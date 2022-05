Día del Sobregiro de la Tierra en Alemania: "No podemos seguir así"

Estamos a principios de mayo, pero ya es el Día del Sobregiro de la Tierra en Alemania, es decir, la población del país ha consumido los recursos de la naturaleza en poco más de cuatro meses con más rapidez de lo que el planeta puede regenerarse en un año.

"Esto debería ser una señal de alarma para recordarnos la gravedad de la situación”, dijo Lara Louisa Siever, asesora de políticas para la justicia de recursos en la red de desarrollo alemana INKOTA. "Es una llamada de atención para todos nosotros, los ciudadanos, pero también para los políticos y la industria, de que no podemos seguir así", agregó.

En Alemania, dicha huella se debe al uso intensivo de recursos en áreas como la agricultura y la ineficiencia energética en los edificios, según Stefan Küper, portavoz de prensa de la ONG ambiental y de desarrollo sostenible Germanwatch. "Y esto hace que Alemania viva del crédito y tome mucho más del planeta de lo que se supone que debemos”, dijo.

Los países industrializados, como Alemania, viven a costa de los menos industrializados.

Progreso demasiado lento

Esta no es la primera vez que Alemania agota sus recursos con tanta rapidez. Esta fecha se suele repetir más o menos cada año: "Y esa es la parte más triste. No vemos un cambio suficiente en Alemania. Claramente, no estamos logrando ningún progreso real y medible hacia el uso de menos recursos o la emisión de menos gases de efecto invernadero", dijo Küper.

En ese contexto, dice que Alemania tiene que "dar pasos gigantes, medibles, para demostrar que no solo fijó metas, sino que está haciendo algo para alcanzarlas”.

Países ricos viven a costa de naciones pobres

Alemania no es en absoluto el primer país en sobrepasar esta línea. Otros países como Qatar, Luxemburgo, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos lo hicieron incluso antes.

Según Siever, los países industrializados viven a costa de países de bajos ingresos, como Jamaica, Ecuador, Indonesia, Cuba e Irak, que utilizan menos recursos y no coparán su "cuita" hasta fin de año.

"Alemania es el quinto mayor consumidor de materias primas del mundo e importa minerales y metales en un 99% de países del sur global", dijo Siever. "Estos países no consumen la misma cantidad de materias primas, pero soportan los costos, la degradación de los derechos humanos y los daños ambientales”.

¿Qué hay que cambiar?

En 1970 y 1990, el día de sobregiro ecológico fue el 30 de diciembre y el 10 de octubre respectivamente. En 2010, el 6 de Agosto. En 2020, el 22 de agosto.

Las emisiones de carbono representan el 60% de la huella ecológica de la humanidad. Si emitiéramos la mitad de ahora, retrasaríamos el día en tres meses.

La transición hacia la energía renovable es una de las mejores maneras de reducir las emisiones, pero Siever dice que también debemos ser conscientes de las cadenas de valor de las materias primas involucradas: "Todo el mundo exige una transición a la energía removable, pero necesitamos minerales y metales para ello, como el cobalto, el litio y el níquel. Lo que a menudo olvidamos es que el procesamiento de estos minerales y metales contribuye, en un 11 %, a las emisiones globales de CO2".

Activistas de "Friday for Future": Recursos agotables, ignorancia ilimitada.

Por un futuro sostenible

Muchas iniciativas civiles y políticas municipales trabajan con estrategias para mejorar la huella ecológica de Alemania. En la ciudad de Wuppertal, por ejemplo, los ciudadanos se pusieron manos a la obra para transformar una vieja vía de ferrocarriles en un sendero para bicicletas, que esperan usen 90 millones de ciclistas en los próximos 30 años.

Küper considera que las iniciativas civiles, como Fridays for Future, presionan a los políticos y les exigen cambios. Y una fecha, como el Día del Sobregiro de la Tierra, juega también un papel importante para crear más conciencia de manera global.

(rmr/ers)