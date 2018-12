Décadas después del "Kindertransport", instan a Reino unido a ofrecer refugio a niños

La organización benéfica Safe Passage UK pidió este domingo (02.12.2018) al Gobierno británico que refuerce su papel de ayudar a los niños refugiados en riesgo, ya que se cumplen 80 años desde que los primeros trenes del Kindertransport llegaron a Londres, los cuales trajeron a niños judíos evacuados de la Alemania nazi.

La campaña "80 años después, es nuestro turno" recordó a los legisladores el legado de Reino Unido e instó a líderes políticos a ayudar a los nuevos grupos de jóvenes que desesperadamente necesitan protección.

"Lo que enseñó el Kindertransport es que Reino Unido es capaz de realizar actos significativos de justicia humanitaria", dijo Beth Gardiner-Smith, directora ejecutiva de Safe Passage UK, a BBC Radio. Gardiner-Smith cuestionó que el programa de Kindertransport ayudara a 10.000 niños, en su mayoría judíos, pero hoy en día la posibilidad de reasentar a unos pocos cientos de niños se ha convertido en un gran problema para los políticos. "Estos niños vienen de sufrir grandes traumas, han tenido que viajar distancias increíbles y luego enfrentan dificultades muy significativas cuando llegan a Europa", agregó.

El Gobierno británico se queda corto

Del mismo modo, Safe Passage UK recordó que mientras que el Gobierno británico acordó en 2016 poner a disposición 3.000 plazas para niños vulnerables de Medio Oriente y África, el plan se redujo posteriormente a solo 480. Una solicitud de libertad de información (Freedom of Information Act) por parte de la organización benéfica sugiere que solo 240 niños refugiados no acompañados han sido ubicados en Reino Unido desde que el Gobierno hizo la promesa, informó The Independent el mes pasado.

La organización de caridad instó a las autoridades locales a prometer un total de mil plazas al año para jóvenes refugiados durante la próxima década.

Recordando las primeras llegadas

El 1 de diciembre de 1938, los primeros 200 niños judíos llegaron a la estación de Liverpool Street en Londres, un mes después del pogromo del Kristallnacht ("noche de los cristales rotos") que aterrorizó a la población judía de Alemania. Los primeros niños vinieron de Hamburgo y de un orfanato judío en Berlín destruido por los nazis. Los organizadores se aseguraron de que alguien estuviera esperando en Liverpool Street para recibir y cuidar a cada niño.

Se ha erigido un monumento fuera de la estación de Liverpool Street en Londres para los niños del "Kindertransport", a quienes se les ofreció refugio en el Reino Unido.

Como resultado de la presión sobre el Gobierno por parte de líderes británicos, judíos y cuáqueros, el Parlamento de Reino Unido ofreció refugio a unos 10.000 niños de Alemania, Checoslovaquia, Austria y Polonia en los meses previos a la Segunda Guerra Mundial. A menudo, los jóvenes eran los únicos miembros de sus familias que sobrevivieron al Holocausto, de los cuales muchos se establecieron en Gran Bretaña.

El último grupo salió de Alemania el 1 de septiembre de 1939, el día en que Alemania invadió Polonia y se cerraron las fronteras. Arreglos similares se hicieron en Francia, Bélgica, Holanda y Suecia, pero muchos de los jóvenes perdieron la vida cuando los nazis ocuparon esos países.

