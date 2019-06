Crucero choca con barco turístico en Venecia, hiriendo a cuatro personas

Un crucero de la compañía MSC colisionó hoy (02.06.2019) con un barco turístico en el puerto de la ciudad italiana de Venecia (nordeste) y cuatro personas fueron hospitalizadas aunque sin revestir gravedad, según informan los medios locales.

El incidente se produjo en el canal de la Giudeca, cuando el enorme crucero al parecer perdió el control y se precipitó hacia el muro del puerto san Basilio, chocando y dañándolo, cuando se encontraba en fase de atraque. Después, mientras sonaba su sirena, golpeó la popa de una embarcación turística de tipo fluvial que se encontraba amarrada en ese mismo muelle, informan los bomberos.

Incidente en el Danubio

La seguridad de los grandes barcos en las ciudades europeas se vio resaltada por el accidente de un crucero en un barco de recreo en el Danubio en Budapest la semana pasada, que causó la muerte de 7 personas y dejó 21 muertos presuntos.

Pino Musolino, presidente de la autoridad portuaria del norte del mar Adriático, dijo que cuatro personas habían sufrido heridas leves en el accidente. Los trabajadores de emergencia dijeron que el crucero parecía haber perdido el control después de que se rompiera un cable de acero que lo ataba a un remolcador.

Proteger la ciudad

El ministro de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, aseguró que el incidente "demuestra que las grandes naves no deben pasar por la Giudecca" y aseguró que está cerca una solución para proteger la ciudad "tras muchos años de inercia" política.

El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, reprochó que desde hace 8 años los venecianos piden que los grandes cruceros turísticos no pasen por el canal de la Giudecca y pidió la apertura "inmediata" del canal alternativo para tráfico marítimo Vittorio Emanuele.

"He hablado con el ministro Toninelli, le he actualizado sobre la situación y está buscando soluciones que ahora esperamos. Ahora debemos hacer que las naves no pasen más por delante de la plaza de San Marcos", defendió el regidor.

FEW (EFE, Reuters)

