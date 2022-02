COVID-19: Alemania planea ir eliminando todas las restricciones sanitarias

El Gobierno federal alemán y los de los Länder, los estados federados, acordaron un plan para levantar la mayoría de las restricciones sanitarias instauradas por el COVID-19 que culminaría el próximo 20 de marzo, dijo el miércoles (16.02.2022) el canciller Olaf Scholz. "Podemos mirar hacia el futuro con más optimismo que en las últimas semanas", dijo.

Después de aumentar las restricciones durante una ola de infecciones sin precedentes causada por las variantes delta y, luego, ómicron, Alemania está lista para seguir a otros países europeos en el regreso gradual a la normalidad. El plan en tres fases prevé el levantamiento gradual de las restricciones para reuniones privadas, tiendas minoristas y restaurantes y hoteles. A partir del 20 de marzo, cuando expiran las limitaciones actuales, se eliminarán todas las "medidas de protección de mayor alcance".

Aun así, en la primavera se mantendrán medidas como la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público, así como el mantenimiento de distancias de seguridad. "Tras dos largos años nos merecemos que las cosas mejoren y parece que esa es la perspectiva que tenemos ante nosotros," afirmó el Scholz en una rueda de prensa en Berlín al término de la reunión con los gobiernos regionales.

A pesar de la situación de "optimismo y confianza" es necesario recordar que la pandemia no ha pasado, añadió. Scholz afirmó que "la próxima variante puede estar a la vuelta de la esquina", por lo que animó a los no vacunados a hacerlo ahora y se comprometió a seguir impulsando la legislación para la vacunación obligatoria, que "será necesaria" para cuando "el tiempo vuelva a ser más frío; los días, más oscuros y las infecciones puedan aumentar de nuevo".

Scholz, flanqueado por el ministro presidente renano, Hendrick Wüst, y la regenta de Berlín, Franziska Giffey, durante su rueda de prensa tras la reunión con los Länder.

El primer paso del plan acordado este miércoles es la autorización de reuniones privadas sin límite de participantes -hasta ahora sólo podían congregarse diez personas-, siempre que los presentes estén vacunados o hayan sanado del virus. Además, desaparecerán en los estados federados en los que todavía estaban en vigor las restricciones de acceso al comercio minorista, al que podrán acudir también los no inmunizados sin necesidad de presentar test.

A partir del 4 de marzo, y si la situación en los hospitales lo permite, está previsto que las personas no vacunadas puedan acceder a bares y restaurantes con la presentación de un test de antígenos negativo y lo mismo ocurrirá con los hoteles, donde volverán a ser posibles las pernoctaciones de los no inmunizados. No obstante, el ocio nocturno seguirá restringido a las personas vacunadas o sanadas, al igual que los grandes eventos, para los que no será necesario presentar un test negativo de haber recibido el tercer pinchazo.

Finalmente, a partir del 19 de marzo, podrán participar en encuentros privados personas no inmunizadas y desaparecerán el resto de medidas restrictivas todavía en vigor; también se levantará la obligación de ofrecer teletrabajo a los empleados en las empresas en las que este sea posible.

Hasta entonces, el Gobierno propondrá un proyecto de ley que regule lo que Scholz denominó "protección básica", que servirá para mantener la "capacidad de actuar" del Ejecutivo y de los poderes regionales en caso de que la situación empeore. Según indicó el canciller, aparte de regular el uso de mascarillas y la realización de test, esta "caja de herramientas" contendrá medidas que no serán reglas estándar, sino que se podrán activar en caso de necesidad.

