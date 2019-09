Corte Suprema-Boris Johnson: “El veredicto fortalece al Parlamento”

Deutsche Welle: La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que la pausa forzosa del Parlamento no es legal. ¿Le sorprende?

Martin Schmidt-Kessel: Desde una perspectiva conservadora británica se podría decir que es una sorpresa. Hemos sido testigos de un paso adicional en el control judicial de los procesos políticos y constitucionales en el Reino Unido. Desde una perspectiva alemana, es obvio, si se piensa en la labor del Tribunal Constitucional de Alemania. Pero solo en cierta medida corresponde a la tradición británica. Ahora hemos sido testigos de una evolución del sistema legal británico. Esto fortalece el control judicial de la acción gubernamental.

Once jueces han aprobado por unanimidad el veredicto. ¿Es algo excepcional?

Sí y no. No es raro que se tomen decisiones unánimes. Pero esta decisión es un poco atípica. Tiene solo 25 páginas. Las decisiones de los tribunales superiores del Reino Unido son significativamente más largas. Hay que destacar que el tribunal ha logrado llegar a un acuerdo por unanimidad. Esto no es algo usual, como ya conocemos del Tribunal Constitucional alemán. Ciertamente es también un logro administrativo notable de la presidenta (Lady Brenda Hale). Ha logrado que todos adopten una línea común.

¿Este juicio fortalece la democracia británica?

Fortalece al Parlamento. En el futuro, el Parlamento solo podrá ser suspendido por una buena razón. La Corte Suprema declara que no hay razón para la suspensión en esta situación excepcional, según las evidencias disponibles. Es decir, es ilegal. Esto significa que si el Gobierno quiere usar el derecho de prórroga, suspender el Parlamento con fines políticos, en el futuro deberá justificar por qué lo está haciendo. Y hasta ahora no era así.

En su opinión, ¿qué significa este veredicto para el primer ministro Boris Johnson, quien desencadenó esta suspensión?

Boris Johnson tiene que tener cuidado de no volver a intentarlo. Se ha debatido en la audiencia ante la Corte Suprema, si Johnson podría nuevamente lograr una suspensión. Creo que violaría esta sentencia y, por lo tanto, actuaría en "desacato a la corte", es decir, faltaría el respeto a la corte. Podría intentarlo, pero creo que no lo hará. Creo que los medios para suspender el Parlamento ya no están a su alcance, al menos a corto plazo.

Pero sigue sin estar claro si se convocará a nuevas elecciones. En mi opinión creo que sucederá definitivamente: calculo que habrá nuevas elecciones antes de Navidad.

¿Cómo valora la importancia de esta sentencia con respecto al "brexit”? Todavía no está claro si y cuándo tendrá lugar la salida de Gran Bretaña de la UE.

En primer lugar, la presidenta del tribunal utilizó una fabulosa frase en esta resolución sobre la disolución del Parlamento. El documento con la orden de suspender el Parlamento es como un papel blanco. Por lo tanto, la suspensión se trata legalmente como si no hubiera sucedido. Esto significa que el Parlamento ahora puede actuar de nuevo sin restricciones.

Por supuesto, no se ha llegado a lograr ninguna mayoría en el Parlamento con respecto al acuerdo con la UE. En mi opinión, Boris Johnson ahora tiene la opción de solicitar una prórroga a la Unión Europea (más allá de la fecha de plazo del "brexit”, después del 31 de octubre) o renunciar al cargo y convocar nuevas elecciones.

Si hay nuevas elecciones, sospecho que se esfumará el interés táctico de los laboristas en bloquear el acuerdo de salida. Corbyn quiere desesperadamente nuevas elecciones para tener una oportunidad. Es posible que los laboristas prescindan del bloqueo contra el acuerdo negociado por Theresa May y su gente. Así podríamos obtener un acuerdo que tal vez cambie ligeramente. Después de las nuevas elecciones.

Martin Schmidt-Kessel es profesor de derecho privado, del consumidor alemán y europeo en la Universidad de Bayreuth. El foco de su ámbito de trabajo es el impacto del "brexit” en los contratos.

