Crisis venezolana obliga a portugueses a volver a su país de origen

Unas 400.000 personas de origen portugués viven en Venezuela, pero la crisis política y económica los empuja cada vez más a volver al país de sus raíces.

De hecho, más de 10.000 emigrantes y sus descendientes han cambiado Venezuela por Portugal desde 2016, cuando estalló la crisis en el país sudamericano.

Alrededor de un tercio de ellos se han establecido en el municipio norteño de Estarreja, a unos 50 kilómetros al sur de Oporto, donde la asociación empresarial SEMA los recibe para facilitar su llegada.

"No tienen otra opción que exiliarse"

Crispim Rodrigues, quien regresó de Venezuela a Portugal hace unos 20 años, es el primer contacto para los recién llegados que huyen de la crisis venezolana y ayuda con las formalidades administrativas.

"La gente a la que le tendemos la mano está en malas condiciones. Ya no pueden vivir (en Venezuela) y no tienen otra opción que exiliarse", dijo Rodrigues a la agencia de noticias AFP. "En la actualidad, el salario mínimo en Venezuela ya no es suficiente para comprar un pollo y algunas verduras para todo el mes".

Inmigrantes venezolanos en busca de empleo esperan una reunión con Crispim Rodrigues en SEMA, Estarreja (04.02.2019)

Desde 2015, unos 2.3 millones de venezolanos han huido de su país, un lugar rico en petróleo que se encuentra en ruinas y donde la escasez de alimentos y medicamentos son la norma.

Estrecho vínculo entre Portugal y Venezuela

Después de la isla de Madeira, Estarreja es el segundo punto de origen más importante de la comunidad lusófona de Venezuela. Una panadería llamada Venezuela y una tienda llamada Caracas atestiguan el estrecho vínculo con el país y, sin embargo, absorber la afluencia de llegadas ha sido un desafío para una ciudad de solo 27.000 habitantes.

Desde 2016, más de 10.000 portugueses emigrantes y sus descendientes han dejado Venezuela para residenciarse en Portugal

El año pasado, SEMA encontró trabajo para 513 de los recién llegados. En enero, aproximadamente otros 100 se unieron a ellos en una región que está experimentando escasez de mano de obra en la industria, restaurantes, hoteles y en el comercio minorista.

La mayoría de los países de la Unión Europea (UE), incluido Portugal, han reconocido al líder de la oposición Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. (afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |