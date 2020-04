COVID-19: ventana de oportunidad para repensar Venezuela

A pesar de que la crisis de la COVID-19 ha complicado las cosas, la crisis de Venezuela sigue alto en la agenda, dicen fuentes europeas. Efectivamente, la semana pasada (03.04.2020), el consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) halló puntos positivos en la última propuesta de Estados Unidos para una salida negociada a la crisis política, ofreciendo desbloqueo a cambio de que el Gobierno de Nicolás Maduro deje paso a un Gobierno de transición.

Leer entre líneas

Teleconferencia de prensa de Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea

¿Es esto apoyar la propuesta? "No necesariamente. Hay que leer entre líneas", dice a DW Phil Gunson, del laboratorio de ideas Crisis Group. "En el comunicado sí se resalta como positivo que Estados Unidos acerque su línea a la de la UE en cuanto a apoyar un camino pacífico hacia un cambio. Recordemos que hasta hace unos meses negaba cualquier posibilidad negociada. No obstante, no se apoya explícitamente ninguna de las propuestas norteamericanas. En cambio sí se hace énfasis en el comunicado que el momento que estamos viviendo es de pandemia", dice Gunson, analista senior para la región andina.

Efectivamente, Josep Borrell, alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE, hace un llamamiento a todos los actores a concertar apoyar procesos de negociación serios, como el liderado por Noruega.

En el comunicado, no obstante, se llama sobre todo a unir fuerzas para "enfrentar los desafíos sin precedentes de esta pandemia que pueden tener un impacto devastador en un país que atraviesa ya una situación económica, social y humanitaria grave".

Se requiere una tregua

"No se trata de abandonar la búsqueda de una solución política pacífica. Pero el momento –lo clama la sociedad civil– requiere de una tregua", recalca Gunson. En la línea de lo que pide la ONU, desde Bruselas, el mismo Borrell ha resaltado esta necesidad, tanto para Venezuela como para otros países que sufren bloqueo.

"La comunidad internacional debe estar consciente de que este es el mayor reto que enfrentamos desde la Segunda Guerra Mundial", dice a DW, por su parte, Javi López, copresidente de la Asamblea Eurolatinoamericana (Eurolat).

En este sentido, "todo tipo de bloqueo y todas las sanciones deben ser aparcadas para poder hacer frente a los desafíos de la COVID-19", afirma López.

Javi López, copresidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat)

"Cualquier diferencia debe quedar aparcada con el objetivo superior de coordinar la respuesta a la COVID-19", enfatiza.

Cabe recordar que debido a las discrepancias entre los Gobiernos con respecto al régimen venezolano, las reuniones políticas entre la UE y América Latina y el Caribe (CELAC) llevan ya tres años en el limbo.

"Ventana de oportunidad"

"Precisamente porque la actual administración norteamericana no ha demostrado demasiada racionalidad a la hora de afrontar casi nada y tampoco la crisis del coronavirus, la UE y América Latina, incluyendo a Venezuela, están llamados a coordinar asistencia técnica y humanitaria", apunta López. Desde Eurolat, la apuesta es por una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de ambas orillas.

En esa línea argumenta también el analista de Crisis Group: "Es muy importante la coordinación internacional, que no se actúe –tampoco Estados Unidos– de manera unilateral. En esa medida sigue habiendo importantes diferencias entre la postura de Washington y la de Bruselas", puntualiza.

"Nos preocupa mucho que la crisis de la COVID-19 –que impactará a todos– ponga en relieve las desigualdades y afecte sobre todo a los más vulnerables por la recesión global", dice López subrayando la fragilísima situación de los migrantes venezolanos. Aunque sea por teleconferencia, "la situación de Venezuela debe ser repensada", concluye López.

"Aunque en Venezuela, los casos registrados son aún mucho menores que en otros países de la región, es cuestión de días para que el crecimiento exponencial de la pandemia golpee al país con toda su fuerza", advierte Gunson, exhortando a la comunidad internacional a aprovechar esta ventana de oportunidad. (few)

