¿Cuánto poder tiene el lobby extranjero en la UE?

Una de las promesas de campaña de Donald Trump para llegar a la presidencia de Estados Unidos fue: “America first”. Una vez en el poder, Trump se inclinó por una política económica proteccionista, con grandes disputas con Europa y, principalmente, con China. Este nuevo escenario produjo cambios inesperados en las relaciones económicas globales.

¿Podría generar este panorama un mayor interés internacional en el comercio con la Unión Europea? ¿Aumentará la influencia de los grupos de presión? DW centró su atención en los grupos de interés no comunitarios que tratan de influir en el bloque europeo. ¿Cuáles son los países que más invierten en lobby? ¿Cuánto dinero se gasta para influir en la UE?

Para realizar este trabajo se utilizó la base de datos abierta del Registro de Transparencia de la Comisión Europea. Allí figuran las organizaciones que tratan de influir en el proceso legislativo y de aplicación de políticas de las instituciones de la UE. En este registro declaran sus finanzas e intereses. Esta iniciativa fue creada en 2008 en respuesta a las crecientes quejas sobre la falta de transparencia en las decisiones oficiales y en el papel de los lobistas. Sin embargo, la ley no exige la inscripción, por lo que es posible hacer lobby sin apuntarse en el mencionado registro. Tampoco existe un mecanismo de control para garantizar que la información suministrada sea precisa. Aun así, el Registro de Transparencia sigue siendo la principal fuente de información sobre este tipo de actores.

Millones de euros gastados en lobby

El análisis que realizó DW indica que se gastaron más de 2.000 millones de euros para ejercer lobby en la UE (1.2017 – 9.2018). La mayoría de estos gastos fueron realizados por entidades establecidas en la UE.

A primera vista, la proporción de grupos de presión extracomuntarios no parece significativa: representan solo el 9 por ciento, y efectúan el 11 por ciento del gasto total. Solo cinco países no pertenecientes a la UE se encuentran entre los 30 primeros que más invierten en lobby. Pero el dato llamativo es que Bélgica se ubica muy por delante de las mayores economías de la UE. Esta situación se debe a que los cientos de millones de euros declarados allí pertenecen a consultorías, asociaciones y organizaciones jurídicas -algunas de las cuales se cuentan entre las más grandes del mundo-, que no son originarias de Europa, pero que poseen oficinas en Bruselas para aprovechar la proximidad física a las instituciones europeas.

DW se centró en las 100 entidades más grandes con sede en Bruselas y se preguntó quiénes son sus clientes, dónde se encuentran sus oficinas centrales y cuánto pagaron por los servicios de lobby en el año 2017. Concluyó que las empresas con orígenes externos a la UE representan el 43 por ciento del gasto total de los grupos de presión asentados en la capital belga.

Países no comunitarios con mayor poder de lobby

Estados Unidos posee la mayor fuerza de lobby extracomunitaria. Suiza se ubica en el segundo lugar, seguido por Noruega. Japón y China se encuentran, respectivamente, en un distante cuarto y quinto lugar. Rusia, otro socio comercial muy importante, ocupa el octavo lugar.

Raphaël Kergueno, de la oficina de Transparencia Internacional de Bruselas, destaca el caso de países como Suiza o Noruega, que pertenecen al ámbito europeo pero que no son miembros de la UE y por lo tanto no tienen la posibilidad de votar sobre sus normativas. "El lobby por parte de las entidades de estos países se convierte en una forma de ejercer influencia en la toma de decisiones de la UE", explica.

Por su parte, los países asiáticos prefieren las relaciones bilaterales. Duncan Freeman, del Centro de Investigación UE-China del Colegio de Europa, afirma que "en el caso de China, la tradición de lobby no existe. En general, no ven ninguna razón para participar en la práctica y contratar asesores externos para que lo hagan".

Ioannis Antypas

