Cultura.21 - El pintor Amoako Boafo

"En realidad, el cuadro ya está terminado antes de que siquiera empiece a pintar. Surge en mi cabeza. Desde el principio sé cómo será", dice Amoako Boafo en una entrevista. ¿Previó también el entusiasmo que despertaría en el mercado del arte? Hasta hace unos años, casi nadie sabía quién era Amoako Boafo. Impulsado, entre otros motivos, por el debate en torno al movimiento "Black Lives Matter", el valor de sus obras en el mercado del arte aumentó de golpe en más de 15 veces su precio estimado. En febrero de 2020, uno de sus cuadros se vendió por más de 800.000 euros en una subasta. Otro es ahora propiedad del museo Guggenheim de Nueva York. ¿Por qué tiene tanto éxito? Amoako Boafo, hijo de un pescador y una cocinera, nació en Acra en 1984. Ya de niño era un tenista entusiasta y un hábil dibujante. Dividido entre sus dos pasiones, apuesta por el arte. Después de formarse en el Ghanatta College of Art and Design de Acra, en 2014 tiene la oportunidad de mudarse a Europa para estudiar en la Academia de Bellas Artes de Viena. En la capital austriaca, el joven artista africano conoce las obras del modernismo vienés y europeo del siglo XX. Un descubrimiento que lo influenciará profundamente. Inspirándose en el arte de sus dos ídolos, Gustav Klimt y Egon Schiele, Amoako Boafo comienza a pintar con virtuosismo retratos intensos y sensuales. Pinta los rostros en el lienzo con los dedos. Retrata exclusivamente a personas negras, rodeadas de diseños coloridos. Así desarrolla su estilo, muy personal, nuevo e inconfundible. El mundo de la moda también se fija en sus motivos: Kim Jones, director creativo de la marca de lujo francesa Dior, lo invita a colaborar en la colección de verano 2021. Amoako Boafo ha alcanzado el Olimpo del arte en muy poco tiempo, algo que muy pocos de sus compatriotas logran. Por eso quiere ayudar a otros jóvenes artistas de Ghana y crear una escuela de arte en Accra: "Creo que eso es lo que me he llevado de Viena", dice Amoako Boafo en la entrevista con DW: "En Ghana todos aprendemos a pintar y a dominar la técnica. Pero no hemos aprendido a comunicarnos y a intercambiar críticas para mejorar. Y eso es lo que quiero conseguir aquí". Amoako Boafo es uno de los artistas más populares del momento, pero sabe lo fina que es la línea de éxito en el mercado del arte y lo importante que es tener una buena red. Cultura.21 visita a Amoako Boafo en la intimidad de su estudio en Accra y en el MuseumsQuartier de Viena.