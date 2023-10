¿Cuándo se acabará el mundo?

Imagen: Leah Millis/REUTERS

¿Y si los profetas tuviesen razón y simplemente hubiesen cometido un error de cálculo? Desde el 24 de febrero de 2023 el famoso "reloj del apocalipsis” de la página web de la ONG Bulletin of the Atomic Scientists marca 90 segundos para medianoche. Esto indica que la humanidad nunca había estado tan cerca de su desaparición. Sin embargo, este contador es solo una alegoría que no se puede entender de forma literal.

Imagen: NDR/DW

Sin embargo, ¿es posible calcular la fecha exacta del apocalipsis? En la Baja Edad Media, matemáticos como Michael Stifel realizaron complejas interpretaciones numéricas de los textos de la Biblia con este propósito. E incluso el mismísimo Isaac Newton habría dedicado más palabras a la exégesis del apocalipsis que a la física, afirma el historiador Johannes Fried. Según los cálculos de Newton, nos encontramos ya en el fin de los tiempos.

Imagen: NDR/DW

Pero, ¿acaso no tenemos hoy a nuestra disposición métodos científicos mucho más exactos? Desde luego, somos capaces de predecir si cierto cometa o asteroide podría llegar a impactar contra nuestro planeta. Sin embargo, el mayor peligro en la actualidad lo constituimos nosotros mismos, generando catástrofes como la destrucción medioambiental, las guerras o el cambio climático.

Y, como la historia nos recuerda, las sociedades no son sistemas estables, sino que pueden colapsar. Pero mientras que en el pasado esto sucedía de forma geográficamente limitada, nuestra civilización actual, con redes de alta tecnología que conectan el planeta entero, podría implicar que la próxima hecatombe fuese global.

Imagen: NDR/DW

Este episodio de "42 - La respuesta a casi todo” analiza si podemos calcular el colapso de civilizaciones de la misma manera que el impacto de un cometa. ¿Es posible extraer un patrón de la caída de culturas ya desaparecidas? Y en caso afirmativo, ¿podríamos usarlo para evitar el final de los tiempos?

