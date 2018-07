Critican a Zuckerberg por inacción ante negacionistas del Holocausto

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg fue criticado por el grupo defensor de los judíos Simon Wiesenthal Center tras declarar en una entrevista que los comentarios negacionistas del Holocausto no deben ser eliminados de la red social.

"Solo hay dos tipos de negacionistas del Holocausto: aquellos que no quieren creer que Auschwitz existió y los que quieren terminar el trabajo, como Irán", dijo el rabino decano asociado Abraham Cooper en un comunicado publicado en la web del grupo. "El Holocausto nazi es la atrocidad más documentada de la historia y permitir que se publiquen las falsedades del negacionismo del Holocausto en Facebook no se puede justificar en nombre del 'intercambio libre de ideas' cuando la propia idea está basada en una mentira", dijo Cooper.

Cooper destacó que los representantes de Facebook prometieron en 2009 al Simon Wiesenthal Center que los mensajes negacionistas del Holocausto publicados en nombre de países como Irán para denigrar a los judíos con fines propagandísticos serían eliminados. Las críticas llegaron como respuesta a una entrevista publicada en la web "Recode" el martes en la que Zuckerberg explico cómo actúa Facebook con los contenidos con información errónea.

"Soy judío y hay un grupo de personas que niega que el Holocausto ocurrió", dijo Zuckerberg. "Pero al final no creo que nuestra plataforma deba eliminarlo porque creo que hay cosas que entienden mal diferentes personas. No creo que lo estén entendiendo mal de forma intencionada", añadió.

"Simplemente no creo que sea correcto decir 'vamos a expulsar a alguien de la plataforma si entiende las cosas mal, incluso varias veces'", continuó. Tras provocar indignación en las redes sociales, Zuckerberg trató de aclarar sus palabras el miércoles en la plataforma "Recode": "Personalmente pienso que el negacionismo del Holocausto es algo profundamente ofensivo y no estaba tratando de defender el propósito de la gente que lo niega. Nuestro objetivo con las noticias falsas no es impedir que alguien diga algo falso, sino impedir que las 'fake news' y la desinformación se difundan por nuestros servicios", apuntó.

CT (dpa, AP)

