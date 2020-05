+++Coronavirus minuto a minuto: Reino Unido prevé abrir los comercios el 15 de junio+++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET).

21:00 - Francia se acerca a las 28.500 muertes

Francia registró 90 muertes en las últimas 24 horas por coronavirus en hospitales, con lo que balance se eleva a 28.457 fallecidos desde el inicio de la epidemia. El número de pacientes en cuidados intensivos se redujo en 45 hasta 1.609, informaron este lunes las autoridades.

20:32 - Reino Unido prevé abrir los comercios el 15 de junio

Reino Unido prevé volver a abrir sus comercios no esenciales el 15 de junio como parte del desconfinamiento, anunció este lunes el primer ministro británico Boris Johnson.

El 15 de junio, "tenemos la intención de autorizar a todos los comercios no esenciales a reabrir, desde los centros comerciales a las pequeñas tiendas independientes", declaró.

En cambio, las peluquerías y los salones de belleza, así como el sector hotelero, seguirán cerrados debido al riesgo de contagio en estos ambientes, según el gobierno.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pone una mascarilla después de una conferencia de prensaen Ilopango, San Salvador (18.05.2020)

20:27 - El Salvador se acerca a los 2.000 casos

El Salvador ya ronda los 2.000 casos de COVID-19, por lo que el gobierno exhortó este lunes a la población a cumplir con las medidas de prevención.

"Controlar la enfermedad no depende de tomar el mayor número de pruebas o tener muchas unidades de cuidados intensivos, depende de cumplir con las medidas de prevención", declaró el ministro de Salud, Francisco Alabí.

Desde que se detectó el primer caso de COVID-19 el 19 de marzo, El Salvador, con 6,6 millones de habitantes, acumula 1.983 casos positivos, de los cuales 35 han fallecido y 698 se han recuperado.

20:01 - Se registra primer contagio en el gobierno chileno

El ministro de Obras Públicas de Chile, Alfredo Moreno, anunció este lunes que dio positivo en COVID-19 y entrará en cuarentena.Este es el primer miembro del gobierno de Sebastián Piñera que confirma haberse contagiado por coronavirus.

"He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

El ministro informó el pasado viernes que un miembro de su equipo se había contagiado y por eso decidió realizarse el examen PCR y aislarse de forma preventiva.

19:43 - Ecuador registra 599 nuevos contagios y 95 muertos en proceso de desescalada

Ecuador registró este lunes 599 nuevos contagios y 95 muertos por COVID-19, en un momento en que el país se apresta a una desescalada paulatina de la cuarentena y en medio de una agitación social por la crisis económica que acompaña a la pandemia.

Según el registro oficial de este lunes, Ecuador alcanzó los 37.355 casos positivos y un total de 3.203 muertos, mientras que en el apartado de "fallecidos probables" la cifra llegó a 2.026.

Asimismo, 3.946 pacientes han recibido el alta hospitalaria y 3.560 han sido ubicados en el apartado de recuperados de la enfermedad, según la estadística oficial que comenzó el pasado 29 de febrero, cuando se anunció el primer "caso importado" de COVID-19 en el país.

19:26 - Exestrella de la NBA Patrick Ewing vuelve a casa tras ser hospitalizado por COVID-19

La exestrella de los New York Knicks Patrick Ewing, quien fue hospitalizado la semana pasada tras contraer el nuevo coronavirus, ya se encuentra en su casa y está mejorando de salud, informó este lunes uno de sus hijos.

"Mi padre está ahora en casa y mejorando. Seguiremos vigilando sus síntomas y siguiendo las pautas del CDC" (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), dijo Patrick Ewing Jr. en su cuenta de Twitter.

El propio Ewing, uno de los mejores pívots de la historia de la NBA, anunció el viernes en Twitter que dio positivo en un test de COVID-19 y que se encontraba en aislamiento en un hospital.

19:15 - Chile registra nuevo récord de contagios y casos rozan 74.000

Chile registró este lunes una nueva cifra récord de contagios del coronavirus, con lo que llegó a 4.895 casos contabilizados en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 73.997 enfermos, mientras que se reportaron 43 nuevos decesos, con lo que el número total se eleva a 761.

De ese total de 73.997 personas que han contraído el patógeno, 29.302 han logrado recuperarse, detalló el Ministerio de Salud.

Respecto a los nuevos contagios informados, 4.428 corresponden a personas que presentaron síntomas, mientras que los 467 restantes son asintomáticos.

19:08 - Reino Unido registra 121 nuevos fallecimientos y llega a 36.914

El número de fallecidos por COVID-19 en Reino Unido alcanzó este lunes los 36.914, tras sumarse al recuento oficial otros 121 muertos, según datos divulgados este lunes por el Ministerio de Salud.

En el conjunto del país, se han llevado a cabo 73.726 tests en 24 horas, de los que se han identificado 1.625 nuevos contagios, de acuerdo con esta información.

Un hombre pasa junto a un mural en honor a los trabajadores sanitarios en Londres, Reino Unido

19:01 - Gobierno de España rebaja en más de 1.900 la cifra de muertos

España redujo este lunes las muertes por coronavirus en 1.918, hasta un total de 28.752, debido a una corrección de cifras, según los datos divulgados por el Ministerio de Sanidad.

La cifra de fallecimientos diarios notificados este lunes es de 50, mientras el domingo se registraron 70. Se trata del octavo día consecutivo con menos de un centenar de fallecidos.

18:42 - Comisión Europea pide que los países no bajen la guardia al reabrirse al turismo

La Comisión Europea llamó este lunes a los países a no bajar la guardia y asegurar el rastreo, prueba y vigilancia de posibles infectados por coronavirus, con vistas a la reapertura de las fronteras el próximo verano, dijo la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.

"Mi mensaje a los ministros de Salud: la lucha contra la COVID-19 no ha terminado. Una coordinación continuada de los rastreos, las pruebas y la vigilancia son claves para reabrir las puertas del sector turismo y los viajes seguros", escribió la comisaria en su cuenta en Twitter.

18:09 - Italia registra solo 300 contagios nuevos y 92 muertes

Italia sigue doblegando la curva de contagios por coronavirus y registró este lunes 300 nuevos casos, la cifra más baja desde los primeros días de la emergencia, de los cuáles la mitad (148) corresponden a la región de Lombardía.

El número de casos totales desde que se detectó el virus el 21 de febrero ascendió a 230.158. Desde entonces también se han reportado 141.981 curados y 32.877 decesos.

Asimismo, se reportaron 92 muertes en las últimas 24 horas, casi el doble de los 50 del domingo, y 34 corresponden a Lombardía, la región más golpeada de Italia por la epidemia.

17:53 - Ecuador inicia reactivación gradual de la economía

Un tercio de la población de Ecuador, de 17,5 millones de habitantes, empieza este lunes a reactivar sus actividades en forma gradual tras el confinamiento total declarado en marzo, anunció la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo.

"Formalmente, más de seis millones y medio de personas están en cantones en donde la economía se reactiva gradualmente", publicó Romo en su cuenta de Twitter.

Ecuador es uno de los países más azotados en Latinoamérica por el nuevo coronavirus, con más de 36.700 casos y 3.100 muertos. Las autoridades también reportan unos 1.900 fallecidos probables por el virus.

17:45 - Tercera Bundesliga de fútbol se reanuda el fin de semana

Una asamblea extraordinaria de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) dio este lunes luz verde para la reanudación de la tercera Bundesliga el 30 de mayo, después de que ya se reiniciasen los partidos en la primera y la segunda categoría del fútbol alemán.

La propuesta de continuar el torneo se aprobó con un contundente 94,87%.

Las delegaciones de los estados federados de Sajonia y Sajonia-Anhalt, ambos en el este del país, eran partidarios de dar por terminada la temporada en la tercera Bundesliga, pero su propuesta ni siquiera llegó a votarse.

17:39 - OMS: 5,3 millones de contagios en el mundo y 342.000 muertes

Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo alcanzaron este lunes los 5,3 millones. Unas 342.029 personas han fallecido.

El continente americano es la región más afectada con 2,4 millones de casos. Le sigue Europa, que el fin de semana superó la barrera de los 2 millones de contagios, aunque es la región con una curva más claramente en descenso.

A mayor distancia, pero con gráficas en fuerte ascenso, se encuentran Medio Oriente (427.000 contagios), el sur y sureste de Asia (201.000) y África (80.000).

Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, mientras que Rusia y Brasil aparecen casi empatados en segundo lugar, seguidos por tres países europeos donde la pandemia parece remitir con claridad (España, Italia y Reino Unido).

La primera división de la Bundesliga ya se reinició, pero a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de higiene

17:06 - Cuba registra 6 casos nuevos y ningún fallecido

Cuba registró este lunes otros 6 contagios de coronavirus, el dato más bajo desde que se registrara ese mismo número hace seis días, y acumula un total de 1.947 casos, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Asimismo, el gobierno no reportó fallecidos este lunes, por lo que el número de decesos por COVID-19 se mantiene en 82, según el Minsap.

16:10 - Japón prohibirá la entrada desde Argentina y otros 10 países

Japón elevó este lunes su alerta de viaje a Argentina y otros 10 países y adelantó que prohibirá la entrada en el archipiélago de no japoneses procedentes de esos territorios como parte de sus controles fronterizos para contener la pandemia de COVID-19.

La ampliación del veto migratorio fue anunciada por el primer ministro Shinzo Abe tras una reunión del equipo que gestiona la lucha contra la pandemia, luego de dar por concluido el estado de alerta sanitaria en el país tras la ralentización de contagios y la descarga del sistema sanitario.

El Ministerio japonés de Asuntos Exteriores elevó el nivel de alerta de viaje para Argentina, El Salvador, Sudáfrica, Guinea, Ghana, India, Bangladesh, Pakistán, Afganistán, Tayikistán y Kirguistán, a los que desaconseja viajar en el contexto actual.

Suecia ha apostado por una estrategia más suave contra la pandemia de COVID-19

16:07 - Suecia supera las 4.000 muertes por COVID-19

Suecia, que ha apostado por una estrategia más suave contra la pandemia de COVID-19, superó este lunes las 4.000 muertes por esta enfermedad, según los últimos datos oficiales.

Con los 31 muertos registrados en las últimas 24 horas, la cifra asciende a 4.029, con 33.843 infectados, informó la Agencia de Salud Pública de Suecia, que destacó que se consolida la curva descendente de contagios, fallecimientos, hospitalizados en cuidados intensivos y casos en residencias de ancianos.

16:03 - Grecia entra en cuarta fase de desescalada y reabren los bares y restaurantes

Grecia entró este lunes en la cuarta fase de desescalada con la reapertura de bares y restaurantes, un sector clave de la economía helena y uno de los más perjudicados por la pandemia tras dos meses y medio de cierre.

El protocolo de seguridad prevé que solo puedan funcionar los establecimientos con espacios abiertos o semiabiertos.

Por cada dos metros cuadrados debe haber un cliente como máximo y entre las mesas debe haber una distancia de al menos 1,70 metros, con un número máximo de 6 personas, salvo en el caso de familias. El uso de la mascarilla es obligatorio para el personal.

rrr (afp/ap/efe/reuters/the japan times/minsap/oms/el comercio/diario colatino)

