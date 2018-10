¿Dónde quedó la "renovación" del fútbol alemán?

Cuando uno de los guardalíneas levantó el panel de cambio con los números 13 y 19 después de casi una hora y Thomas Müller dejó el campo agotado, uno que otro espectador se debe haber sentido aliviado y esperanzado. Leroy Sané entró e intentó dejar su marca desde el principio. Un toque rápido, cambios de dirección sorprendentes: la actuación del jugador de 22 años dio esperanzas, revivió el juego alemán y recordó el nuevo comienzo anunciado por la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) y por el seleccionador nacional, Joachim Löw.

Lo mismo ocurrió con la actuación de Julian Brandt, a quien también se le permitió entrar unos minutos más tarde. "Los jugadores jóvenes han traído nuevos aires", dijo Löw tras la derrota por 3-0, pero le preocupaba que "todavía no tienen esa gran calidad para estar en la cúspide de su potencial, todavía tienen que evolucionar". No se podía esperar milagros. Además, Löw subrayó una vez más: "Necesitamos una buena mezcla de experiencia y juventud".

La otra cara de la moneda: un equipo joven y ganador.

El entrenador alemán volvió a confiar el sábado en el llamado "eje Baviera" y jugó con ocho mundialistas, por lo que es difícil entender eso del "nuevo comienzo". "No podemos solo jugar con jugadores jóvenes, también necesitamos jugadores con experiencia que ya hayan logrado algo", agregó Löw.

Los alemanes demostraron claramente en el Johann-Cruyff-Arena que las cosas podían ser diferentes. El entrenador de los locales, Ronald Koeman, confió en un equipo joven, a veces un poco agresivo, que, sin embargo, puso claramente en aprietos al excampeón del mundo.

"Fue una derrota muy brutal y decepcionante", admitió Löw. "Tuvimos algunas posibilidades al comienzo del juego, pero luego, si no se aprovechan estas oportunidades, se siente que no hay autoestima que permita salir de este momento", apuntó.

Löw: "Si no, nos bajamos del tren"

El seleccionador, de 58 años, parecía molesto, quizás incluso un poco desconcertado. Porque después de tres partidos en el marco de la tan ansiada gran renovación, es probable que la desilusión haya regresado a la DFB.

Otra decepción para Löw.

Después de la vergonzosa despedida en la última Copa del Mundo, la selección nacional está ahora en peligro de descender en la recién creada Liga de Naciones tras obtener sólo un punto en dos partidos. "Ahora tenemos que demostrar nuestro carácter como equipo en París. Si ganamos contra Francia y luego vencemos en casa a Holanda, todavía tenemos una oportunidad, y si no, descenderemos".

¿Renunciará Joachim Löw?

La presión sobre Löw y su equipo está creciendo y la permanencia del entrenador tiembla más que nunca. Sin embargo, Löw no respondió a la pregunta sobre su situación laboral. No era, según él, la persona indicada para hablar del tema. El Presidente de la DFB, Reinhard Grindel, sería el indicado, pero este no dejará que su entrenador se retire, ni siquiera después de una derrota el martes en París. Sin embargo, queda la duda sobre si Löw aún podrá demostrar suficiente motivación y creatividad después de una probable caída, y el consiguiente golpe, como para seguir en su puesto.

Autor: Thomas Klein (CT/DZC)

Mesut Özil: su carrera en imágenes Joven revelación de Gelsenkirchen De niño, Özil jugó en varios clubes en su ciudad natal, Gelsenkirchen, y luego, durante cinco años en Rot-Weiß Essen. En 2005 ingresa a la escuadra juvenil del FC Schalke 04. En 2009 fue campeón de Europa en los juveniles sub-21 de la DFB.

Mesut Özil: su carrera en imágenes De Bremen a Madrid, y de España a Londres Debido a desacuerdos en las negociaciones contractuales entre su padre, su agente, y el Schalke, Özil se va al Werder Bremen en 2008. Sus buenas actuaciones en la Copa Mundial 2010 despiertan el interés de los principales clubes europeos. En el mismo año se traslada al Real Madrid, que en 2013 lo vende al Arsenal por 50 millones de euros.

Mesut Özil: su carrera en imágenes Ejemplo de integración En 2010, el año de la Copa del Mundo, Özil es galardonado con un "Bambi", el premio de los medios alemanes por ser “un brillante ejemplo de exitosa integración”. A fines de 2007 renunció a su ciudadanía turca. Özil nunca ha ocultado su orgullo por sus raíces turcas. La tercera generación de su familia vive en Alemania. En 2016, el devoto musulmán publicó imágenes de su peregrinación a La Meca.

Mesut Özil: su carrera en imágenes Campeón de los corazones El delantero, al que la canciller Angela Merkel felicitó en 2012 por ganar el partido de clasificación para el Campeonato de Europa contra Turquía, es admirado por su modestia. Tras la victoria de la Copa Mundial 2014, Özil donó su bono a niños brasileños que necesitaban una cirugía. También ha visitado niños refugiados sirios en Jordania. Su postura social le ha traído mucho reconocimiento.

Mesut Özil: su carrera en imágenes Campeón del mundo En el Mundial 2014, Özil jugó los siete partidos de la selección alemana. No solo era el jugador de Joachim Löw que resolvía las más intrincadas jugadas, sino que era una de las personas más importantes para el entrenador del equipo nacional. Durante el torneo, Özil creó la segunda mayor cantidad de oportunidades, después de Lionel Messi.

Mesut Özil: su carrera en imágenes El escándalo con Erdogan No era la primera vez que Özil era fotografiado con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como aquí, en mayo de 2018. Pero en las anteriores ocasiones no causó tanto revuelo, como poco antes de la Copa del Mundo en Rusia. Algunos lo acusan de apoyar a un gobernante autoritario; otros de falta de lealtad a Alemania.

Mesut Özil: su carrera en imágenes Fin de una era Alemania fracasó en la ronda preliminar en la Copa Rusia 2018. Este ha sido el mayor fracaso de un equipo de la Federación Nacional del Fútbol Alemán (DFB) en la historia de la Copa del Mundo. Reinhard Grindel, su presidente, acusó a Özil de generar tensiones dentro del equipo con su silencio sobre Erdogan. Grindel, a su vez, fue fuertemente criticado por dicha declaración.

Mesut Özil: su carrera en imágenes El adiós Özil dimitió este 22 de julio de 2018 del equipo nacional, a través de Twitter y en idioma inglés, después de haber jugado 92 partidos internacionales para Alemania, en los que anotó 23 goles y preparó 40. "Soy alemán si ganamos, y un inmigrante si perdemos", se queja Özil, y acusa a Grindel de “incompetencia”. Autora: Elizabeth Schumacher (JOV/CP) Autor: Elizabeth Schumacher



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |