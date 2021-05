Coronavirus: vacunados y recuperados tendrán más libertades en Alemania

A partir de este domingo, las personas que recibieron la pauta completa de vacunación o se recuperaron de una infección por SARS-CoV-2 en Alemania podrán ver aliviadas algunas de las restricciones que se imponen a los ciudadanos en el marco de la pandemia. Esto, luego de que el Bundesrat (Consejo Federal) diera su visto bueno este viernes (07.05.2021).

Un día después de ser aprobada por la Cámara Baja (Bundestag) con los votos de la gran coalición de Gobierno (CDU, CSU y SPD), Los Verdes y La Izquierda, la norma obtuvo su ratificación en la Cámara de representación territorial. Entre los beneficios se encuentra la liberación de presentar un test negativo para entrar a comercios, peluquerías o museos.

Además, los que hayan recibido la segunda dosis de las vacunas de BioNTech, Moderna y AstraZeneca, además de quienes hayan dado negativo 28 días después de un contagio, quedarán eximidos de las limitaciones para reuniones privadas y el toque de queda nocturno, y tampoco deberán guardar cuarentena tras regresar a Alemania de un viaje al extranjero.

Diez millones de beneficiados

Las restricciones se levantan debido a que el Instituto Robert Koch asegura que las personas vacunas y las ya recuperadas no suponen un riesgo para los demás, pues no transmitirían el virus. Sin embargo, para entrar en las categorías beneficiadas debe acreditarse que la segunda dosis fue inoculada hace 15 días o más y que la infección, en el caso de los recuperados, no fue hace más de seis meses.

El reglamento, impulsado por el gobierno de la canciller Angela Merkel, fue aprobado en trámite rápido. El martes fue presentado, el jueves votado por el Bundestag y el viernes por el Bundesrat. De acuerdo con las cifras oficiales, poco más de 10 millones de los 82 millones de habitantes del país se ven beneficiados: los 7,1 millones ya completamente vacunados y los 3,1 millones que se han recuperado.

DZC (EFE, epd)