¿Cuántos anticuerpos son necesarios para ser inmune al coronavirus?

Después de haber superado el COVID-19 o tras la vacunación, tenemos anticuerpos contra la proteína de espiga. El SARS-CoV-2 utiliza esta proteína para acoplarse y penetrar en las células. Con la proteína de espiga, los anticuerpos pueden reconocer el virus, unirse a él y hacerlo visible a las células inmunes.

En el caso de las vacunas de ARNm, como la de BioNTech/Pfizer o Moderna, los científicos han asumido hasta ahora que las personas vacunadas están protegidas en más del 90 por ciento. Sin embargo, esto no es así con la variante delta del virus, porque es mucho más contagiosa.

Los datos de Israel incluso afirman que la protección contra el contagio de dicha variante con la vacuna BioNTech/Pfizer es solo de alrededor del 64 por ciento, pero sí se está protegido en un 93 por ciento contra el curso severo de la enfermedad.

"No se sabe nada a ciencia cierta”

La variante delta es un gran desafío para los investigadores. En el mejor de los casos, la mayoría de nosotros es inmune a las variantes del virus conocidas hasta la fecha, después de las dos dosis de vacuna. Carsten Watzl, del Instituto Leibniz de la Universidad Técnica de Dortmund, señala que esto no se aplica a todos los que han sido vacunados: "La vacunación por sí sola no es garantía de ser inmune. Lo que importa es que nuestro cuerpo haya desarrollado suficiente protección inmunológica. Pero no podemos medirlo en este momento".

"Con el coronavirus todavía no estamos al nivel (de otras vacunas). Todavía no sabemos exactamente qué tenemos que medir para poder determinar realmente si alguien es inmune o no. Los anticuerpos neutralizantes probablemente juegan un papel decisivo. Retienen al virus para que no pueda infectar más células. Pero aún no está claro qué tan alto debe ser el número de esos anticuerpos ", explica Watzl.

El papel de las células T

No solo los anticuerpos son importantes para combatir una infección. Una vez que el virus ha penetrado en la célula, los anticuerpos ya no pueden acceder a la célula por sí mismos. Entonces el virus puede multiplicarse. "Nuestro sistema inmunológico tiene las células T para combatir eso. Son capaces de destruir esas células infectadas por el virus, por así decirlo. Eso significa que preferirmos sacrificar algunas células de nuestro cuerpo, es decir, las infectadas, antes de darle al virus la oportunidad de que se multiplique", explica Watzl.

En la práctica es más difícil determinar el número de células T. Esta prueba es relativamente compleja, pero bastante útil. "Los anticuerpos por sí solos no necesariamente dicen nada sobre el nivel de protección. Es posible que apenas tenga anticuerpos, pero la respuesta de mis células T es tan fuerte que no me enferme de gravedad", dice Watzl.

El inmunólogo aclara que alguien que tenga altos niveles de anticuerpos probablemente esté bien protegido contra el coronavirus. Tener pocos anticuerpos no significa no estar protegido.

Una cuestión de niveles

Existen diferentes métodos de medición para las pruebas de anticuerpos de coronavirus. Por lo general, las pruebas de laboratorio tienen un estándar claro que va desde un nivel mínimo hasta un máximo. De esta manera, el médico puede comprobar si los niveles están dentro de lo normal. Pero esto aún no se ha definido para el coronavirus.

Tampoco está claro qué tan rápido puede descender el nivel de anticuerpos, pero sí que disminuye con el tiempo. "Funciona en dos fases. Si se comprueban los datos inmediatamente después de la vacunación, ese será el nivel más alto de anticuerpos. En los primeros meses después de la vacunación, este nivel cae relativamente rápido. Pero en algún momento alcanza un cierto punto y, a partir de ahí, solo retrocede muy lentamente. Lo sabemos por otras vacunas, y parece ser igual con la vacuna contra el coronavirus", aclara Watzl. Sin embargo, esto aún no ha se ha comprobado científicamente.

Hay personas que se han vacunado dos veces y desarrollan pocos o ningún anticuerpo contra el virus. Es probable que no estén protegidas adecuadamente, advierte Watzl. Muchos factores pueden conducir a niveles bajos de anticuerpos. La edad es uno de ellos o un sistema inmunológico debilitado. A menudo, se debe administrar una tercera vacuna para que el organismo cree anticuerpos.

