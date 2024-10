¿Cuál es la posición de Trump y Harris en temas clave?

Rusia-Ucrania

Kamala Harris: La actual vicepresidenta demócrata dijo en la convención demócrata de agosto que se mantendrá "firme con Ucrania y nuestros aliados de la OTAN". Ha acusado a Rusiade cometer crímenes contra la humanidad. Y, en la página web de su campaña presidencial se afirma que ella ha "ayudado a movilizar una respuesta global de más de 50 países para ayudar a Ucrania a defenderse de la brutal agresión de Vladimir Putin".

Donald Trump: El expresidente republicano dijo que, de ser elegido el 5 de noviembre, pondría fin a la guerra en Ucrania antes de su toma de posesión en enero de 2025. No ha dado detalles concretos sobre cómo lograría este objetivo. "No puedo darle esos planes porque si se los doy, no voy a poder utilizarlos", dijo en una entrevista en un podcast en septiembre de 2024. "Parte de ello es sorpresa".

Israel-Hamas

Harris, al igual que el actual presidente, Joe Biden, apoya a Israel en su guerra actual contra el grupo militante islamista Hamás, y afirma que, si ella llega a la presidencia, EE. UU. seguirá ayudando a Israel a defender su derecho a existir. Pero ha sido más abierta que Biden a la hora de denunciar el sufrimiento en Gaza y hacer hincapié en que debe cesar. Aboga por un alto al fuego, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y por una solución de dos Estados. En julio de 2024, se saltó el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante el Congreso estadounidense, pero más tarde se reunió con él en privado mientras se encontraba en Washington.

Trump dijo en abril de 2024 que Israel necesita acabar rápidamente con su ofensiva en Gaza porque está "perdiendo absolutamente la guerra de relaciones públicas". Anima al país a que "acabe con esto y volvamos a la paz y dejemos de matar gente". Pero Trump también ha dicho que está con Netanyahu, de quien fue estrecho aliado durante su etapa como presidente. En el debate televisivo, Trump dijo que "acabaría [con la guerra], y rápido", una vez más, sin dar detalles sobre su plan.

Aborto

Harris es una firme defensora de los derechos reproductivos. Ha dicho que, si llega a la presidencia, luchará por reinstaurar el derecho a decidir en todo el país y no dejar la situación legal del aborto en manos de cada estado. Los estados han podido elaborar sus propias leyes sobre la polémica cuestión desde que "Roe contra Wade", la decisión que garantizaba el acceso a abortos seguros en todo el país, fue anulada por el Tribunal Supremo en 2022. En la página web de su campaña, se afirma que Harris y su compañero de fórmula Tim Walz "confían en que las mujeres tomen decisiones sobre sus propios cuerpos, y no en que el Gobierno les diga lo que tienen que hacer".

Durante su mandato en la Casa Blanca, Trump nombró a tres jueces para el Tribunal Supremo, consolidando la mayoría conservadora que acabó con el caso "Roe contra Wade". En 2020, fue el primer presidente en ejercicio que habló en la gran protesta antiabortista "Marcha por la Vida", en Washington DC, y los estadounidenses evangélicos antiabortistas son una base de votantes crucial para Trump. No se ha pronunciado a favor de una prohibición nacional del aborto, pero apoya el derecho de los estados a determinar sus propias leyes al respecto.

Economía

Harris ha hecho de la defensa de la clase media un tema central de su campaña. Promete "crear una economía de oportunidades, en la que todos tengan la oportunidad de competir y de triunfar". Entrando en más detalles, la página web de su campaña afirma que Harris planea luchar para "recortar los impuestos a más de 100 millones de estadounidenses de clase media y trabajadora, al tiempo que se reducen los costos de necesidades cotidianas como la atención sanitaria, la vivienda y los comestibles". También quiere hacer más asequibles los alquileres, permitir que más estadounidenses cumplan su sueño de ser propietarios de una vivienda y apoyar a las pequeñas empresas.

Trump culpa de la alta inflación en EE. UU. al elevado gasto de Biden. En la página web de su campaña, dice que su "visión" de la economía estadounidense incluye "impuestos más bajos, mayores sueldos y más empleos para los trabajadores estadounidenses". Trump ha prometido ampliar los recortes fiscales que instauró durante su etapa como presidente y que beneficiaron a las corporaciones y a los hogares ricos. También quiere menos regulaciones gubernamentales sobre la economía.

Inmigración

Como vicepresidenta, Harris fue puesta a cargo de la inmigración y la seguridad fronteriza por el presidente Biden. Ha sido criticada por no hacer lo suficiente para frenar la inmigración irregular. Si llegara a la presidencia, ha dicho Harris, firmaría la ley bipartidista de seguridad fronteriza que fue anulada por los republicanos en el Congreso bajo la presión de Trump. La legislación "desplegaría más tecnología de detección para interceptar el fentanilo y otras drogas y [añadiría] 1.500 agentes de seguridad fronteriza para proteger la frontera [estadounidense]", según la página web de la campaña de Harris. Los republicanos bloquearon ese proyecto de ley al que se refiere, diciendo que no iba lo suficientemente lejos.

Trump ha prometido la mayor operación de deportación de la historia de EE. UU., si resulta elegido. Quiere reimponer las estrictas normas de inmigración que instauró durante su mandato, como la prohibición de viajar a ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana como Irán, Siria, Somalia y Yemen. Además, Trump quiere trasladar "miles de tropas actualmente estacionadas en el extranjero a la frontera sur [de EE. UU.]", como afirma en su "Agenda 47", disponible a través de la página web de su campaña (Harris o Trump serán la presidenta o el presidente número 47 de EE. UU.).

Clima

Harris planea "responsabilizar a los contaminadores para garantizar un aire y un agua limpios para todos", según la página web de su campaña. Bajo su presidencia, EE. UU. permanecería en el Acuerdo Climático de París. Quiere aumentar la resistencia del país a los desastres meteorológicos y climáticos extremos, y quiere construir "una próspera economía de energía limpia".

Trump ha prometido que, bajo su mandato, EE. UU. volvería a salir del Acuerdo Climático de París, un paso que dio cuando era presidente y que Biden revirtió. Pondría fin a las subvenciones a la energía eólica y aumentaría las perforaciones petrolíferas en EE. UU., y quiere que el país sea energéticamente independiente. La página web de su campaña afirma que "los republicanos desatarán la producción de energía de todas las fuentes, incluida la nuclear, para recortar inmediatamente la inflación".

(gg/rml)