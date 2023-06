Cumbre Europea en Moldavia: 47 Estados lanzan fuerte señal a Moscú

Los 47 jefes de Estado o de Gobierno de Europa que llegaron a Moldavia se reunieron a sólo 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. El concepto informal de reunión de la "Comunidad Política Europea" parece funcionar. Una idea de Emmanuel Macron.

Se trata de un "diálogo estratégico", no de decisiones difíciles. Es la segunda reunión de este tipo tras la de Praga en octubre de 2022 y, al parecer, este tipo de reunión familiar europea XXL es popular. Ya se han programado las reuniones número tres y cuatro en España y el Reino Unido.

Coalición europea contra Rusia

El mensaje más importante de esta cumbre en Moldavia: Europa está y estará al lado de Ucrania, el tiempo que sea necesario. Acudieron todos los Estados europeos, excepto Rusia y Bielorrusia, que lógicamente no fueron invitados. Al respecto, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, declaró: "Rusia no se queda fuera porque no hayamos querido invitarla, sino porque el propio Putin ha excluido a Rusia de la comunidad con su guerra contra Ucrania".

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, también acudió, aunque está en contra de las sanciones de la UE y se le considera el mejor amigo de Vladimir Putin dentro de la Unión Europea. Se le vio bastante solitario en el Castel Mimi, la sede del encuentro.

El participante más observado en la cumbre fue el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que hizo el trayecto en tren desde Ucrania, a pesar de los ataques rusos durante la noche. El acogedor y apacible viñedo y la guerra que asola el país a pocos kilómetros de distancia... no cuadran realmemente, comentó la anfitriona, la presidenta moldava Maia Sandu. Su objetivo, dijo, es restaurar rápidamente esta atmósfera pacífica en toda Europa.

Ucrania quiere garantías de seguridad

Zelenski reiteró su petición: más ayuda, más armas, más rapidez. El presidente ucraniano afirmó que su país está preparado para la UE y para la alianza militar de la OTAN. "Ya veremos cuándo estará lista la OTAN", agregó.

Hasta que se produzca la adhesión a la OTAN, pide garantías individuales de reserva a países más grandes como Francia, Gran Bretaña o Alemania: "Las garantías de seguridad son muy importantes, no sólo para Ucrania, sino también para nuestros vecinos, como Moldavia, debido a la agresión rusa contra Ucrania y la posible agresión contra otras partes de Europa".

"Siempre hemos dicho que también debe haber garantías para un orden de paz de posguerra, y Alemania contribuirá a ello", declaró el canciller alemán Olaf Scholz. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, que acogerá la próxima gran cumbre, la de la OTAN, en Vilna en julio, exigió que la alianza adopte una hoja de ruta clara para la adhesión de Ucrania.

Y también parece haber cierto movimiento en cuanto a los cazas F-16 que reclama Ucrania. El primer Ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país podría suministrar los F-16, declaró que se estaba debatiendo esta cuestión en el Castillo Mimi.

Ucrania celebrará una "cumbre de paz" en cuanto gane la guerra contra Rusia, declaró el presidente ucraniano. Sin embargo, no pudo precisar cuándo sería.

Moldavia contaría con mayoría pro Unión Europea

La presidenta moldava agradeció explícitamente a su colega Zelenski que defendiera no sólo a Ucrania, sino también a Moldavia y a toda Europa. En Moldavia, el Gobierno teme ser el próximo país en la lista de ataque de Putin tras Ucrania. Maia Sandu gobierna un país desgarrado, relativamente pobre, sin un Ejército importante, obligado por la Constitución a la neutralidad militar. En la provincia separatista moldava de Transnistria hay incluso soldados rusos, las llamadas "fuerzas de paz de Moscú", que protegen desde hace 30 años a los gobernantes poscomunistas.

En la región autónoma de Gagauzia también gobiernan fuerzas favorables a Rusia. "Hay una mayoría de entre el 50 y el 60 por ciento que apoya el proceso de integración europea", afirma el experto en Europa Mihai Mogildea en entrevista con DW, analista del acercamiento de Moldavia a la UE para el"Instituto de Política Europea y Reforma de Chisinau.

Si se incluye a la gran diáspora moldava en las encuestas, probablemente se obtendría un 70 por ciento, estima Mogildea. Al mismo tiempo, sin embargo, "hay una parte importante de la sociedad, en torno al 25 por ciento, que está a favor de una asociación profunda y estrecha con Rusia. Y esto a pesar de la agresión rusa contra Ucrania".

