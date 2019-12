Crecen los temores sobre las salchichas alemanas mientras "reducen" controles de seguridad

La organización de consumidores alemana Foodwatch ha expresado asombro después de la aparición de planes gubernamentales que, según aseguran, reducirán el número de pruebas de seguridad alimentaria en las fábricas de alimentos de Alemania. Los cambios en el régimen de inspección se producen en un momento en que los escándalos de carne están sacudiendo la confianza de los consumidores.

Según un documento interno filtrado del Ministerio de Alimentación y Agricultura de Alemania, publicado por la organización el mes pasado, las inspecciones obligatorias en instalaciones de "alto riesgo", como las fábricas de salchichas, podrían llevarse a cabo solo una vez por trimestre, en lugar de una vez al mes. Foodwatch también alega que otros lugares de alto riesgo tendrían controles reducidos de diario a semanal.

Esto, según Foodwatch, representa un "debilitamiento masivo de la seguridad alimentaria en Alemania". "Los planes son completamente dementes", dijo el jefe de Foodwatch, Martin Rücker, en un comunicado. "Los controles de seguridad alimentaria no pueden depender de la situación presupuestaria o del capricho político", agregó.

Plantas procesadoras de carne de "alto riesgo"

La frecuencia de las inspecciones de seguridad alimentaria está determinada por una evaluación de riesgos del tipo de tiendas en cuestión: las carnicerías se evalúan con mayor frecuencia que las tiendas que venden solo alimentos envasados.

El escándalo de la empresa Wilke se ha relacionado con tres muertes.

En su justificación para la nueva propuesta, la ministra de Alimentos, Agricultura y Protección del Consumidor, Julia Klöckner, dijo que las evaluaciones debían modernizarse y regularse en toda Alemania, con "los recursos de los controles oficiales de seguridad alimentaria centrados de manera más efectiva en los 'negocios problemáticos'". En otras palabras, las empresas que hasta ahora tenían un historial limpio podrían revisarse con menos frecuencia, otras más.

En respuesta a Foodwatch, el Ministerio ha insistido en que las reformas conducirían a inspecciones más frecuentes, no menos. Pero la ONG argumenta que los nuevos planes logran lo contrario, con controles de alimentos en todo el país que ya están en gran medida por debajo de los objetivos establecidos. La organización realizó una encuesta a 394 autoridades sanitarias alemanas y descubrió que, en 2018, unos 250.000 controles planificados, o uno de cada tres, no se llevaron a cabo. Solo 41 autoridades dijeron a la organización que podían llevar a cabo todos los controles proyectados.

"Honestamente considero que los resultados son un verdadero escándalo político", dijo Rücker a la radiodifusora pública bávara BR. "No son los inspectores los que no están haciendo su trabajo, sino aquellos con responsabilidad política", aseguró.

Salchichas plagadas de bacterias

En octubre de este año, surgieron informes de que tres muertes y 37 casos de enfermedad entre 2014 y 2019 estaban relacionadas con la empresa Wilke, con sede en Hesse, donde se encontraron salchichas contaminadas con la bacteria listeria, lo que llevó a que se retirase carne exportada en diferentes partes del mundo.

Julia Klöckner insiste en que los planes harán que la comida alemana sea más segura

El periódico local Waldeckische Landeszeitung informó que entre 2015 y 2017, solo se llevaron a cabo nueve inspecciones de seguridad, a pesar de que se habían planeado 22. En ese momento, la fábrica de Wilke estaba en la tercera categoría de mayor riesgo, lo que significaba que la fábrica debería haber tenido una inspección obligatoria una vez al mes.

En 2017, la fábrica se redujo a una categoría que solo requiere controles trimestrales, lo que el Ministerio de Asuntos del Consumidor de Hesse dice que fue un error, "dada la información actual". El Ministerio culpó a la autoridad local por la inadvertencia y dijo que debería haber solicitado la ayuda de un grupo de trabajo del Ministerio creado específicamente para hacer frente a tales descuidos.

El viernes, como consecuencia directa del escándalo de Wilke, el Parlamento de Hesse aprobó una enmienda legal que permite que el Ministerio del Consumidor tenga más poder para intervenir en los asuntos de las autoridades locales en lo que respecta a la seguridad alimentaria.

La aparente negligencia ha sido atribuida a la escasez de personal, mientras que Klöckner, a su vez, culpó a los gobiernos estatales por no abordar el problema. "No es aceptable que los estados no remedien la evidente escasez de personal", dijo, antes de insistir en que el Gobierno federal no tenía poder para intervenir en los asuntos estatales.

La asociación de inspectores de salud de Alemania dice que el país tiene un déficit de 1.500 inspectores.

Ha habido otros escándalos de seguridad alimentaria en Alemania en los últimos años: cientos de casos de enfermedades, al menos una muerte, se relacionaron con huevos contaminados con salmonella en Baviera en 2015.

(few/)

