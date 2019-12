Crisis del agua y altas temperaturas dominan debates en Cumbre del Clima

La crisis del agua que sufren muchos países de América Latina, especialmente los del sur, y el impacto de una década de temperaturas récord en el mundo dominaron este martes (03.12.2019) el segundo día de debates de la COP25 del Clima, que se celebra en la capital española.

La dificultad de acceso al agua potable y el aumento de las enfermedades son solo dos de los múltiples impactos que ya se sienten en la reunión cumbre, hasta donde llegó el eco del desembarco en Portugal de la joven activista ambiental Greta Thunberg, en ruta hacia Madrid.

La ambientalista sueca de 16 años, convertida en un baluarte de defensa del medio ambiente, cruzó el Atlántico a bordo de un velero para asistir a la COP25. "¡Cambio de escenario! Probablemente parezco un poco borracha, tambaleándome por las bonitas calles de Lisboa con mis piernas habituadas al mar”, escribió Thunberg.

El tema del agua acaparó la atención de los asistentes a la reunión, donde también la Organización Mundial de la Salud advirtió de la falta de fondos en los países para afrontar los riesgos sanitarios del cambio global.

"No hay escasez de agua en el mundo, sino de infraestructuras e ideas", dijo el boliviano Carlos Fernández-Jauregui, coordinador adjunto del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Un representante del Movimiento Indio de América, Mario Agreda, le reprochó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que asegurara que prefería salvar la catedral parisina de Notre Dame antes que la amazonía. (03.12.2019)

Agua de calidad para Sudamérica

El especialista en hidrología explicó que una de las consecuencias del cambio climático es el deshielo en la cordillera de los Andes, que afecta directamente a países como Bolivia, Chile, Perú o Argentina.

Por eso, "hay que garantizar el agua para las comunidades rurales y también para las capitales" de esos países y "ese es el reto para los próximos años, suministrarles agua de buena calidad", subrayó.

Con 2019 se cerrará una década de altas temperaturas, en el segundo o tercer año más caluroso desde que existen registros, expuso en la zona azul -donde se desarrollan las negociaciones- el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas.

La ONU adviritó por su parte que la presente década (2010-2019) está llamada a ser la más cálida jamás registrada, en un informe que constata cómo las consecuencias del cambio climático siguen acelerándose.

Durante la jornada, las ciudades reivindicaron su "rol medular" en la mitigación de los impactos del cambio climático, por lo que no se puede hacer de la lucha por la sostenibilidad una confrontación de ideologías, sino que debe ser "un pacto político para que las ciudades sean el escenario de una transición justa".

Así lo explicó un grupo de alcaldes de España y América Latina durante la segunda jornada de la cumbre, que tiene como tema central la labor de las entidades subnacionales, ciudades y regiones, como actores dinamizadores de la descarbonización.

Compromiso con el mar

Las ciudades son responsables de un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se traspasan a la atmósfera y, según datos de la ONU, más del 80 % de la población en América Latina se concentra en las ciudades, mientras que el porcentaje es solo ligeramente inferior en España.

Entretanto, los gobiernos de España y Chile refrendaron este martes su compromiso con la conservación de los océanos, capaces de regular el 90 por ciento del exceso de temperatura causado por el calentamiento global.

Ambos países presentaron en el Museo Thyssen-Bornemisza el informe Ocean for Climate (Océano para el clima), elaborado por la iniciativa 'Because the Ocean', una radiografía de la situación del océano que plantea medidas para que los países firmantes del Acuerdo de París aumenten la ambición.

gs (afp, efe, reuters, ap)

