Costa Rica: Carlos Alvarado veta parcialmente Ley de Cannabis Medicinal

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció este jueves (27.01.2022) un veto parcial a la Ley de Cannabis Medicinal aprobada recientemente por el Congreso, y pidió a las bancadas legislativas atender una serie de cambios que el Ejecutivo propone al texto.

El mandatario vetó tres artículos de la ley que permitían el "autocultivo y el autoconsumo" de las personas, y aseguró que el Ejecutivo presentará un texto complementario para fortalecer las capacidades institucionales de fiscalización. Alvarado expresó su apoyo a la mayor parte de la ley y se comprometió a reglamentarla durante lo que queda de su mandato, que finaliza en mayo próximo, una vez que congresistas hayan corregido el texto.

"Quiero decir categóricamente que apoyo el cannabis medicinal. Esto es para aliviar a personas con diversas enfermedades e incluso tengo personas cercanas y muy apreciadas que lo necesitan. Y también apoyo el cáñamo industrial, porque ayudará a la producción agrícola y a la reactivación económica. Dejemos esto muy claro: estoy de acuerdo con todos esos objetivos y quiero poder firmar esa ley”, afirmó Alvarado.

La ley fue aprobada el pasado 13 de enero en la segunda y definitiva votación en el Congreso, pero para que entre en vigor es necesaria la firma del presidente, lo cual no ocurrirá hasta que no se apliquen cambios en el texto. La principal preocupación del Ejecutivo es un artículo que permite el "autocultivo y el autoconsumo" del cannabis por parte de personas diagnosticadas con dolor crónico, ya que -a su juicio- esto podría abrir la puerta a sobredosis y al cultivo para fines ilícitos, ante lo que las autoridades no tendrían capacidad de fiscalización.

Por otra parte, la ley permitirá a las autoridades costarricenses otorgar licencias para la producción e industrialización del cannabis con fines médicos o terapéuticos. Además, la ley declara libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos, para fines alimentarios e industriales, sin autorización previa especial o adicional de las autoridades.

El cáñamo, que tiene bajo contenido de THC, tiene usos industriales como la fabricación de textiles, alimentos, semillas, aceites, biocombustibles, medicamentos y cosméticos, entre otros.

ama (efe, afp, reuters)