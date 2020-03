COVID-19: tiempos tormentosos para la industria automotriz de México

En Fiat-Chrysler, Toyota, Audi y Honda en México, las cadenas de producción ya dejaron de funcionar. Este miércoles (24.03.2020) sucederá lo mismo en Nissan y Volkswagen en Puebla, mientras que en Guanajuato la producción parará el próximo lunes (30.3.2020). Diez de las 12 compañías automotrices con sede en México han anunciado también que dejarán de trabajar, por el efecto dominó. Son malas noticias para México, el cuarto mayor exportador de automóviles del mundo. El sector automotriz se ha convertido en la fuente de divisas más importante del país y en un pionero en la modernización industrial del país.

Desde hace tiempo con problemas

Las compañías justifican su cierre, además de las preocupaciones por la salud, la carencia de reabastecimiento de componentes, ya que las cadenas de producción están globalizadas y muchas otras ubicaciones también han echado el cerrojo. No obstante, este cierre no es del todo inoportuno para la industria, opina el consultor empresarial Octavio Aguilar, de la compañía Afan.

"Desde hace más de dos años están bajando las ventas, sobre todo en el segmento de autos chicos y medianos. No tanto en camionetas y de gama alta que van a la exportación", afirmó Aguilar. En 2019 se vendieron 1.317.727 autos en México, un 7,7 por ciento menos que en 2018. Por esta razón, Volkswagen, Nissan, General Motors y Audi ya habían comenzado a conceder a sus trabajadores la jubilación anticipada, vacaciones forzadas o el desempleo temporal. El paro técnico es una herramienta legal en la legislación laboral mexicana, que permite tales cierres temporales con los correspondientes recortes salariales.

Cierre de las fronteras y la pandemia

Una economía estancada en México y las incertidumbres que rodean la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) con Canadá y Estados Unidos son, desde hace tiempo, motivos de preocupación para la industria. Casi el 80 por ciento de la producción de automóviles de México se exporta. En febrero hubo un rayo de esperanza en México cuando aumentaron las ventas de autos y, al mismo tiempo, todos los parlamentos ratificaron el tratado del T-MEC. Sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus golpeó a Estados Unidos con dureza.

Hasta entonces, el segmento de los vehículos de lujo y SUV, destinado sobre todo a la exportación, pudo amortiguar la recesión en el mercado mexicano, pero el cierre de las fronteras por un tiempo indefinido hace que se avecinen tiempos tormentosos para la industria automotriz mexicana. "En España, las ventas de autos bajaron el 91 por ciento desde que comenzó la crisis", advirtió Aguilar. Estados Unidos se halla al comienzo de la pandemia. Según el portavoz de Volkswagen, Mauricio Kuri, la compañía cree que se producirá una "fuerte caída en marzo". Los expertos en automóviles hablan de una recesión del 50 por ciento en las ventas. "Es muy prematuro para dar cifras. El cierre de este mes va a traer una contracción importante. A ver qué sigue", dijo Kuri a DW.

¿Recesión global por la pandemia?

Casi un millón de trabajadores cualificados temen por su futuro. Todavía no está claro cómo se llevará a cabo el cierre temporal de las plantas de producción desde el punto de vista de la legislación laboral y salarial. Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha anunciado ninguna medida, dejando así la decisión a las empresas. Según Kuri, actualmente se están discutiendo varias alternativas a nivel gerencial. El sindicato de Volkswagen no reaccionó a las preguntas de DW.

Aguilar ve que se está acercando una recesión global y estima que la industria automotriz en México reducirá su plantilla de forma permanente. "La industria automotriz será la más afectada por la recesión, la gente no cambiará coches. No es como el turismo que se puede recuperar rápidamente", asegura el consultor. (rmr/few)

