Críticas a Merkel por la lentitud de vacunación

El diario alemán Bild salió este lunes (04.01.2021) con toda la artillería: "Así bloqueó Merkel la compra de vacunas”, reza el titular. El reproche es este: cuando en junio del año pasado el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, quiso forjar una alianza con sus colegas de Francia, Italia y Países Bajos para pedir 400 milloneses de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus de AstraZeneca, la canciller tendría que haberle parado los pies.

Angela Merkel no quería ser desacreditada con una alianza por libre con otros países de la Unión Europea para hacerse con las vacunas, por lo que apostó por una solución para los 27 Estados miembros liderada por la Comisión Europea.

El portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, también lo confirmó el lunes en principio: "Hemos buscado conscientemente una actuación conjunta europea con los socios en la UE”. Y añadió: "Ese es el camino que queremos tomar”. Seibert descartó no obstante que se hubiera obstaculizado al ministro. No obstante, reconoció que quedan muchas cuestiones abiertas: "La impaciencia, las muchas preguntas, están completamente justificadas”.

La UE trabaja de forma menos efectiva

Y es que Bruselas trabaja con menos efectividad y logró el acuerdo con el fabricante líder, BioNTech, a principios de noviembre. En comparación, Estados Unidos pidió ya en junio 600 millones de dosis de la vacuna a BioNTech y a su socio estadounidense, Pfizer. El fundador de la empresa con sede en Maguncia, Ugur Sahin, dijo en la revista Der Spiegel que le sorprendió el titubeante pedido de la UE.

De acuerdo con las informaciones periodísticas, sobre todo los países de Europa del Este y Francia tenían reservas sobre la vacuna del fabricante alemán, también por sus altos precios.

El SPD, socio de la CDU y la CSU en la gran coalición, no dudó en criticar esto. El secretario general socialdemócrata, Lars Klingbeil, dijo a ARD que, pese a que era importante lograr una solución europea, "Europa no tiene por qué significar automáticamente más lento”. Y fue más allá: "No puede ser que el país que desarrolló la vacuna no acabe teniendo suficientes dosis”.

Se han repartido 1,3 millones de dosis en Alemania

Según Bild, en septiembre se habría logrado un acuerdo con el fabricante francés Sanofi para repartir 300 millones de dosis de su vacuna. Pero Sanofi dice que no puede sacar su vacuna hasta finales de 2021. ¿Se ha equivocado Alemania de caballo? ¿Y es esa la razón por la que la campaña de vacunación ha empezado con tantos tropiezos en Alemania?

Los hechos hasta ahora son: 1,3 millones de dosis de la vacuna de BioNTech fueron repartidas entre los estados federados; antes de mediados de enero tendrían que llegar otras 600.000 dosis adicionales, según datos del Ministerio de Sanidad.

Con ello se vacunará en primer lugar en las residencias de ancianos y de personas dependientes, a las personas de más de 80 años, al personas de cuidado y al personas sanitario con mayor exposición. Esta semana, la Autoridad Europea de Medicamentos podría autorizar otras dos vacunas.

Spahn quiere acelerar la vacunación

Lo que está claro es que la vacunación marcha más rápido en Israel, Estados Unidos o Reino Unido que en Alemania. En Reino Unido se introdujo este lunes una nueva vacuna, la de AstraZeneca, desarrollada junto con la Universidad de Oxford. Según los medios, Spahn está estudiando cómo acelerar la vacunación en Alemania. Eso ha indicado a los representantes de Sanidad de los partidos en el Parlamento.

La comisión responsable del Instituto Robert Koch en Berlín, la autoridad del país encargada de la pandemia, estudiará si se puede dejar pasar más tiempo entre la primera y la segunda dosis para tener más dosis disponibles para vacunar a más gente. Por ahora está previsto que la segunda dosis se aplique como muy tarde 42 días después de la primera. Spahn se está pensando retrasar la segunda cita en el tiempo. Además, de un frasco de la vacuna se podrían extraer hasta seis dosis, no solo cinco como hasta ahora. De hecho, los frascos traen cantidad de más.

Todo ello muestra la preocupación con la que la política observa el comienzo de la vacunación en Alemania.

