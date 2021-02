COVID-19: ¿para qué sirven las vacunas y para qué no?

Las vacunas contra el COVID-19 aprobadas hasta ahora son todas efectivas. Si una persona vacunada entra en contacto con el SARS-CoV-2, existe una alta probabilidad de que no se enferme, al menos de forma grave. No obstante, las conocidas medidas de prevención: distancia, mascarillas y lavarse/desinfectarse las manos siguen siendo importantes, como señala el Instituto Robert Koch (RKI): "Porque aquellos que están vacunados aún podrían contribuir a la transmisión del coronavirus", según su sitio web.

Lo que aún no se ha podido aclarar es en qué medida una vacuna ayuda a reducir o incluso a detener la propagación del virus. ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacunación? ¿Las personas que han sido vacunadas, después del contacto con el patógeno, aún lo portan temporalmente? Y si es así, ¿pueden contagiar a otras personas? En tal caso, una persona portaría temporalmente el virus, pero no se enfermaría.

Entonces, ¿las vacunas no protegen en absoluto contra el contagio, sino "solo" contra la enfermedad?

Inmunidad esterilizante o funcional

El caso ideal sería la llamada "inmunidad esterilizante" a través de las vacunas, porque estas protegen a las personas del contagio, y los vacunados no pueden transmitir el virus, porque no lo tienen en su cuerpo. Este es un aspecto importante para la inmunidad de rebaño.

Sin embargo, la inmunidad esterilizante no se ha podido comprobar aún en las vacunas contra el coronavirus, según el Centro Alemán de Educación para la Salud: "Hasta el momento todavía no hay datos, y los resultados podrían estar disponibles en los próximos meses".

La llamada "inmunidad funcional" no previene la infección, pero protege a la persona vacunada del desarrollo y/o del transcurso severo de la enfermedad.

Dudas ante las mutaciones

Sudáfrica, por ejemplo, ha suspendido el uso de la vacuna de la compañía británico-sueca AstraZeneca, mientras los científicos debaten la mejor manera de usar ese medicamento.

La compañía farmacéutica admitió que la vacuna solo ofrece protección limitada contra una infección leve de la variante sudafricana del virus.

Los nuevos datos del estudio preliminar de las universidades de Oxford y Witwatersrand indicarían, según lo que comunicó AstraZeneca y lo informado previamente por el "Financial Times” que la vacuna sigue siendo efectiva contra la variante B.1.351 y el transcurso severo de la enfermedad, pero evita menos las enfermedades leves causadas por el virus. Según el informe, la relevancia informativa de los datos es limitada, ya que la mayoría de los 2.000 sujetos del estudio eran jóvenes y sanos.

Básicamente, las mutaciones de los virus son usuales; en promedio hay dos nuevas variantes por mes. Sin embargo, los cambios, por ejemplo, en un punto de la proteína de espiga, pueden contribuir a que el virus se propague más rápidamente. El virus mutado puede multiplicarse, transmitirse o zafarse del sistema inmunológico más fácilmente que el coronavirus original.

Sin embargo, el jefe del estudio sudafricano, Shabir Madhi, se mostró optimista y señaló la similitud de AstraZeneca con la vacuna candidata de Johnson & Johnson, que se dice ofrece un 85 por ciento de protección contra la evolución grave de la enfermedad. Todavía hay esperanzas de que la vacuna de AstraZeneca pueda funcionar igual de bien en el grupo de edad particularmente vulnerable.

La Universidad de Oxford ya está trabajando en una nueva generación de vacunas de refuerzo para proteger contra nuevas variantes. "A este mismo problema se enfrentan todos los profesionales que desarrollan vacunas", dijo Sarah Gilbert, investigadora de vacunas de la Universidad de Oxford.

El ministro de Salud de Sudáfrica, Zweli Mkhize, deposita ahora todas sus esperanzas en la investigación. "No enviaremos de vuelta las dosis de vacunación de AstraZeneca, pero estamos esperando la retroalimentación de los científicos sobre cómo debemos lidiar con las mutaciones en el futuro".

En Sudáfrica se ha decidido no vacunar contra el coronavirus con la vacuna AstraZeneca

Estar en guardia

"No hay evidencia de que esta vacuna no pueda prevenir hospitalizaciones, enfermedades graves y muertes", dijo el secretario de Estado de Salud del Reino Unido, Edward Argar, a la cadena Sky. Sin embargo, Argar también señaló que la variante sudafricana no se encuentra entre las predominantes en su país y que hay pocos casos de este tipo. La vacuna es "muy eficaz" contra la variante británica.

Las vacunas de BioNTech/Pfizer y Moderna también son efectivas contra la variante británica del virus B.1.1.7. Pero si el virus, en algún momento, mutara con tanta fuerza que la respuesta inmune desencadenada por la vacuna ya no pudiera neutralizarlo, entonces la vacuna tendría que actualizarse y adaptarse a la nueva variante.

