Corte de NY niega plazo a Argentina en caso de petrolera YPF

Argentina ha sido condenada a pagar 16.100 millones de dólares a dos empresas accionistas de YPF que no fueron indemnizadas tras nacionalización de petrolera en 2012, controlada por española Repsol. Demandantes podrán embargar bienes del Estado argentino.

El argumento del Estado argentino, que señaló "falta de acceso a fondos" para hacer el depósito de garantías, "demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo", señala el escrito de la jueza Loretta Preska, dando la razón a los demandantes.

El 15 de septiembre pasado, la magistrada condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a dos empresas accionistas de YPF que no fueron indemnizadas tras la nacionalización de la petrolera en 2012, cuando estaba controlada por la española Repsol.

Demandantes podrán embargar activos del Estado Argentino en todo el mundo

Tras varias ampliaciones del plazo solicitadas por Argentina, la jueza reiteró este jueves el 10 de enero como fecha límite para la presentación de una fianza mientras se resuelve el recurso de apelación al fallo.

La jueza había establecido que la fianza podría ser en acciones de la propia YPF.

Con esta decisión, los demandantes, el Grupo Petersen y Eton Park Capital ( que entonces contaban con el 25,4% del capital de YPF), y cuyos derechos de litigio fueron adquiridos por el fondo Budford, podrán solicitar a partir de este jueves el embargo de activos del Estado argentino en Estados Unidos y en el resto del mundo.

El pasado diciembre, el nuevo presidente argentino, Javier Milei, reconoció que el país carece de los fondos necesarios para pagar una fianza en el contencioso ante la justicia de Estados Unidos, pero aseguró: "Tenemos la voluntad de pagar".

jov (efe, reuters)