¿Cuál es la estrategia del gobierno alemán contra el coronavirus?

La canciller Angela Merkel, el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, y Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch (RKI), la autoridad sanitaria alemana sobre virología, respondieron este miércoles (11.3.2020) a las preguntas sobre el nuevo coronavirus en una coferencia de prensa.

Merkel respondió a los reproches de que no ha sabido gestionar bien el tema, diciendo que ya han tenido lugar muchas conversaciones importantes. Además aseguró que el tema del coronavirus se ha estado debatiendo en la cancillería desde enero de 2020.

Cerrar las fronteras no es una "medida adecuada"

Teniendo en cuenta la situación actual, tanto Merkel como Spahn y Wieler rechazaron la idea de aislar Alemania como se ha hecho en Italia. Pero Spahn sí es partidario de aislamientos regionales.

El presidente del RKI, Weiler, dijo que el virus continuará propagándose en China, aunque actualmente se reporten menos casos. Sin embargo, se desconoce la rapidez de propagación y cuándo tendrá lugar. No se trata de aislarse, agregó Merkel, sino de encontrar la manera de no desbordar el sistema de salud.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, durante la conferencia de prensa. (11.03.2020).

Probablemente no haya una gran cantidad de infectados no reportados

Merkel enfatizó que el gobierno alemán, con respecto al coronavirus, se basa esencialmente en la opinion de los expertos y científicos a la hora de desarrollar "estándares" de actuación. El gobierno cree que entre el 60 y el 70 por ciento de la población se podría infectar con el nuevo coronavirus. El 80 por ciento de los ya infectados en Alemania tiene síntomas leves.

El presidente del RKI no cree que haya una gran cantidad de casos de infectados con COVID-19 no reportados, ya que los análisis en el país se realizaron desde muy temprano.

"Ganar tiempo "

La estrategia del gobierno alemán para frenar la propagación del coronavirus es primero "ganar tiempo", dijo Merkel. Los grupos de personas más vulnerables, como los mayores de 65 años, deben recibir una protección especial. Es la razón por la que se ha llevado a cabo un llamamiento para limitar los contactos sociales, viajar menos o evitar eventos culturales.

Los hospitales deben prepararse para tratar pacientes de gravedad: hay en todo el país 28.000 camas de cuidados intensivos. De estas, 25.000 cuentan con ventilación artificial. Alemania es uno de los tres primeros países con mejor equipamiento de camas de cuidados intensivos. Sin embargo, debido a la epidemia de gripe en curso, muchas están ocupadas, dijo Spahn a los miembros del Bundestag. Si bien los casos de gripe están disminuyendo, la situación actual en Italia muestra lo que podría suceder si el sistema sanitario llegara a tocar techo.

¿Tendrá Alemania suficientes camas en los hospitales para tratar a los infectados más graves?

Merkel: Alemania es "robusta"

La canciller cree que las consecuencias económicas aún no son previsibles. Sin embargo, Alemania es "robusta" y tiene reservas que ahora podrían usarse. La Oficina Alemana de Empleo también cuenta con reservas económicas.

Como se trata de una "situación excepcional", la canciller no ve conflictos con el freno a la deuda o el Pacto de Estabilidad de la UE. La cuestión no son ahora las consecuencias que podrían resultar para el presupuesto. La prioridad es superar esta crisis.

"Como país, haremos lo que sea necesario, en una red europea", dijo Merkel. La Unión Europea debería estar visible. Cuando los periodistas le preguntaron si Alemania ayudaría ahora a Italia con personal médico, Merkel no respondió afirmativamente. "Estamos dialogando", dijo. Por supuesto que la "situación no nos da igual", pero "el sistema sanitario alemán también se enfrenta a desafíos". Además, ceder personal, por ejemplo, no sería fácil debido a la barrera del idioma.

Este viernes (13.3.2020), los primeros ministros regionales discutirán nuevas medidas junto con Merkel. El sistema federal alemán deja muchas decisiones a los municipios y regiones. Algunos ya han hecho uso de sus competencias, prohibiendo, por ejemplo, eventos de más de 1.000 personas.

