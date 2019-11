Día del escritor encarcelado: perseguidos por empuñar un lápiz

"Todos los días recibo tantas cartas de miembros del PEN, que me siento rodeada de buenos deseos", escribió Zehra Doğan desde la prisión de Diyarbakir, en Turquía. "Supongo que, en lugares como este, donde todo está prohibido, el poder de un solo lápiz representa una gran fuerza. Como saben que la escritura tiene un poder mágico, se siente impotentes ante ella. Me hace sentir como si estuviera con vosotros, siempre, y quizás por eso nunca me encuentro desamparada".

La artista, activista y periodista kurda Zehra Doğan fue detenida dos veces por su trabajo. Su arresto fue condenado internacionalmente y PEN Internacional apoyó su liberación, que tuvo lugar en febrero de 2019, tras un año y medio de prisión.

205 escritores perseguidos

Muchos otros autores, editores y periodistas siguen encarcelados o perseguidos por su trabajo. Cada año, el 15 de noviembre, la asociación de autores de PEN Internacional presenta cinco casos de represión en diferentes regiones del mundo. Este año son Lydia Cacho Ribeiro (México), Stella Nyanzi (Uganda), Shakthika Sathkumara (Sri Lanka), Nedim Türfent (Turquía) y Galal El-Behairy (Egipto).

Uno de los casos destacados: Lydia Cacho Ribeiro.

Además de estos cinco ejemplos, PEN Internacional observa muchos otros. En 2018, la asociación de autores documentó 205 casos de autores que fueron perseguidos por su trabajo. 68 de ellos estaban en prisión, condenados por sus escritos.

Dos de los casos se refieren a escritores asesinados en 2018. Uno es Shahzahan Bachchu, editor, poeta y bloguero bangladesí de 60 años que escribía sobre temas seculares y fue asesinado por islamistas. Otro es el del expandillero danés Nedim Yasar, que fue asesinado a tiros el día del estreno de su libro, que trata sobre sus experiencias con las pandillas.

El PEN enumera otros 20 asesinatos de escritores que, desde 2006, que han quedado impunes. Otros casos se centran en la persecución judicial, las amenazas y los ataques. De los 88 casos que se observan en Asia, 32 escritores se encuentran en cárceles, la mayoría de ellos en China.

Casi la mitad de los 41 casos de África y Oriente Medio se refieren a escritores encarcelados con largas penas de prisión, especialmente en Eritrea, Egipto e Irán. Dos tercios de las personas detenidas en Europa y Asia Central se encuentran en Turquía. Aproximadamente el mismo número está siendo juzgado en ese país.

El caso más reciente es el de escritor y periodista turco Ahmet Altan, que fue detenido de nuevo el 12 de noviembre de 2019, solo ocho días después de haber sido puesto en libertad tras tres años encarcelado.

Liberado y detenido de nuevo: Ahmet Altan.

PEN Internacional recopila información de ONG internacionales como Freedom House, Index on Censorship, Reporteros sin Fronteras, Article 19 y el Comité para la Protección de Periodistas. Muchos escritores también trabajan como periodistas y activistas. Además de los casos de escritores asesinados mencionados anteriormente, varios reporteros fueron asesinados el año pasado.

El Comité para la Protección de Periodistas informó de que 34 periodistas fueron asesinados por represalia por su trabajo, incluido el destacado caso de Jamal Khashoggi, que fue torturado y asesinado en el consulado saudita de Estambul en octubre de 2018.

Probablemente más casos

El PEN también señala que la lista compilada por la Asociación "solo puede proporcionar una instantánea de un fenómeno probablemente mayor: a menudo no se denuncian los crímenes, los escritores se autocensuran y surgen otros obstáculos a la hora de documentar el silencio de los escritores". PEN Internacional lleva a cabo acciones, como el envío de cartas a los Gobiernos afectados, además de intentar recabar la colaboración de sus propios Gobiernos para apoyar a los escritores encarcelados y perseguidos.

PEN Internacional también publica las autoridades en cuestión y los nombres de las personas de contacto para que los colaboradores puedan enviar sus denuncias. Otra forma de mostrar solidaridad es a través de las redes sociales: aquellos que compartan las historias de los escritores deben añadir el hashtag #ImprisonedWriter a sus publicaciones.

