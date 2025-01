¿Cuántas bases tiene realmente EE.UU. en América Latina?

La inminente asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha agitado las aguas en todo el mundo, también en América Latina. Una serie de declaraciones del republicano sobre el Canal de Panamá, la deportación de hondureños y hasta el eventual cambio de nombre del Golfo de México han causado sorpresa, estupor y también malestar. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, entra en esta última categoría, y el 1 de enero de 2025 amenazó con expulsar a los estadounidenses de la base militar "La Palmerola”, que las fuerzas norteamericanas usan desde hace más de 40 años.

"Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras”, dijo Castro sobre el recinto, ubicado al noroeste de Tegucigalpa y que alberga a medio millar de militares estadounidenses.

La de Honduras, sin embargo, no es la única base que tiene Estados Unidos en la región. La más conocida, y la más antigua de estas instalaciones, es la Base Naval de Guantánamo, de la que la potencia norteamericana dispone tras un acuerdo de arrendamiento a perpetuidad alcanzado en 1903. En el recinto, que alberga a una cárcel también famosa, hay unos 1.500 marines desplegados.

Lucha contra el narcotráfico

"En realidad Estados Unidos no tiene tantas bases en la región”, dice a DW Adam Isacson, director para la Veeduría de Defensa de Washington Office on Latin America (WOLA). "A la de Honduras y Cuba debemos sumar un sitio de avanzada donde usan una pista en El Salvador, y en Curazao hay algo parecido”, explica el experto. En el caso salvadoreño se refiera a la Estación Aeronaval de Comalapa, donde aviones estadounidenses apoyan misiones para el rastreo y detección de tráfico de drogas.

En Curazao, en tanto, Estados Unidos tiene un acuerdo firmado con Países Bajos, que ostenta la soberanía de esa isla caribeña, para permitir la presencia estadounidense en el aeropuerto internacional de Hato. Una situación similar a la que ocurre en Aruba, donde Estados Unidos tiene un número limitado de fuerzas en el aeropuerto internacional Reina Beatrix. En ambos casos la misión oficial es la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, Venezuela ha denunciado que aviones estadounidenses que despegan de Curazao han violado su espacio aéreo y realizan vigilancia. En 2015, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que un avión militar DACH-8 estadunidense ingresó a mar territorial venezolano. Y en 2018, un Boeing C17 habría realizado reconocimiento sobre territorio de Venezuela. En ambos casos las aeronaves habrían despegado desde Curazao.

Presencia menguante que podría cambiar

Estados Unidos tuvo antes mayor presencia en la región. Sin embargo, el Tratado Torrijos-Carter para entregar el control del Canal de Panamá a los panameños influyó en una presencia cada vez menos masiva de las fuerzas estadounidenses en ese país y, por extensión, en la región. En ese marco, en diciembre de 1999 Estados Unidos cerró Fort Clayton, la última de sus bases militares en Panamá, la que alguna vez albergó 20.000 soldados. Un mes antes había corrido la misma suerte la Base Aérea Howard. Y dos décadas antes, en 1979, la Base Albrook dejó de operar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien sugirió que Estados Unidos debería ahora llamarse "América Mexicana", en respuesta a la propuesta de Donald Trump de cambiar el nombre al Golfo de México. Imagen: Alfredo Estrella/AFP

Tras un acuerdo firmado en 1999, Ecuador permitió a Estados Unidos la instalación de una base en Manta, en la costa, por diez años. Ese acuerdo expiró en 2009 y no fue renovado por el Gobierno de Rafael Correa, que incluso le dio un rango constitucional a la prohibición de las bases extranjeras en el país.

"Desde que Estados Unidos salió del Canal de Panamá en 1999 no tiene bases en ese país. Por supuesto hay militares que visitan y departen con sus socios en toda la región, y eso pasa frecuentemente con Colombia, por ejemplo, pero no hay bases formales, no hay cuarteles dedicados ciento por ciento a los soldados de Estados Unidos”, aparte de los ya mencionados, dice Isacson. Aunque eso podría cambiar en el mediano plazo.

El actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, ha presentado propuestas para abrir nuevamente las puertas a tropas estadounidenses que apoyarían la lucha contra el narcotráfico. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció en abril de 2024 la instalación de una base militar estadounidense en Tierra del Fuego, en un proyecto a largo plazo cuyo objetivo sería la "recuperación” de las Malvinas.

