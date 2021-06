Cronología de la expansión del coronavirus en Alemania

El 30 de diciembre de 2019, China informa a la Organización Mundial de la Salud de una enfermedad pulmonar previamente desconocida. Poco después, se descubre que el desencadenante es un nuevo coronavirus, el COVID-19. El temor de que el mundo se enfrente a una pandemia pronto se convierte en certeza, también en Alemania.

El 27 de enero de 2020 llega el momento: en una empresa de Starnberg, en Baviera, con estrechos contactos con China, un empleado da positivo. El virus se propaga. La gente deja de darse la mano, de abrazarse. Se quedan en casa y evitan el contacto. Ciertos conceptos pasan a formar parte del nuevo vocabulario y dictan el transcurso de la vida cotidiana: números reproductivos, incidencia y cuarentena; utilización de camas de cuidados intensivos, exceso de mortalidad y las reglas de distanciamiento e higiene.

El primer muerto, el primer confinamiento

El 8 de marzo de 2020 fallece la primera persona en Alemania a causa del COVID-19. Dos días más tarde, hay contagios en los 16 estados federados. La capital del distrito de Heinsberg, del mismo nombre, en Renania del Norte-Westfalia, se convierte en el primer foco importante del coronavirus en Alemania tras la celebración de una fiesta de carnaval. El gobierno alemán emite una advertencia de viaje a nivel mundial y prohíbe a el ingreso a los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, anuncia un "puente aéreo" para los alemanes varados en el extranjero.

La canciller alemana, Angela Merkel, se dirige al pueblo en un discurso televisado el 18 de marzo. Sus palabras no pueden ser más dramáticas: "Es grave. Desde la reunificación alemana..., no, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido un desafío para nuestro país que dependa tanto de nuestra solidaridad común".

La canciller federal Merkel con el alcalde de Berlín, Michael Müller, durante una reunión virtual con los jefes de los estados federados.

Esas dramáticas palabras van seguidas de medidas drásticas unos días después, y la gente aprende un nuevo vocabulario: confinamiento. Entra en vigor el 22 de marzo de 2020 y se asocia a numerosas restricciones en la vida pública. Los restaurantes y los cines cierran, al igual que las escuelas y las guarderías. Las vacaciones se cancelan. Se prohíben las visitas a las residencias de ancianos.

Un paquete de ayudas económicas

La economía se paraliza casi por completo. El Bundestag aprueba a toda prisa un enorme paquete de ayudas para la economía que asciende a 156.000 millones de euros. Los supermercados permanecen abiertos para los clientes con mascarillas. El confinamiento de marzo funciona. Las cifras de infección descienden y los alemanes sienten que están en buenas manos con su gobierno. Los países extranjeros se deshacen en elogios, alabando la eficacia y la claridad alemanas.

A diferencia de otros países, el sistema sanitario resiste. Mientras Merkel sigue siendo escéptica sobre el desarrollo de la pandemia, los jefes de los estados federados presionan para que se produzca una rápida apertura. El primer confinamiento en Alemania termina después de siete semanas, el 4 de mayo de 2020.

La mayoría de los alemanes disfrutan del verano, aunque de forma limitada, con algunas restricciones y mascarillas. Se aferran a la engañosa sensación de haber sobrevivido lo peor.

Segunda ola de la pandemia

Sin embargo, con la llegada del otoño se perfila la segunda ola de la pandemia. Ya a principios de agosto, el número de nuevos contagios vuelve a aumentar hasta superar los 1.000 casos diarios. A mediados de septiembre la cifra había aumentado a 2.000, y el 8 de octubre a 4.000. A finales de septiembre, Angela Merkel advierte que, si no se hace nada, Alemania tendrá unos 20.000 contagios diarios en Navidad.

De hecho, esa cifra se alcanzará mucho antes en Alemania. El 2 de noviembre de 2020, se declara el llamado "confinamiento light". Los contactos se limitan a dos hogares, la gastronomía y la industria del turismo tienen que cerrar de nuevo, como en la primavera. Pero la economía sigue funcionando, y, por el momento, las escuelas también permanecen abiertas.

El Instituto Robert Koch registra más de 90.000 muertes hasta junio de 2021.

Con el cambio de año, la campaña de vacunación en Alemania comienza con la vacuna de BioNTech-Pfizer. Sin embargo, la vacunación arranca lentamente, la logística es difícil y hay dificultades en la producción. Hace tiempo que Alemania dejó de ser considerada un éxito en la lucha contra el virus, y ya se habla de una tercera ola del SARS-CoV-2.

Alerta sobre la peligrosa variante delta

El 6 de enero de 2021, el gobierno federal anuncia finalmente un confinamiento duro. Las restricciones se endurecen una vez más, y, posteriormente, se amplían varias veces. Este último confinamiento está surtiendo efecto, el número de infecciones sigue bajando de cara al verano. La tercera ola de la pandemia parece haberse superado. Las restricciones se están levantando paso a paso.

Para el otoño, el gobierno promete que todos los alemanes podrán ser vacunados. A principios de junio, alrededor del 50% de los alemanes ya se han vacunado al menos una vez. Sin embargo, el Instituto Robert Koch, como autoridad sanitaria nacional, señala que la llamada variante Delta del coronavirus, que se detectó por primera vez en la India, también se está extendiendo en Alemania. Según los expertos, es más contagiosa que las anteriores mutaciones del virus.

