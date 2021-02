Coronavirus: ¿qué ayudas económicas presta Alemania?

Los alemanes se quejan y lamentan. Las ayudas económicas por COVID no llegan a tiempo, no llegan a todos, son confusas, conllevan demasiada burocracia, etc. Sin embargo, nunca ha habido un paquete de ayuda tan grande en la historia de la República Federal de Alemania. Además, los estados federados han puesto en marcha sus propios programas de ayuda.

El paquete de ayudas federales incluye subvenciones no reembolsables (ayudas puente y de emergencia), préstamos, aportaciones de capital y garantías.

Desde el inicio de la crisis del coronavirus se han destinado unos 80.000 millones de euros a este fin, según declaró el ministro federal de Economía, Peter Altmaier, a finales de enero. A ello se añaden las bonificaciones por jornada reducida y las deducciones fiscales.

Ayuda puente para las empresas más pequeñas

El instrumento central del gobierno alemán para amortiguar las consecuencias de la crisis del coronavirus para las empresas es la ayuda puente. Está destinada a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la columna vertebral de la economía alemana.

La ayuda puente se paga en forma de subvenciones que no tienen que ser devueltas. El objetivo principal es que los afectados puedan seguir pagando sus gastos fijos, como el alquiler o la electricidad. Para recibir la ayuda, los afectados deben demostrar una determinada disminución de su facturación.

Ayuda económica excepcional

Hay ayudas económicas extraordinarias para noviembre y diciembre, los dos primeros meses del segundo confinamiento. Están destinadas a empresas, comercios, trabajadores independientes, asociaciones e instituciones que han tenido que cerrar por el confinamiento. También pueden solicitar estas ayudas las empresas que demuestren que generan regularmente el 80% de sus ventas a partir de empresas que han tenido que cerrar.

Por ejemplo, las subvenciones semanales se conceden por un importe del 75 por ciento de la media de las ventas semanales del mismo mes del año anterior. Sin embargo, no es posible recibir doble ayuda. Otras prestaciones estatales para el mes de noviembre o diciembre se tienen en cuenta para la ayuda, por ejemplo, la ayuda puente o el subsidio por trabajo de jornada reducida. Se calcula una ayuda de 15.000 millones de euros tanto para noviembre como para diciembre, pero hasta ahora solo se ha desembolsado una pequeña parte.

Ayuda a las grandes empresas: fondo de estabilización económica

El fondo de estabilización económica de 600.000 millones de euros se dirige en particular a las grandes empresas que gozaban de buena salud y competitividad antes de la pandemia. Sobre todo, se dirige a las empresas que son importantes para Alemania como plaza de negocios y para el mercado laboral. Los avales y las garantías pretenden ayudar a reforzar la base de capital de las empresas y superar los problemas de liquidez. El Estado también puede asumir una participación directa en las empresas.

El papel del banco de crédito para la reconstrucción (KfW)

El "Programa Especial KfW 2020" dispone de fondos ilimitados. Está vigente hasta el 30 de junio de 2021 y se dirige a empresas comerciales de todos los tamaños y trabajadores independientes. Como complemento al Programa Especial del KfW, las pequeñas y medianas empresas pueden recibir préstamos del KfW para recursos operativos e inversiones en cantidades limitadas hasta el verano de 2021.

Medidas de ayuda fiscal

En el confinamiento, algunas mercancías han perdido valor; por ejemplo los productos de temporada. Para que las empresas puedan afrontar mejor esta pérdida, se les permitió registrar una depreciación parcial. Esto significa que los minoristas pueden compensar inmediatamente las pérdidas sufridas y deducirlas de sus impuestos.

El gobierno alemán también ha intentado ayudar a las empresas mediante el impuesto sobre las ventas. Para incentivar las ventas, los tipos de IVA se han reducido del 19 al 16 por ciento y del siete al cinco por ciento desde principios de julio de 2020 hasta finales de diciembre de 2020.

Derecho concursal y jornada reducida

Aquí hay que mencionar, por supuesto, el trabajo de jornada reducida. Se trata de un mecanismo estatal en el que los empleados del sector privado aceptan una reducción del tiempo de trabajo y del salario, y el Estado compensa la totalidad o parte de los salarios perdidos. Eso ha permitido a muchas empresas reaccionar a la pandemia desde el principio y reducir rápidamente los costos sin tener que despedir a los empleados. El Ministerio Federal de Economía y Tecnología estima que el costo del subsidio por jornada reducida asciende a 23.000 millones de euros (a finales de enero de 2021).

Y si una empresa está realmente endeudada hasta el cuello, actualmente no tiene que solicitar la quiebra. Esta obligación se ha levantado hasta finales de abril de 2021, pero con la condición de que la empresa reclame una ayuda estatal.

