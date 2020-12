Costa Rica apuesta por la economía verde para superar la pandemia del coronavirus

Costa Rica firmó el pasado viernes (11.12.2020) un acuerdo que le permitirá recibir 60 millones de dólares durante los próximos cinco años a través del Acuerdo de Pago por Reducciones de Emisiones con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques administrado por el Banco Mundial.

El acuerdo abarca la reducción de emisiones de dióxido de carbono debidas a la deforestación y degradación de los bosques y al aumento en las reservas de carbono. Con este financiamiento no reembolsable, el país recibe un reconocimiento por los esfuerzos que ha realizado, en este caso se trata de la captura de 12 millones de toneladas de dióxido de carbono.

"Este acuerdo ofrece nuevos incentivos que ayudarán a ampliar la participación en comunidades rurales donde los bosques juegan un rol económico fundamental", dijo en el marco de la firma, Andrea Meza, Ministra de Ambiente y Energía, y signataria de dicho acuerdo.

La llegada de estos recursos podrá contribuir a relajar la castigada economía costarricense, que al igual que en otros países de América Latina, ha sido golpeada fuertemente en los últimos meses por la pandemia de coronavirus. "Tenemos un acceso muy limitado a créditos, un espacio fiscal muy complejo y estamos en una discusión nacional muy grande", reconoció Meza, en entrevista con DW.

Por este motivo, se muestra preocupada sobre cómo se va llevar a cabo el proceso de construcción 'postcorona'. "A nivel país hay dos grandes líneas: una economía que puede ver la naturaleza como una base para generar riqueza y que nosotros tenemos que seguir potenciando para que así sea y otra parte de la economía que quiere seguir basada en una economía que contamina, que sigue siendo extractivista", explicó.

Los gobiernos de América Latina tratan de lidiar con las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria. En Costa Rica, la negociación de préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), provocó un fuerte descontento social.

"El tema es cómo hacemos para conducir recursos económicos que nos permitan hacer esa transformación", se cuestionó, recalcando que "no se puede asumir que podemos hacer esa transformación si no metemos ciertas ayudas como pasa en Europa, y aquí la capacidad de meter esos recursos está siendo limitada". "Si, a nivel regional, tuviésemos una estructura que nos diese un paquete, tanto reembolsable como no rembolsable, para esa transformación, sería un proceso más sencillo", aseguró.

Por este motivo, abogó por "tener acceso a fondos en ciertas condiciones que nos permitan seguir procesos a nivel local". Se refiere al Plan de Descarbonización de Costa Rica que pretende que el país sea carbono neutral en 2050. Meza conoce al detalle los entresijos de dicho plan por su rol como Directora de la Oficina de Cambio Climático en el que estuvo hasta el pasado mes de agosto. Por este motivo, la Ministra de Medio Ambiente recalcó la apuesta del gobierno "de impulsar esa descarbonización".

Para ello debe enfrentarse a la amenaza de actividades extractivistas. Aunque aseguró que el gobierno no llevará a cabo actividades extractivas vinculadas a petróleo y gas, reconoció que la extracción de minerales, como el oro, está abierta. "El país tiene la posibilidad de hacer extracciones que están legalizadas y hay unas comunidades que tienen más de 100 años que viven de esto", explicó. "Con éstas estamos tratando de cómo puede ser un modelo más ordenado, más sostenible, que les dé más valor," detalló.

La Ministra de Ambiente aseguró que en su mandato seguirá trabajando por una economía basada en los bosques. En este sentido, Costa Rica se ha destacado por implementar a lo largo de más de 20 años, un Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para revertir la deforestación.

Electrificación y soluciones basadas en la naturaleza

En el marco de las acciones para lograr descarbonización de Costa Rica "se ha hecho una inversión en estaciones de recarga eléctrica" de manera que "en casi todo el país se va a poder circular con coches eléctricos". Igualmente recalcó el aumento de la flota de vehículos eléctricos y recordó el programa piloto de buses eléctricos, apoyados por la cooperación alemana, que empezarán a circular a finales de este año o a principios del próximo año en las diversas rutas de transporte público. "Y vamos a seguir peleando para que el tren eléctrico se implemente: es un proyecto país superestrátegico", subrayó Meza que también apuntó algunas de las acciones que se están llevando a cabo en el campo de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza. Así destacó la iniciativa que se está llevando a cabo en el área de conservación Guanacaste con "un proceso de codificación del ADN de diferentes plantas generando datos con los que podemos acelerar el proceso conocer la biodiversidad y hacer mucha innovación en distintos procesos productivos".

Además de todo ello, otro de los retos que debe enfrentar la Ministra de Medio Ambiente es la ratificación del tratado regional para la defensa de los activistas medioambientales, el Acuerdo de Escazú, que precisamente se gestó en esta localidad costarricense y en el que Meza ha estado fuertemente implicada. "Tenemos una Asamblea Legislativa compleja donde no se ha logrado que se dé la votación", lamentó. "Hay esfuerzos en esa vía pero no podemos garantizar que eso va a suceder en el cortísimo plazo", reconoció recordando que "no tenemos mayoría en el Congreso".

(lgc)