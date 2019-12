Cuatro libros sobre ciencia para leer y regalar en Navidad

Cuando yo era niño –en realidad cuando muchos de nosotros, pre milenials, éramos niños- el año 2020 representaba el futuro. Era, en cierto sentido, el destino de la humanidad. Es algo que puede tener que ver con la teoría futurista. Pero también podría tratarse de algo más arbitrario, como la magia del número 2020, que suena a futuro. Cuando era niño nunca pensé llegar hasta aquí. Siempre pensé que el futuro era, inherentemente, algo que tenía por delante. Fuera del alcance. Pero todo eso ahora es irrelevante. Nos encontramos poco antes de aquello que una vez consideramos "futuro”. Por eso, el primer libro que he seleccionado para mi lista de obras de ciencia para regalar en Navidad se publicó originalmente en 1970.

El "shock” del futuro, de Alvin Toffler

Sin duda habrá una edición especial por el 50 aniversario de la influyente obra de Alvin Toffler, pero¿por qué esperar hasta entonces? Pueden leerlo ya. Toffler acuñó la expresión "shock futuro" para describir un malestar social, un "estado” que experimentan los seres humanos cuando se sienten abrumados por los cambios, sobre todo por los que tienen lugar cada vez más rápidamente. Esa condición "genera extrañas personalidades”, escribe Toffler. "Niños de 12 años que ya no son niños, adultos de 50 que son como chiquillos de 12, personas ricas simulando ser pobres (…), anarquistas, que bajo sus sucias camisas son grandes conformistas…”. El libro me sorprende por dos cosas. La primera es la poca atención que parecemos prestar a los cambios, a pesar de que a veces nos encontremos fuera de control debido a ellos. La segunda es que algunas partes de El shock del futuro fueron publicadas originalmente en la revista Playboy. El propio Toffler dice al principio: "Es extremedamente difícil predecir, especialmente con respecto al futuro”.

Ver el video 02:12 Compartir 100 Buenos Libros: "El tambor de hojalata", de Günter Grass Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/39cZo 100 Buenos Libros: "El tambor de hojalata", de Günter Grass

Usted Artificial: la inteligencia artificial y el futuro de la mente, de Susan Schneider

El segundo libro de mi lista es uno editado por Princeton University Press. Susan Schneider se pregunta una de las cosas más pertinentes cuando hablamos de inteligencia artificial: ¿qué es una persona? Piensen en eso. Solemos decir que la inteligencia artificial es una "caja negra”, un sistema informático dirigido por un sesgo algorítimico, que toma y ejecuta decisiones en cuestión de segundos. Bien, yo creo que los seres humanos también somos cajas negras. Cuando conocemos a una persona por primera vez, nos lleva menos de diez segundos formarnos una primera impresión sobre ella.

Portada del libro de Susan Schneider.

Humor, de Terry Eagleton

Un libro sobre el humor publicado por Yale University Press. Me encantó leerlo. No me reí mucho, pero me hizo pensar sobre muchas cosas. Al igual que Schneider y Toffler, Eagleton les animará a preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué sucede en nuestros cuerpos y cerebros cuando nos reímos? A veces, es una forma de liberarnos de las estructuras de la sociedad, otras veces nos mofamos de las manías de otra persona, aun sabiendo que, la próxima vez, esa persona de la que otro se ríe podría ser yo mismo…

Experimentar lo imposible: la ciencia de la magia, de Gustav Kuhn

Publicado por The MIT Press, es ideal para leer durante las fiestas navideñas y los mantendrá fascinados durante las largas comidas con familiares y amigos, si es que usted es de los que celebran las navidades.

El futuro, por sí mismo, es una ilusión. No existe. Todo lo que vemos ante nosotros es lo que esperamos tener ahora. Vemos lo que queremos creer, al igual que ocurre con la magia.

(ms/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |