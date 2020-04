+++ Coronavirus minuto a minuto: Trump amenaza a China +++

02:56 Trump advierte a Pekín de posibles "consecuencias" por su responsabilidad en pandemia

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este sábado (18.04.2020) que podría haber "consecuencias" para China si se demostrara su responsabilidad voluntaria en la pandemia de coronavirus. "Podría haber sido detenido en China antes de empezar y no lo fue", dijo el presidente en la Casa Blanca. "Y ahora todo el mundo está sufriendo por ello", añadió.

Trump fue consultado sobre si Pekín iba a sufrir alguna consecuencia por la pandemia que comenzó en la ciudad china de Wuhan en diciembre y ha dejado más de 157.000 fallecidos en todo el mundo. "Si fueron intencionadamente responsables, desde luego", dijo. "Si fue un error, un error es un error (...) pero si fueron intencionadamente responsables, sí, entonces debería haber consecuencias".

"¿Fue un error que se descontroló o fue algo deliberado?", se preguntó. "Hay una gran diferencia entre ambas cosas".

"En ambos casos deberían habernos dejado entrar", dijo. "Les pedimos entrar pronto. Y no nos querían allí. Creo que sabían que era algo malo y estaban avergonzados".

"Dicen que están haciendo una investigación", añadió Trump. "Así que veamos lo que ocurre con su investigación. Pero nosotros también estamos investigando".

02:38 Ciudad de México busca evitar aglomeraciones en el Metro

La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado (18.04.2020) que busca estrategias para evitar aglomeraciones en algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de esta capital para reducir la posibilidad de contagios del coronavirus.

La funcionaria señaló que por densidad de población "hay mucho mayor aglomeración de personas" en la ciudad y recordó que el Metro de la metrópoli transporta a cerca de 6 millones de personas todos los días, lo que lo hace uno de los más transitados del mundo. Además, señaló que existen estaciones con mayor tránsito de persona como la de Pantitlán, estación, en el oriente de la capital, que conecta y distribuye a la población que viaja desde diferentes puntos de Estado de México hacia la capital mexicana.

Decenas de usuarios denunciaron en redes sociales, mediante imágenes, las aglomeraciones y la falta de compromiso de algunos personas quienes no portaban cubrebocas y no guardaban la distancia de mínimo 1,5 metros entre personas.

02:00 Argentina reporta otros 81 contagios

Argentina confirmó este sábado 81 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 2.839, mientras que los fallecidos suman 132, tras registrarse hoy tres nuevas muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los decesos verificados en el último día corresponden a tres hombres, dos de 27 y 47 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, y uno de 88 años residente en la capital argentina.



01:45 Panamá registra 120 muertos y llega a 4.273 contagios

Panamá registró cuatro muertes más que elevan a 120 las defunciones por el COVID-19, y sumó 63 nuevos casos para un acumulado de 4.273 contagios confirmados, de los cuales 349 pacientes están hospitalizados, 254 en sala y 95 en las unidades de cuidados intensivos, dijeron este sábado las autoridades de salud

La directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), Lourdes Moreno, explicó que el rango de personas con más de 60 años de edad siguen concentrando la mayor cantidad de las defunciones (90).

Las autoridades informaron además que en las últimas 24 horas se retuvieron 611 personas por no respetar las medidas sanitarias y de cuarentena indefinida para mitigar la propagación del virus.

01:05 Trump ofrece ventiladores a Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado (18.04.2020) que su país estaba dispuesto a enviar ventiladores artíficiales a Irán para la lucha contra la pandemia, en cuanto las autoridades de esa nación lo soliciten.

"Me he ofrecido a ayudarlos (a Irán) si quieren. Si necesitan ventiladores, que es lo que hacen, les enviaría ventiladores. Tenemos miles de ventiladores de más. Tenemos una reserva de ventiladores", dijo Trump durante la reunión informativa diaria sobre el estado del coronavirus.

"Irán es un país muy diferente (ahora) que cuando yo llegué. Irán iba a apoderarse de todo el Medio Oriente. Ahora mismo, sólo quieren sobrevivir. Están teniendo protestas cada semana. Están cargados con la plaga", añadió.

El ofrecimiento de Trump llega justo cuando Irán anunció la muerte de otros 73 enfermors de COVID-19, elevando el total de fallecidos a 5.031, sin embargo, las autoridades de salud se mostraron optimistas porque por séptimo día las cifras diarias de muertos registran un descenso y el quinto día que el número se reduce a dos dígitos.

El portavoz del ministerio de Salud, Kianoush Jahanpour, dijo que se trata de una "pequeña victoria" en su batalla contra el coronavirus, pese a las dificultades, en una clara referencia a Estados Unidos, cuyas sanciones han impedido, según el portavoz, que Irán compre tests de diagnóstico a Corea del Sur, sin dar más detalles. En las últimas 24 horas se reportaron 1.374 nuevos casos por lo que el total de infectados se eleva 80.860 en Irán.

00:39 Piden denunciar incumplimiento del "distanciamiento social" en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo este sábado un llamamiento a los neoyorquinos a denunciar a aquellos que no cumplan con el "distanciamiento social" de los dos metros para evitar el contagio con el nuevo coronavirus.

De Blasio colgó un video en su perfil de Twitter en que los exhorta "a reportar cualquier situación" como la prohibida aglomeración del público o colas, como en los supermercados, donde no se guarde esa distancia.

El coronavirus se ha cobrado en el estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, 13.362 vidas, de las que 8.448 han ocurrido en la ciudad de Nueva York, compuesta por cinco condados. El alcalde dijo que los "neoyorquinos, están siendo extraordinarios en el distanciamiento social" y les pidió que envíen una foto donde quieran que vean que se está violando esta estipulación.

"Esto es importante, se trata de salvar vidas. Enviar una foto va a ayudar a asegurar que la gente se va a mantener separada" afirmó De Blasio

Residencia Herron, Dorva, Canadá.

00:31 Horror en Canadá por casa de retiro diezmada por pandemia

Un hogar de retiro en el suburbio de Dorval, se convirtió en el doloroso símbolo de la hecatombe que golpea a las casas de ancianos en Canadá, donde la mitad de las muertes ligadas a la COVID-19 corresponde a fallecidos en este tipo de establecimientos.

"Horroroso", dijo el primer ministro de Quebec, François Legault, sobre el caso de la residencia Herron que ha tenido 31 muertos en pocas semanas. El funcionaro ordenó múltiples investigaciones, incluida de la policía criminal, luego de conocerse los detalles del caso.

Los funcionarios de las entidades sanitarias gubernamentales que participaron del rescate encontraron en el lugar un escenario de desolación: pacientes que no habían recibido alimentación en días, pañales desbordados de excremento, y enfermos que habían tropezado caídos en el piso. Además, encontraron dos ancianos muertos en sus camas. Buena parte del personal del establecimiento dejó de ir a trabajar por miedo a contraer la COVID-19.

00:25 Subsidio alcanza a 1.6 millones de paraguayos en cuarentena

Al menos 1.6 millones de paraguayos de sectores vulnerables fueron beneficiados con el subsidio asignado por el gobierno ante el impacto de la pandemia del coronavirus, que en este país sudamericano registra 8 muertes y 202 infectados, dijo este sábado (18.04.2020) el ministro de Hacienda, Benigno López.

El ministro señaló que la asistencia a esa franja de la población supuso el desembolso de 95 millones de dólares en el marco de una línea de crédito de 1.600 millones de dólares autorizada por el Congreso para enfrentar apuros de la economía y la sanidad pública.

A cada miembro de este sector, el Gobierno dispuso la entrega mensual durante tres meses de 548.210 guaraníes (82 dólares), un 25 % por ciento del salario básico, en billeteras electrónicas y condicionada a compra de medicinas y alimentos. Se espera que esa modalidad de pago llegue a otras 100.000 personas este fin de semana hasta alcanzar a 1,8 millones de paraguayos, que viven en la línea de pobreza de una población de 7 millones.

00:15 Nicaragua niega entrada a vuelo con repatriados

Un centenar de nicaragüenses están varados en las Islas Caimán, luego de que el gobierno de Daniel Ortega notificara al país caribeño que ha cerrado sus fronteras indefinidamente debido a la pandemia del coronavirus, informó la línea aérea Cayman Airways, que haría dos vuelos de repatriación este sábado (18.04.2020).

"El Gobierno de las Islas Caimán informó a Cayman Airways que el gobierno nicaragüense cerró sus fronteras indefinidamente a partir de hoy", señaló la aerolínea en un comunicado divulgado en su sitio web. No obstante, oficialmente el Gobierno de Nicaragua, que no se ha referido a ese caso, no ha cerrado sus fronteras.

Los vuelos especiales saldrían este sábado del Aeropuerto Internacional Owen Roberts (ORIA) con destino al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, según la planificación de la aerolínea.

jc (reuters, afp, efe, Al Arabiya)

