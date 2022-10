¿Cuánto cuesta vivir bien en Alemania?

Indigentes durmiendo en la calle, madres que se saltan comidas para alimentar a sus hijos, jubilados que buscan botellas retornables en basureros: cosas nada raras de ver en Alemania. A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, hay 13,8 millones de personas que viven en la pobreza o están en riesgo de caer en ella. Ese es el resultado del Informe de Pobreza y Riqueza de 2022 de la Asociación de Bienestar Conjunto de Alemania (Paritätische Wohlfahrtsverband) que nuclea a organizaciones de asistencia social.

Pero eso no significa que las personas en Alemania tengan que morirse de hambre, o congeladas en invierno, porque no pueden obtener ayuda. En las Ciencias Sociales se hace una distinción entre la pobreza absoluta, cuando las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas, y la pobreza relativa.

Bancos de alimentos en Alemania reciben menos donaciones

Pobreza: una cuestión de definición

Mientras que muchas personas en los países más pobres del mundo viven en la pobreza absoluta, la gente en Europa generalmente se ve afectada por la pobreza relativa. Tienen que vivir con severas limitaciones materiales. La mayoría de las veces, solo pueden llegar a fin de mes si prescinden de muchas cosas cuya adquisición la mayoría da por sentada.

En la Unión Europea, se considera que una persona está en riesgo de pobreza o es pobre si cuenta con menos del 60 por ciento del ingreso promedio en el país respectivo. Si tiene menos del 50 por ciento, se la considera muy pobre. Para Alemania, esto significa que las personas solteras que tienen menos de 1.148 euros al mes son pobres. Para familias monoparentales con un niño pequeño. esa suma es de 1.492 euro, y para una pareja con dos niños pequeños, de 2.410 euros. Esa cifra se basa en lo que resta después de las deducciones de impuestos y contribuciones a la seguridad social, más los beneficios estatales.

¿Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Alemania?

Alemania se considera un Estado de bienestar. Cualquier persona que no pueda encontrar trabajo, o no pueda trabajar, recibe una ayuda económica como seguridad social básica, también conocida como Hartz IV. En 2020, alrededor de 5,3 millones de personas en Alemania vivían total o parcialmente de Hartz IV.

Las organizaciones de asistencia social critican frecuentemente que la seguridad básica no protege contra la pobreza. Por eso mismo, el Gobierno alemán planea aumentarr las tarifas estándar a 502 euros mensuales a partir de 2023, pero según el sociólogo e investigador de la pobreza Christoph Butterwege, incluso eso no será suficiente. Cree que para vivir "dignamente" y, por ejemplo, poder comer sano, se necesitan al menos 650 euros mensuales.

Según la Confederación Alemana de Sindicatos, 1,5 millones de niños viven con la ayuda social básica "Hartz IV".

La pobreza también es un problema cada vez mayor entre las personas mayores. La pensión es demasiado baja, incluso después de décadas de trabajo. Un estudio de la Fundación Bertelsmann indica que alrededor del 20 por ciento de los jubilados podrían verse afectados por la pobreza durante la vejez en 2036. Es cierto que las personas cuya jubilación es particularmente baja pueden solicitar prestaciones básicas de seguridad, al igual que las personas cuyo trabajo está mal pagado. Sin embargo, muchos evitan admitir su necesidad. Dos tercios de los beneficiarios renuncian a las subvenciones por vergüenza, según estudios.

En Alemania también está aumentando el número de personas que no pueden vivir de sus ingresos a pesar de tener un trabajo de tiempo completo. El salario mínimo ha subido a 12 euros la hora. Las personas solteras sin hijos que trabajan 40 horas a la semana tienen un salario neto que ronda los 1.480 euros. Aunque nominalmente se encuentran por encima de la línea de pobreza, a su salario prácticamente se lo devora la inflación.

