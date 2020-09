Coronavirus: Virólogo alemán desbarata las teorías de conspiración

"¡El virus no es tan peligroso! ¡La industria farmacéutica solo quiere ganar dinero con la pandemia! ¡No les pasa nada a los jóvenes!" En manifestaciones contra las medidas por el coronavirus, en grupos de discusión o en Internet, nos encontramos a menudo con tesis a veces absurdas pero también a veces aparentemente plausibles de teóricos de la conspiración, "pensadores alternativos" u opositores a las vacunas.

Uno de los principales expertos en coronavirus en Alemania, el profesor Hendrik Streeck, director del Instituto de Virología del Hospital Universitario de Bonn, refuta en DW las hipótesis, afirmaciones o declaraciones erróneas sobre el coronavirus que son citadas con frecuencia.

"El virus no es tan peligroso, el peligro es exagerado por los medios de comunicación, los políticos y los científicos"

Hendrik Streeck: Eso no es cierto. Todos los estudios realizados hasta ahora, tanto los estudios realizados en Estados Unidos, que sugieren una tasa de mortalidad relativamente baja, como los demás estudios, que sugieren una tasa de mortalidad muy alta, muestran claramente que existe una tasa de mortalidad más alta que la gripe estacional.

Nosotros mismos, en la localidad de Heinsberg, hemos descubierto que el virus es al menos cuatro veces más peligroso que la gripe estacional. Por supuesto, siempre tiene algo que ver con la población en la que se realizan las pruebas. Es un virus que debe ser tomado en serio, pero por supuesto, tampoco se puede sobredramatizar.

"En Italia o en EE.UU. hay muchos muertos, pero en Alemania no. Algo no encaja bien"

También tenemos muertes por COVID-19 en Alemania. En Italia y Estados Unidos las infecciones se han producido muy rápidamente, de modo que la amplia población se infectó muy rápido, y como resultado los hospitales se vieron sobrecargados. El virus se ha infiltrado en áreas donde los pacientes corren un alto riesgo de morir. En Alemania hemos logrado mantener estas zonas libres del virus.

"Hubo grandes manifestaciones contra las medidas por la pandemia. ¿Hubo algún brote después? No."

En primer lugar, estas manifestaciones se realizaron en exteriores, por lo que la probabilidad de transmisión del virus es menor que en lugares cerrados. Por otra parte, es muy difícil saber si después de la manifestación que se realizó en Berlín, por ejemplo, desde donde muchos de los participantes se dirigieron a diferentes ciudades, hubo un brote en las ciudades. Tales cifras serían más fáciles de entender si sólo estuvieran presentes participantes de un lugar.

"Estas vacunas son altamente peligrosas y atacan nuestro ADN. La industria farmacéutica sólo quiere ganar dinero"

Ambas teorías están claramente equivocadas. Una vacuna no interfiere con el genoma humano, es decir, con el ADN. Las vacunas de ARN también funcionan de tal manera que se generan proteínas a partir de ellas. No tenemos las enzimas en nuestro cuerpo que convierten el ARN en ADN. Sólo ciertos retrovirus pueden hacer esto. Por lo tanto, una vacuna no puede interferir con el ADN.

La industria farmacéutica también gana dinero con las vacunas, por supuesto, pero lo que las compañías de seguros de salud gastan en vacunas cada año es solo el 0,3% del presupuesto comparado con lo que gastamos en medicamentos. Así que el presupuesto para una vacuna es realmente muy pequeño. Además, una industria farmacéutica también tiene que ganar dinero con esto, porque sin el dinero no pueden hacer tales investigaciones.

"Las medidas por la pandemia son completamente exageradas. Quiero recuperar mi libertad"

Sabemos que mantener la distancia, seguir las reglas generales de higiene y usar mascarillas tiene un efecto y que puede prevenir las infecciones.

Además, estas reglas tienen probablemente el efecto de que si alguien se contagia, se infectará con menos virus. De modo que podría contraer una infección, pero con muy pocos síntomas. Sabemos por otros virus que hay una conexión: si una persona se infecta con muchos virus, tiene síntomas severos, si toma pocos virus, solo tiene síntomas leves. La dosis hace el veneno.

Manteniendo nuestra distancia y siguiendo las reglas, logramos exactamente eso, reducir la dosis. Así contribuimos todos al hecho de que probablemente veamos cursos mucho más leves debido a ello.

"Incluso si me infecto: soy joven y estoy en forma. En todo caso, solo tendré síntomas leves".

Según las estadísticas, es cierto que las personas jóvenes y en forma no tienen síntomas o solo los tienen leves. Si se refieren a las estadísticas, tiene razón. Pero siempre es posible que los jóvenes y las personas en forma también tengan síntomas muy severos o incluso que mueran a causa de ellos. Varios casos ya lo han demostrado.

El profesor Hendrik Streeck es uno de los principales expertos en coronavirus de Alemania. El director del Instituto de Virología del Hospital Universitario de Bonn está a cargo del estudio a largo plazo sobre las infecciones por coronavirus en la localidad alemana de Heinsberg, que se vio particularmente afectada al comienzo de la pandemia.

(ct/er)