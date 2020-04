Correr maratón individual en tiempos de coronavirus

Manuel Skopnik se ve agotado en la selfie que publicó en Facebook. No es de extrañar, ya que acaba de correr un maratón. "Es realmente una novedad. Corrí el maratón que estaba planeado en Hannover con el número de participante y recibí la medalla del #StayAtHomeMarathon. Con 342 metros de altitud, mi tiempo fue de: 2:58:49 h", se lee en la publicación de Skopnik.

El "verdadero" maratón de Hannover iba a realizarse el 26 de abril, pero tuvo que ser cancelado debido a la pandemia del coronavirus. Por eso, la organizadora Stefanie Eichel ideó rápidamente un plan para ofrecerle una alternativa a los participantes.

"Queríamos convertir un fin de semana sin maratón en un fin de semana con maratón", afirmó Eichel. "Sabíamos que todos se habían preparado para ese día. No queríamos que la gente estuviera triste, perdida y sola. Queríamos contrarrestar eso activamente, unidos mentalmente", agregó.

En la sala de estar o al aire libre

De esta manera, los 20.500 participantes que ya se habían inscrito en la carrera podían acreditarse para el #StayAtHomeMarathon. Eichel evita usar el término "inscripción". Prefiere que su idea se relacione con la palabra "iniciativa", por razones legales. Ya son más de 10.000 corredores que han aprovechado esta oportunidad. Son los mismos 42 kilómetros que se iban a correr el 26 de abril. No importa si partes en la sala de estar, en el jardín o en la naturaleza, mientras se cumpla con las normas de protección. El número de participante y una medalla fueron enviados previamente por correo.

Manuel Skopnik, uno de los mejores maratonistas de Alemania en su rango de edad -entre 45 y 49 años-, también está contento con esto. Su pasión es correr maratones en la ciudad, rodeado de edificios, pero también competiciones con distancias más largas.

Alternativas en tiempos de pandemia

"La idea me pareció genial", explicó a DW Skopnik. "Quieres poner en práctica lo que has estado entrenando y conseguir una buen tiempo. Para Hannover, había planeado 2:45 horas en condiciones ideales", dijo Skopnik. Esta vez no pudo realizar esa marca debido a que eligió un bosque cerca de su casa en Bergisch Gladbach, cerca de Colonia. "Quise hacerlo porque me gusta el paisaje de allí. Probablemente me tomó un par de minutos, pero llegué a la línea de meta en menos de tres horas", agregó.

La carrera en solitario fue un entretenido cambio de rutina. El biólogo, cuya compañía también investiga el coronavirus, extrañó a los espectadores al final de la carrera: "No pensé que corría el maratón de Hannover, sino el de Königsforst", confesó. En su recorrido, Skopnik vio a otros tres participantes que corrían el #StayAtHomeMarathon en los senderos del bosque, reconocibles por sus números de participantes.

Una alternativa para Londres

Nicole Peters ha luchado con su mal estado de ánimo varias veces. Oriunda de Colonia, la química completó nueve maratones el año pasado, además de varias competiciones de carreras cortas. Ella iba a participar del maratón de Londres de este fin de semana, donde quería cumplir un sueño: calificar para la legendaria carrera de 42 kilómetros en Boston. "La cancelación de Londres fue muy terrible. Sentí que el mundo se derrumbó y me llevó al menos una semana superarlo", agregó Peter.

Para entender lo fanática que es ella por correr maratones se debe tener en cuenta que se casó con su marido -también maratonista- en medio de un maratón. Durante una carrera en Las Vegas, ambos se desviaron en el kilómetro 4 hacia una capilla donde se comprometieron, para luego continuar el resto de la distancia a paso ligero.

Faltaron los espectadores

Cuando el maratón de Londres se canceló, Peters se registró espontáneamente en el de Hannover, el cual también fue cancelado un poco más tarde. Sin embargo, pudo correr el #StayAtHomeMarathon, el cual comenzó en casa. "Estaba tan feliz de que al menos hubiera un sentimiento de competencia. También me sentí casi como en Hannover en la línea de partida. Faltaron los espectadores", afirmó Peters.

Nicole Peters corrió durante 3 horas y 51 minutos. Para calificar a Boston tiene que hacerlo 11 minutos más rápido. La motivación continúa, así como la esperanza de que pronto habrá maratones reales de nuevo. "El próximo objetivo es la maratón de Nueva York en noviembre. Si se cancela, sería una verdadera decepción", concluyó.

