Crisis del coronavirus: ¿qué tienen los alemanes contra los eurobonos?

No será un escenario armonioso cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reúnan este jueves (23.04.2020) para discutir las consecuencias financieras de la pandemia del coronavirus. Y es que una gran controversia acompaña el tema, porque dentro de la comunidad hay opiniones muy divididas sobre cómo la solidaridad europea puede y debe verse en tiempos de la COVID-19.

El proverbial elefante en la habitación en esta crisis son los eurobonos, también llamados "Corona Bonds". La idea detrás de estos es que países del euro asuman conjuntamente deudas en el mercado de capitales, dividan los fondos recaudados entre ellos y sean responsables conjuntamente del reembolso y los intereses de estas deudas. Los países financieramente fuertes tendrían que pagar tasas de interés más altas que ahora, mientras que los países financieramente débiles disminuirían la carga de intereses. No obstante, si los países se declararan insolventes, el resto tendría que pagar sus deudas e intereses.

Nueve países de la UE están a favor de los eurobonos

La medida suena tentadora para Italia y España, que ya están desesperadamente endeudados. Estos preferirían los bonos comunes a los préstamos a través del fondo de rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM). Francia y otros seis países también apoyan el llamado a los eurobonos. Los Países Bajos, Austria, Finlandia y Alemania, sin embargo, lo rechazan con vehemencia. Temen que se abra una cerradura, y que sea un boleto gratis para aquellos que no han tenido sus finanzas bajo control durante años y aún no han llevado a cabo reformas políticas y económicas; los eurobonos podrían darles los medios para seguir ahorrando, renovar sus presupuestos y no reformar el mercado laboral, los sistemas de asistencia social y el sistema tributario.

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí.

La canciller Angela Merkel dijo enfáticamente en una reunión de la presidencia del partido de La Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) este lunes (20.04.2020) que adoptar los eurobonos sería el camino equivocado en la actual crisis. Participantes del evento informaron que en la conferencia telefónica se acordó que el aumento conjunto de la deuda en Alemania enfrentaría mucha resistencia.

Un tema eterno

Angela Merkel habla por experiencia. Y es que la discusión sobre los eurobonos ha estado presente desde que ella se convirtió en canciller. "Cualquier decisión sobre la estabilización a corto plazo de un Estado miembro de la UE debe tomarse de acuerdo con la estabilidad a largo plazo de la unión económica y monetaria", dijo Merkel en 2010 en el Parlamento (Bundestag). La UE crujió bajo la crisis financiera y por la deuda posterior. Grecia, Italia, Portugal, España e Irlanda se enfrentaron a la quiebra.

Una grieta atraviesa la Unión Europea

"En ese momento, el pueblo alemán renunció al marco alemán con confianza en un euro estable. En ningún caso esta confianza debería decepcionarse", dijo Merkel. "Por eso digo: un buen europeo es el que respeta los tratados europeos y la legislación nacional respectiva y ayuda a que la estabilidad de la zona euro no se vea perjudicada", agregó.

¿Uno para todos, todos para uno? No con el euro

De hecho, el artículo 125 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que cada país tiene y es responsable de las deudas en que ha incurrido. Alemania hizo de la "cláusula de no rescate" en 1993 un requisito previo para unirse a la unión monetaria. El entonces ministro federal de Finanzas, Theo Waigel, hizo una promesa sagrada: "No asumimos ninguna deuda de otros países, no nos convertiremos en una comunidad de responsabilidad".

El euro: comunidad sin responsabilidad

¿Y qué diría el Tribunal Constitucional Federal alemán sobre los eurobonos? Los Parlamentos, especialmente el Bundestag, deciden sobre el dinero de los contribuyentes. Eso está en la Constitución. "Además del hecho de que instrumentos como los eurobonos, los fondos de reembolso de deudas y muchos más no están en conformidad con la Constitución de Alemania, también los considero económicamente incorrectos y contraproducentes", resumió Angela Merkel en junio de 2012.

En cambio, Merkel propuso "más derechos de acceso a nivel europeo" si se violaban las normas presupuestarias. Una responsabilidad conjunta no es posible sin el control apropiado y las opciones de intervención en los presupuestos nacionales. Sin embargo, Merkel nunca habló de un ministro de finanzas europeo. Alemania no quiere renunciar a la soberanía nacional en materia financiera.

Un letrero afuera del Banco de Grecia

¿Qué piensan los ciudadanos sobre los eurobonos?

En la pandemia del coronavirus, al menos de manera más positiva que en años anteriores. Las encuestas representativas realizadas por los institutos de votación alemanes muestran que alrededor del 40 por ciento de los alemanes actualmente respaldan las deudas comunes de los países del euro y alrededor del 40 por ciento se oponen. Sin embargo, cada quinto está indeciso.

Antes de la crisis, la mayoría de los alemanes estaba, durante años, en contra de los eurobonos. Incluso sobre los paquetes de ayuda multimillonarios reunidos en la crisis financiera y de la deuda para salvar a Grecia y el euro, hubo debates interminables no solo en el Bundestag, sino también en la población.

Los eurobonos serían un gran paso para la AfD

En la discusión de hoy, el Gobierno federal seguramente recordará cuando en 2013 se fundó Alternativa para Alemania (AfD) como un partido de derecha y escéptico de la UE. Posteriormente, la AfD se centró en la crisis de refugiados y se convirtió en un partido de extrema derecha. No obstante, la actitud negativa hacia la UE se ha mantenido.

Si el Gobierno federal se involucrara en los eurobonos, sería un gran paso para la AfD. Comparable a la campaña británica del "brexit"; crearía un estado de ánimo contra la UE y trataría de incitar a los ciudadanos.

¿Fondos de reconstrucción en lugar de eurobonos?

Dado el alto nivel de deuda nueva, debido a la pandemia, esto sería difícil de transmitir a los contribuyentes. Queda por ver cómo será el jueves la cumbre de la UE. ¿Quién se impondrá? A fin de cuentas, los alemanes podrían ceder, al menos parcialmente, y al menos involucrarse en fondos de reconstrucción, es decir, préstamos conjuntos limitados. Después de todo, incluso los economistas alemanes ahora lo defienden.

(jov/few)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |