Crisis del coronavirus: la diversidad gobierna en Europa

España: Niños, ¡afuera! Pero solo un rato

En este país tan afectado por el virus, finalmente volvieron a escucharse risas infantiles en las calles el domingo (26.04.2020). Tras seis semanas de absoluto confinamiento, a los niños de hasta 14 años se les permitió salir de casa por primera vez. Eso sí, con estrictos requisitos: solo un padre puede acompañar a un máximo de tres niños y el tiempo para las excursiones diarias se limita a una hora entre las 9 a.m. y las 9 p.m., dentro de un radio de un kilómetro. A partir del 2 de mayo, si las estadísticas se mantienen estables, los españoles probablemente podrán salir a caminar con personas del mismo hogar y se podrá correr, anunció el gobierno.

Finalmente fuera, tras de seis semanas de encierro: niños en Barcelona.

Italia: Plan por etapas de Giuseppe Conte

A partir del 4 de mayo, Italia levantará una serie de restricciones para los 60 millones de ciudadanos y, por ejemplo, permitirá más deportes al aire libre y más libertad de movimiento al interior de las regiones. El primer ministro Giuseppe Conte presentó una especie de plan por etapas el domingo. Otras "etapas" inician el 18 de mayo y el 1 de junio. La economía comenzará a desperezarse, también por etapas.

Las escuelas permanecen cerradas hasta las vacaciones de verano y no vuelven a abrir hasta septiembre. La gastronomía protesta contra la decisión de que bares y restaurantes solo reabran a principios de junio. Y la Iglesia Católica italiana se queja de que el gobierno sigue prohibiendo la participación de los creyentes en los servicios religiosos.

Portugal: Gobierno promete más mascaras

El gobierno portugués ya había extendido sus restricciones, a mediados de abril, hasta el 2 de mayo. El gobierno prometió garantizar un mejor equipamiento de protección. Los negocios reabrirán gradualmente, si la propagación de la enfermedad continúa disminuyendo.

Francia: Esperando el plan de seis puntos

El gobierno en París presenta al parlamento, hoy martes, un plan para relajar las restricciones de salida, que se someterá a debate y votación. El primer ministro Edouard Philippe adelantó en Twitter que el plan incluye seis puntos: "Salud (máscaras, pruebas, aislamiento ...), escuela, trabajo, negocios, transporte y reuniones".

El presidente Emmanuel Macron había anunciado previamente que las restricciones que se habían aplicado desde el 17 de marzo deberían relajarse a partir del 11 de mayo. Hasta ahora, se sabe que las escuelas y las guarderías abren por etapas, los restaurantes deben estar cerrados hasta finales de mayo y las concentraciones de personas de mayor envergadura deben permanecer prohibidas al menos hasta mediados de julio.

Gran Bretaña: Primer ministro nuevamente saludable

"Les pido que mantengan su impaciencia bajo control", dijo el primer ministro Boris Johnson el lunes en Londres. Retomó las riendas del país, tras sobrevivir a su propia enfermedad grave de COVID-19. Y no habló de relajar medidas. A finales de marzo, se promulgaron en Gran Bretaña las más estrictas restricciones a la vida pública que se conocen en tiempos de paz. La economía está amenazada por una recesión y una deuda histórica. Y al gobierno de Johnson se le acusa de responder al brote viral más lentamente que otros países europeos, con comparativamente pocos test de diagnóstico por un tiempo prolongado y escasés de material de protección para los empleados de las clínicas. Pese a todo esto, también aquí crecen las voces que claman por relajar las restricciones al contacto social.

Bégica: Trabajar desde casa debe convertirse en regla

En Bélgica, la primera ministra Sophie Wilmès presentó un plan por etapas, comparable a la estrategia de Italia. En una primera fase, a partir del 4 de mayo, debe circular más transporte público, pero en los autobuses y trenes será obligatorio, para mayores de doce año, el uso de la máscara facial. Cada ciudadano recibe un ejemplar de tela gratis. En principio, los negocios permanecen cerrados, con la excepción de aquellos que tienen a otras empresas pero no a particulares como clientes (Business-to-Business).

Manteniendo la distancia prescrita, los belgas pueden practicar deportes hasta con dos personas que no vivan en su hogar, a partir del 4 de mayo. Trabajar desde casa debe seguir siendo la regla y las personas solo deben salir de su hogar excepcionalmente, para ir de compras o a trabajar, visitar al médico o hacer deportes. En una fase posterior, el 11 de mayo, pueden reabrir todos los negocios bajo estrictas medidas de seguridad. Peluquerías y barberías siguen el 18 de mayo. Las clases en las escuelas también se reanudarán gradualmente a partir de esta fecha.

Bastión turístico sin turistas: aún pasará tiempo hasta que la vida vuelva a latir en Ámsterdam.

Países Bajos: Escuela comienza la próxima semana

Los jardines de infancia y las escuelas primarias reabrirán en los Países Bajos el 11 de mayo. El Instituto Reich para la Salud Pública justifica la medida con el hecho de que los riesgos para la salud de los niños son muy limitados y que no tienen que mantener la distancia de 1,5 metros entre sí, y hacia los adultos solo si esto es posible. Las escuelas de niveles superiores deben reabrir el 1 de junio. Inicialmente, los niños solo deben recibir lecciones en grupos pequeños. Niños y adolescentes pueden practicar deportes en clubes nuevamente. Todas las demás prohibiciones se extendieron por al menos tres semanas. Eventos importantes como festivales, competiciones deportivas y fútbol profesional permanecen prohibidos hasta el 1 de septiembre.

Austria: Camino a la normalidad desde Pascua

Austria tomó medidas de protección tempranaas, pero el canciller federal, Sebastian Kurz, inició también rápidamente el regreso a una especie de normalidad. El país se ve a sí mismo como un pionero internacional. Numerosos negocios están abiertos nuevamente. Los próximos pasos deben seguirse a principios de mayo. Y, desde mediados de mayo, la gastronomía reabrirá con restricciones. Los jardines de infancia y las escuelas están abiertos, en principio, para todos aquellos niños que no pueden ser supervisados de ningún otro modo.

Hungría: Máscara obligatoria en Budapest

La capital húngara, Budapest, gobernada por una alianza de oposición, impuso desde este lunes la obligación de cubrirse la boca y la nariz con una máscara o pieza textil en ciertas áreas de acceso público: tiendas, centros comerciales, mercados, transporte público o taxis. Las restricciones de salida han estado vigentes en toda Hungría desde hace un mes. Los ciudadanos solo deben abandonar sus hogares por una buena razón. En los espacios públicos, deben mantener una distancia mínima de un metro y medio entre sí. El primer ministro conservador de derecha, Viktor Orban, le otorgó al Parlamento amplios e ilimitados poderes.

Polonia: Mira a la situación en la frontera

También en Varsovi, hay relativamente poca oposición a las medidas gubernamentales. La situación en las fronteras es de particular interés acá. El gobierno nacionalista conservador del primer ministro Mateusz Morawiecki cerró las fronteras a los extranjeros a mediados de marzo. Quienes viajan por trabajo deben mantenerse aislados en sus hogares durante dos semanas, tras regresar a Polonia. Todas las guarderías, escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta el 24 de mayo. Las condiciones epidemiológicas no permiten su reapertura, dijo el ministro de Educación, Dariusz Piontkowski.

Grecia: Preocupación (no solo) por los refugiados

Grecia ha extendido las restricciones de salida hasta el 4 de mayo. Esto también retrasa el reasentamiento de cientos de refugiados ancianos y enfermos, de los campamentos desbordados en las islas del Egeo a tierra firme, dijo un portavoz del gobierno. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis quiere informar esta semana sobre una relajación del toque de queda impuesto el 22 de marzo. El regreso a la normalidad será lento y gradual durante mayo y junio, y se revisará semanalmente, agregó el portavoz. Solo unos pocos negocios siguen abiertos, incluidos bancos, supermercados y restaurantes con servicio de entrega. Las personas tienen que informar a las autoridades si salen de su casa por una razón importante.

Croacia: Posibles visitas al museo

En Croacia, sin embargo, la mayoría de las tiendas, bibliotecas y museos reabrieron a principios de semana. Los centros comerciales o tiendas muy grandes deben permanecer cerrados por el momento, como había anunciado el primer ministro Andrej Plenkovic. El transporte público también reanuda las operaciones.

Suecia: Controvertida ruta alternativa

Virólogos y políticos de toda Europa observan con atención la situación en Suecia. Porque aquí el gobierno está siguiendo un camino especial, acorde con la tradición liberal del país. Las autoridades no han impuesto restricciones de gran alcance. Aumque sí hay un requisito para la gastronomía: una distancia de uno a dos metros entre las mesas. No hay restricciones de salida. Además de restaurantes, bares y cafeterías, las tiendas y la mayoría de las escuelas aún están abiertas. Sin embargo, esta ruta sueca no está exenta de controversia en el país. También hay críticas desde el extranjero. A nivel internacional, las imágenes de cafés y colas llenas de gente frente a clubes nocturnos han llamado mucho la atención.

"Modelo alternativo" sueco: en Estocolmo, la gente disfruta del clima primaveral.

Dinamarca: Al aire libre, aunque distanciados

Dinamarca actuó temprano y estrictamente. Entre otras cosas, restaurantes, pubs y cafeterías han estado cerrados durante mes y medio. Y los daneses están siendo advertidos constantemente de que mantengan la distancia entre sí. Pueden estar fuera, pero las reuniones de más de diez personas están prohibidas hasta el 10 de mayo.

Noruega: Estudiantes de vuelta

En Noruega, los estudiantes regresan a clase hasta cuarto grado. Tras mes y medio cerradas, las instalaciones educativas reabrieron el lunes, con reglas de distanciamiento social, para unos 250.000 niños del país escandinavo, según la emisora NRK. En muchos lugares, los estudiantes se dividieron en grupos de clase más pequeños. Los niños que pertenecen a un grupo de riesgo deben seguir aprendiendo de forma remota. Los jardines de infancia reabrieron hace una semana. El objetivo del gobierno es que todos los estudiantes hayan vuelto a la escuela para el verano.

Eslovenia: Test para grupo representativo de población

Eslovenia, también ha comenzado a relajarse. Se han reabierto ferreterías, tiendas de tecnología y de muebles, al igual que lavanderías y talleres de reparación de automóviles y otros enseres. Los pintores de exteriores de casas, techadores, negocios de jardinería y refrigerios pueden retomar sus actividades. Sin embargo, peluqueros, salones de belleza y tiendas con un área de ventas de menos de 400 metros cuadrados solo reabrirán en dos semanas. Para conocer major el estado de la pandemia, el gobierno de Ljubljana toma ejemplo de sus vecinos austríacos y, a partir del lunes, aplicará test de diagnóstico a 3.000 ciudadanos, seleccionados como como muestra representativa.

Eslovaquia: Ancianos enojados

En Eslovaquia, los pensionistas y los representantes de la oposición ya han protestado porque las personas mayores solo pueden comprar en ciertos momentos, debido a las reforzadas medidas de protección. Acá, los mayores de 65 años no pueden ingresar a tiendas de comestibles y otras los fines de semana, y solo pueden hacerlo entre las 9 y las 11 a.m. de lunes a viernes. Las excepciones: farmacias y gasolineras. Para la economía, existe un llamado plan de cuatro fases, con el cual el gobierno quiere abrir tiendas e instituciones públicas una tras otra.

República Checa: ¡Bienvenidos viajeros de negocios de la UE!

La situación en la República Checa es interesante porque el país ahora permite que los viajeros de negocios de la UE ingresen otra vez, aunque solo pueden quedarse por 72 horas. Y deben presentar un test negativo de coronavirus, de cuatro días o menos de antigüedad. Otra peculiaridad en la República Checa es que, a diferencia de las escuelas, el gobierno nunca ordenó sino solo recomendó el cierre de guarderías. No obstante, algunas ofrecen servicios de emergencia, pero la mayoría están cerradas.

La República Checa reaccionó de modo particularmente drástico a la crisis, pero ahora está comenzando a relajarse.

Lituania / Letonia / Estonia: Triple emergencia

En comparación internacional, a los países bálticos les está yendo bien: el número de infecciones es bastante bajo. Estonia, Letonia y Lituania respondieron particularmente temprano a los primeros casos confirmados de infección, y con medidas estrictas. Los tres países declararon emergencia y cerraron sus fronteras. Lituania está aflojando gradualmente sus restricciones. Todas las tiendas están abiertas nuevamente. Los restaurantes al aire libre, museos y peluquerías también pueden reanudar sus operaciones desde este lunes. Sin embargo, deben limitar el número de clientes presentes al mismo tiempo. Las máscaras también son obligatorias en público. Los jardines de infantes, las escuelas y las universidades permanecen cerradas y aún se prohíben las grandes reuniones.

Turquía: Toque de queda llegando a su fin

Después de un toque de queda de cuatro días en Estambul y otras 30 ciudades y provincias de Turquía, ahora se permite a las personas salir de sus hogares. La prohibición de salir expiró el lunes por la noche. Durante el mes de ayuno musulmán del Ramadán, que comenzó el viernes, está prohibido romper el ayuno en grupos en Turquía. Las autoridades han estado emitiendo toques de queda durante los fines de semana en 31 ciudades y provincias durante tres semanas. También hay una prohibición de salir para personas mayores de 65 años y, con excepciones, menores de 20 años.

Suiza: Peluquerías y ferreterías abiertas

A partir de este lunes, se permitió la reapertura de peluquerías suizas, negocios de cosméticos y ciudado de uñas, así como ferreterías y centros de jardinería. Los médicos y fisioterapeutas pueden reabrir sus consultas, también para citas no urgentes. Y ya se permite a los hospitales retomar intervenciones pospuestas desde comienzo de la crisis. No hay obligación de usar máscara en Suiza, pero las tiendas tienen que cumplir con requisitos de higiene más estrictos y mantener la distancia entre clientes. Se espera que las escuelas y más negocios reabran en dos semanas. Si el número de infecciones no aumenta significativamente, los colegios profesionales, universidades, museos, bibliotecas y zoológicos también podrían reabrir a partir del 8 de junio.

