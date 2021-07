¿Cuál es el costo de una inundación del siglo?

Muchas casas cerca del rio Ahr o en la región montañosa del Eifel simplemente han desaparecido. Solo poco a poco se sabrá con exactitud cuántas son y cuántas siguen en pie pero pueden haber sufrido daños hasta en los fundamentos. En la ciudad de Ahrweiler, las masas de agua arrastraron mesas, sillas y armarios por las calles, y muchas instalaciones hoteleras acabaron enteras en el barro.

Cientos de edificios fueron destruidos, dice el administrador del distrito de Ahrweiler. No todos los hogares están asegurados contra esto. "Muchas personas del distrito lo han perdido todo", afirma Jürgen Pföhler. Pero, ¿cuánto vale "todo”?

En el caso de las fábricas, esto es quizás más fácil de cuantificar. En Bad Neuenahr, en Renania-Palatinado, había una fábrica del proveedor de automóviles ZF. Normalmente trabajan aquí unas 280 personas. Ahora la producción estará paralizada durante meses. Las naves de producción y los almacenes se inundaron por la crecida del agua. Según ZF, el agua alcanzó hasta dos metros de altura en la planta. Doce vehículos, entre ellos una camioneta, fueron arrastrados hacia las naves de producción, la planta quedó devastada y el suelo cubierto por una gruesa capa de barro.

Edificio de oficinas destruido en Bad Neuenahr.

"Completamente destruido"

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre empresas y sus pérdidas: el centro Factory Outlet de Bad Münstereifel, con 50 tiendas, prácticamente ha desaparecido, según informan los reporteros. El Hotel Dorint de Bad Neuenahr quedó "completamente destruido", dice el director general Jörg T. Böckeler. El agua habría llegado al segundo piso. En Leverkusen, el hospital central, con 2.500 empleados, cerró el jueves por la noche por un fallo masivo de electricidad.

Las infraestructuras también se ven afectadas.

Un primer cálculo de la Deutsche Bahn (DB), la principal empresa ferroviaria de Alemania, muestra el siguiente panorama: daños masivos en más de 600 kilómetros de vías en la región; daños en 80 estaciones y paradas a causa del agua, el barro y los escombros. Al menos 20 locomotoras y trenes no podrán utilizarse durante meses.

El valle del Ahr ya no es accesible en tren regional: al menos siete puentes ferroviarios y hasta 20 del total de 29 kilómetros de vías en el valle "ya no están en funcionamiento", según la DB. La línea Eifel, de Tréveris a Colonia, está completamente cerrada, pero DB aún no tiene una imagen concreta de los daños: la línea ferroviaria es "simplemente inaccesible en este momento".

En el centro de la ciudad de Bad Münstereifel, Renania del Norte-Westfalia.

Las carreteras destrozadas y los puentes derrumbados seguirán obstruyendo el tráfico durante mucho tiempo, a pesar de que las pistas hayan sido despejadas de escombros y limpiadas en muchos lugares.

"Agua fría, casa fría"

El proveedor de energía regional advirtió que el restablecimiento del suministro de gas en el distrito de Ahrweiler podría llevar meses en el peor de los casos. "El gasoducto está completamente roto. Realmente destruido", dijo el portavoz de la compañía, Marcelo Peerenboom. Habría que reconstruir completamente varios kilómetros de tuberías. "Lamentablemente, llevará semanas o meses hasta que vuelva a haber suministro de gas allí. Eso significa para los ciudadanos: agua fría, y cuando llegue la temporada de calefacción, también casas frías".

Puente derrumbado cerca de Ahrweiler, Renania-Palatinado.

Por un tiempo, la zona inundada ni siquiera pudo ser contactada por teléfono móvil o por teléfono. Las aguas habían arrastrado las antenas de telefonía móvil y las cajas grises de distribución de las calles. Durante el fin de semana, Deutsche Telekom y Vodafone transportaron antenas de telefonía móvil y otros recambios a la región de Eifel con vehículos pesados, cuyos costos también hay que cuantificar.

"Enorme esfuerzo nacional”

Todos hacen actualmente sus cálculos. Solo para el sistema ferroviario y las carreteras, el gobierno federal espera al menos unos dos mil millones de euros en daños, según fuentes gubernamentales. El ministro federal de Hacienda, Olaf Scholz, habla de un "enorme esfuerzo nacional".

La catástrofe actual, sin embargo, supera a las anteriores. Una cifra terrible lo deja más claro que cualquier otra cosa: a principios de la semana se habían recuperado 164 cadáveres en la zona de la tragedia. Y no se descarta que se encuentren más víctimas. Los equipos de emergencia siguen buscando a los desaparecidos.

(gg/er)