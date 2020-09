Culpan a bacteria por muerte de decenas de elefantes en Zimbabue

Animales en peligro de extinción

A punto de desaparecer

Según la IUCN, el okapi está “en peligro de extinción” (endangered). Los niveles siguientes son: “en peligro crítico de extinción” (critically endangered), “extinta en estado silvestre” (extinct in the wild), y “extinta” (extinct). El lobo marsupial o tilacino (también llamado “lobo de Tasmania”) y el tigre de Bali ya no existen, y todas las especies de tigres están en peligro de desaparecer.