Día de la Unidad Alemana: políticos piden más resistencia contra los populistas

Las instituciones alemanas aprovecharon hoy (03.10.2018) el día de la Reunificación para valorar lo alcanzado en los últimos 28 años a nivel social y económico, tanto en el país como en el marco europeo, y para denunciar como la gran amenaza del presente el avance de la ultraderecha.

"No podemos dar por sentada la libertad y la democracia. Nada está garantizado para siempre", advirtió en el principal acto en Berlín el presidente del Bundestag (cámara baja), el conservador Wolfgang Schäuble, una de las voces más respetadas del país, ante lo más granado de la clase política, incluida la canciller, Angela Merkel, en una ceremonia para el Día de la Unidad Alemana en Berlín.

"Patriotismo contemporáneo"

Su discurso fue un alegato en favor de la democracia y el Estado de derecho, pero también de la diversidad, la tolerancia, el diálogo y el respeto a la diferencia, de la soberanía popular, la protección de las minorías y de la ley, sin olvidar la "responsabilidad histórica" de Alemania.

Schäuble, uno de los arquitectos de la reunificación, aseguró que la actual es la mejor Alemania que ha habido y llamó a ejercer el "patriotismo contemporáneo" propio de una "nación segura de sí misma" sin "resignación" ni "pesimismo".

Ver el video 02:53 Now live 02:53 minutos Compartir Berlín celebra su reunificación Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/35vkA Berlín celebra su reunificación

"Nos interesa una Europa capaz de actuar. Como a Europa le conviene una Alemania fuerte", aseguró el antiguo ministro de la Cancillería (1985-1989), Interior (1989-1992 y 2006-2010) y Finanzas (2010-2017), que instó a "no poner en peligro el éxito de Europa" por las "diferencias del presente".

Por su parte, el presidente del Bundesrat (cámara alta), Michael Müller, dijo en el acto ceremonial: "No debemos permitir que la minoría de derecha se adueñe de la soberanía, ignorando los valores fundamentales de nuestra sociedad". El político del partido socialdemócrata (SPD) agregó: "Debemos detenerlo. Es hora de luchar en voz alta por nuestros valores fundamentales. Estos son la democracia, la libertad, el Estado de derecho y la solidaridad".

Merkel: la unidad es "largo camino"

Según la canciller alemana, Angela Merkel (CDU, Unión Demócrata Cristiana), la unidad de los alemanes en el este y el oeste está lejos de terminar. Más bien, es "un proceso" y un "largo camino". Es importante "escucharse unos a otros, acercarse unos a otros, no desistir", enfatizó la canciller. Asegurando que esto se aplica no solo a los políticos, sino a todos los ciudadanos. "La unidad alemana no está terminada", agregó.

Angela Merkel y el alcalde de la ciudad de Berlín, Michael Müller, conversan antes de un servicio religioso en la catedral durante las celebraciones para conmemorar el Día de la Unidad Alemana

El secretario general de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, pidió, por su parte, un esfuerzo político contra los extremistas y populistas de derecha. "Voces nazis no deberían encontrar resonancia, ya sea en Chemnitz o Dortmund", escribió en una columna para el portal de Internet "t-online". "Las personas que quieran defenderse contra ella, deben recibir apoyo del centro político y no de la extrema izquierda", agregó.

Asimismo, el líder de la fracción de la CDU, Ralph Brinkhaus, habló a favor de un examen crítico del proceso de unificación. "Esto puede ayudar a curar heridas emocionales", dijo a dpa. "Muchos alemanes orientales no fueron tratados de manera justa después de 1990, esto no se ha considerado suficiente durante mucho tiempo", apuntó.

Manifestaciones de derecha

Con motivo de las celebraciones en Berlín, más de 1.000 extremistas y populistas de derecha se reunieron para manifestarse, dijo la Policía. Del mismo modo, grupos de izquierda tenían planeado movilizarse. Para todos los eventos hubo fuertes precauciones de seguridad; más de 4.000 policías fueron puestos a disposición.

La reunificación: un paso más hacia la integración europea

La reunificación de Alemania se logró el 3 de octubre de 1990 tras un acelerado proceso político de apenas once meses auspiciado por el entonces canciller de la República Federal, Helmut Kohl, en el que fue esencial el explícito apoyo de Estados Unidos, Rusia y Francia.

En clave interna, fueron fundamentales dos exigencias de Kohl: la celebración de elecciones libres en la República Democrática Alemana (RDA) y la convicción de que la reunificación del país debía entenderse como un paso más hacia la integración europea.

Kohl consiguió además el necesario respaldo internacional para que la reunificación –prevista por la Constitución– pudiese consumarse, sumando al apoyo inicial de los entonces presidentes de EE. UU., George Bush padre, y de Francia, François Mitterand, y el líder soviético, Mijaíl Gorbachov.

FEW (EFE, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |