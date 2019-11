Cumbre de la Asean en Bangkok: Trump ausente, Li Keqiang presente

Los líderes de los diez países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) están reunidos desde el sábado en la capital de Tailandia para su cumbre anual.

Solo tres miembros de la Asean (Tailandia, Laos y Vietnam) asistieron a la reunión con la delegación estadounidense. Los siete restantes (Indonesia, Singapur, Malasia, Filipinas, Birmania, Camboya y Brunéi) decidieron no ir.

"No es apropiado que la Asean envíe a sus dirigentes si la representación de Estados Unidos no es equivalente", dijo a agencia francesa de noticias AFP un diplomático que no quiso identificarse.

Los primeros ministros de China, Rusia, India y el presidente surcoreano sí viajaron a Tailandia. Pero, contrariamente a los años anteriores, ni el presidente estadounidense Donald Trump ni el vicepresidente Mike Pence no acudieron a la cita.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo también presente en la cita del sudeste asiático en Bangkok.

El país solo está representado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y su consejero de seguridad nacional, Robert O'Brien. En una carta leída por O'Brien, Trump dijo estar apegado a su "asociación estratégica" con Asia e invitó a los dirigentes de la Asean a visitar a Estados Unidos en el primer trimestre de 2020.

Sin embargo, el bajo perfil de Washington en la cumbre apunta a que Asia podría dejar de ser una prioridad diplomática de Estados Unidos, como lo fue bajo la presidencia de Barack Obama.

Con Trump ausente y con la presencia del primer ministro chino, Li Keqiang, en la cumbre de la ASEAN, el gigante asiático, principal socio comercial de la región, ha adquirido un protagonismo mayor que EE. UU. en un momento en el que ambas superpotencias están enzarzadas en una guerra comercial.

"Intimidación" vs. "discordia"

En este marco, Pekín acusó hoy a Estados Unidos de "sembrar la discordia" entre China y los países del sudeste asiático, luego de que un asistente de Trump afirmase que el régimen comunista emplea la "intimidación" en la disputa territorial del Mar de China Meridional.

"EE. UU. no es una parte afectada directamente en el tema del Mar de China Meridional, (por lo que) debe respetar los esfuerzos realizados por los países de la región por la paz y la estabilidad", indicó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Geng Shuang.

El presidente tailandés, Prayuth Chan-ocha, inauguró la cumbre, a la que no asiste Trump pero sí Li Keqiang.

Geng exigió a Washington que "deje de avivar los problemas en esta región y de realizar declaraciones irresponsables". El vocero hacía referencia a las palabras de O'Brien, quien aseguró que "Pekín ha empleado la intimidación para impedir que los países de la Asean puedan explotar sus recursos naturales" y que "la región no tiene interés en regresar a una era imperial".

¿Menos EE. UU., más China?

Geng agregó además que "los líderes de la Asean estuvieron de acuerdo en que su relación con China está entre las más dinámicas. Creo que es una respuesta firme ante las intentonas de EE. UU. de sembrar la discordia entre ambas partes".

China reclama casi la totalidad del Mar de China Meridional, espacio marítimo clave para el comercio internacional y rico en recursos naturales que también reivindican parcialmente Brunéi, Filipinas, Malasia y Vietnam, países integrantes de la Asean junto a Birmania, Camboya, Indonesia, Laos, Singapur y Tailandia.

Uno de los temas centrales de la cumbre en Bangkok es el de las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), un tratado de libre comercio impulsado por China y que aunaría casi un tercio de la economía mundial.

EE. UU. no está incluido en el RCEP, que además de China incluye a Australia, Corea del Sur, Japón, India, Nueva Zelanda y los diez miembros de la Asean, que anunciaron este lunes (4.11.2019) que están dispuestos a unirse a él en 2020.

rml (afp, ap, efe)

