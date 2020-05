+++ Coronavirus, minuto a minuto: prueban vacuna para COVID-19 en Australia +++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET).

06:20 Sistema de salud salvadoreño opera al limite y pandemia llega a las cárceles

El sistema hospitalario dedicado a la atención de pacientes con COVID-19 en El Salvador se encuentra operando al 95 % de su capacidad en momentos en los que se detectaron los primeros casos en las sobrepobladas cárceles, informaron fuentes oficiales este lunes (25.05.2020).

El viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, informó que al menos 25 reos se contagiaron en una cárcel de San Vicente y 11 en la prisión de Quezaltepeque, en este último lugar únicamente se encuentran miembros de pandillas. El 27 de abril pasado, el gobierno de Nayib Bukele selló las celdas de seis prisiones con 16.000 pandilleros a raíz de una escalada de los homicidios.

Datos oficiales indican que el país centromericano registra 1.983 casos confirmados del coronavirus, 35 fallecidos y 1.866 pacientes sospechosos de contagio. (efe)

06:06 Contagios siguen en alza en Honduras

Los casos de contagios con COVID-19 en Honduras siguen en alza, con 239 registrados este lunes (25.05.2020), mientras que los fallecidos ya suman 182 con dos confirmados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó el organismo estatal.

Con los nuevos casos confirmados, los contagios han ascendido a 4.189, de los cuales 446 están hospitalizados, de este total, 400 están en condición estable, 26 graves y 20 en cuidados intensivos, mientras los hospitales públicos en las dos ciudades más importantes, San Pedro Sula y Tegucigalpa, están viendo reducir su capacidad instalada de camas para atender a tantos enfermos, por lo que diversas fuentes no descartan el colapso en los nosocomios.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, indicó que para incrementar el proceso de pruebas PCR para COVID-19, la Secretaría de Salud evalúa la habilitación de un laboratorio de microbiología en el edificio de Ciencias de la Salud de Universidad Nacional Autónoma de Honduras en San Pedro Sula. (efe)

05:39 Compañía de EEUU prueba vacuna para COVID-19 en Australia

Una compañía estadounidense de biotecnología anunció el martes (26.05,2020) el inicio de ensayos clínicos en humanos en Australia de una vacuna para el coronavirus con la esperanza de tenerla lista este año.

Novavax ha dado inicio a la primera fase del ensayo en la que 131 voluntarios probarán la seguridad de la vacuna y buscarán los primeros indicios de su efectividad, comentó el médico Gregory Glenn, principal investigador de la compañía. Las pruebas en animales indicaron que la vacuna es efectiva con pequeñas dosis. Novavax podría fabricar por lo menos 100 millones de dosis este año y 1.500 millones en 2021, señaló.

Alrededor de una decena de vacunas experimentales se encuentran en la fase inicial de pruebas o se disponen a iniciarlas, principalmente en China, Estados Unidos y Europa. De momento no está claro si alguna de las candidatas al final demostrará ser segura y efectiva. Pero muchas vacunas funcionan en distintas formas, y son fabricadas con diferentes tecnologías, aumentando las probabilidades de que al menos una tenga éxito. (ap)

04:58 Guatemala con más 300 contagios por tercer día consecutivo

Guatemala reportó este lunes 336 nuevos casos de COVID-19 y por tercer día consecutivo rebasó la barrera de los 300 contagios diarios después de que el sábado sumara 311 y el domingo 370, la cifra más grande en un día a la fecha.

El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, informó la cifra y dijo además en un mensaje por televisión que en las últimas 24 horas se reportó la muerte de un hombre de 66 años a causa del coronavirus, por lo que en total suman 59 los fallecidos debido a la enfermedad. (efe)

04:35 México supera los 71.000 contagios y suma 7.633 muertes

México llegó a 71.105 casos confirmados y a los 7.633 decesos por la COVID-19 con la notificación en esta jornada de 2.485 nuevos contagios y de 239 fallecimientos, informaron este lunes las autoridades sanitarias del país.

Los casos confirmados pasaron de los 68.620 del domingo a los 71.105 de este lunes, con un incremento del 3,6 %, equivalentes a 2.485 contagios, explicó el director de Epidemiología, José Luis Alomía. Alrededor de una quinta parte de los contagios acumulados, 14.020, son casos activos y, por lo tanto, considerados como la epidemia activa, con la Ciudad de México y el Estado de México como las entidades de "mayor intensidad de transmisión", explicó el médico.

La ocupación hospitalaria alcanzó una media de 39 % de las camas disponibles para enfermos no graves y de un 35 % de las camas de terapia intensiva dotadas con ventilador. La Ciudad de México registra los porcentajes más altos con 78 % y 65 %, respectivamente.

04:20 España inicia prolongado luto

El gobierno español tiene previsto declarar este martes (26.05.2020) diez días de luto oficial por las víctimas del coronavirus, el periodo de duelo más prolongado de la reciente etapa democrática de España.

El luto comenzará cuando ya todo el territorio español se encuentra al menos en la fase 1 de desescalada del confinamiento puesto en marcha en todo el país por el estado de alarma decretado el 14 de marzo que pretendía frenar de cuajo la expansión del COVID-19 cuando se habían registrado ya 120 fallecidos y más de 4.200 contagios. Según el recuento actualizado, la cifra de víctimas letales de la pandemia es de 26.834.

El presidente del gobierno, Pedro Sáncehz, dijo que durante diez días las banderas de edificios públicos y buques de la armada ondearán a media asta en honor las víctimas de la pandemia, que merecen que su memoria perdure en un homenaje "aún mayor" de "convivencia y concordia". (efe)

03:36 Primera protesta contra confinamiento en Argentina

Cerca de 150 personas se concentraron este lunes en el casco histórico de Buenos Aires para protestar por primera vez en contra de la extensión del confinamiento, con el cual el gobierno intenta frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Con pancartas y consignas, los manifestantes reclamaron contra la paralización de la actividad económica, consecuencia de la cuarentena que rige en Argentina desde el pasado 20 de marzo.

La manifestación se desarrolló en la céntrica Plaza de Mayo, sobre la que se ubica la sede presidencial Casa Rosada, en este lunes feriado que conmemora el primer paso hacia la independencia de Argentina en 1810.

También en Tigre, población a las afueras de Buenos Aires, hubo otra manifestación en contra de la cuarentena, realizada en automóviles que recorrieron la localidad.

03:15 Panamá investiga tratamientos con células madre de placenta

Un instituto científico panameño realiza una investigación con células madre de la placenta para buscar tratamientos terapéuticos que sirvan a enfermos graves por el coronavirus y para conocer detalles de la transmisión del virus en recién nacidos.

La labor la desarrolla un equipo del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, una institución pública panameña de carácter autónomo creada en 1921 por Estados Unidos, durante su presencia en el país centroamericano para administrar el canal interoceánico.

En ese instituto se realizan los estudios para determinar si ese tipo de células infectadas por el nuevo coronavirus se pueden utilizar en pacientes con problemas respiratorios causados por la enfermedad. También busca saber hasta qué punto la madre puede infectar a su bebé a través de la placenta.

En Panamá el COVID-19 ha causado 310 muertos y más de 11.000 contagiados, las cifras más altas de Centroamérica.

03:11 Europa da otro paso a la normalidad y pandemia avanza en AL

Con la ansiada reapertura de parques y terrazas en Madrid o las piscinas en Italia, Europa dio otro paso este lunes en el levantamiento de algunas medidas impuestas por la pandemia del coronavirus, que ha causado más de 345.000 muertos en el mundo y golpea con fuerza en América Latina.

Mientras la epidemia, que ha contagiado a casi 5,5 millones de personas en el planeta, parece bajo control en Europa, tiene ahora su epicentro en América Latina y el Caribe, con alrededor de 766.000 casos y más de 41.000 decesos, y sigue castigando a Estados Unidos, que roza los 100.000 muertos.

Desde este lunes los madrileños pueden reunirse y volver a los parques y terrazas, y los españoles de otras regiones menos afectadas podrán bañarse en la playa después de 10 semanas de confinamiento, uno de los más estrictos del mundo.

03:04 Paraguay avanza en su desconfinamiento

Paraguay permitió este lunes la reapertura de sus comercios y la circulación de personas y automóviles sin restricciones durante el día, retirando dos de las medidas que había implementado para frenar la epidemia de COVID-19.

El país, uno de los menos afectados de Sudamérica en contagios (865) y fallecidos (11), entró este lunes en la segunda fase de su plan de desconfinamiento.

Las principales urbes paraguayas registraron un intenso movimiento tras la reactivación, como Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. El 83% de la actividad laboral fue restablecida, según las autoridades.

El regreso de las actividades permitirá aliviar una economía castigada, como en todo el mundo, por las medidas de cuarentena decretadas por las autoridades. Según estimaciones de las centrales sindicales, unos 300.000 trabajadores fueron despedidos desde que comenzó la crisis en marzo.

02:34 Colombia cumple dos meses en cuarentena

Colombia cumplió este lunes dos meses en cuarentena por el coronavirus, jornada en la que sumó 806 nuevos casos de la patología, para un total de 21.981, mientras que 23 fallecimientos aumentaron a 750 las víctimas mortales.



Según el Ministerio de Salud, de los nuevos casos 175 están en Bogotá, seguida por el departamento de Antioquia, con 141, justo el día en que Medellín, su capital, comenzó una prueba piloto para la reapertura de centros comerciales tras 60 días cerrados.



El Ministerio de Salud indicó que hoy fueron procesadas 8.058 pruebas, para un acumulado de 260.800.

02:17 Vuelta a las discotecas en Islandia

Estuvieron nueve semanas cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus pero este lunes las discotecas islandesas volvieron a vibrar con la música, todo un privilegio en Europa.

En el B5, un club de moda de alta gama de Reikiavik, unos amigos pasaron el rato charlando y riendo en los sofás, pero la pista de baile permaneció vacía gran parte de la noche.

Uno de los camareros, un estudiante francoislandés de 22 años llamado Nicolas, sirvió bebidas con una sonrisa. El COVID-19 no le preocupa "demasiado", dice. De hecho, su vida "ha vuelto a la normalidad" desde que las restricciones se levantaron a principios de mes, señala.

Islandia es, después de Letonia, el primer país europeo en reabrir las discotecas. En la pequeña isla del Atlántico Norte se han registrado 1.804 casos del nuevo coronavirus y 10 muertes desde el comienzo de la epidemia, y el número de nuevas infecciones diarias oscila entre cero y tres desde hace casi un mes.

02:03 California difunde directrices para reabrir templos

Los servicios religiosos en California serán muy distintos por las normas dadas a conocer el lunes que limitan la asistencia a un máximo de 100 personas y que recomiendan a los feligreses portar mascarillas, cantar menos y abstenerse de estrechar manos o abrazar.

El estado difundió directrices que sirven de base para que los departamentos de salud de los condados puedan aprobar la reapertura de iglesias, mezquitas, sinagogas y otros centros de culto. Han estado cerradas desde que el gobernador Gavin Newsom emitió una orden de confinamiento en marzo para reducir la propagación del nuevo coronavirus.

En las directrices se les pide a los fieles usar mascarillas, no compartir sus libros de oraciones ni las alfombras para orar, y no pasar la charola para recaudar dinero.

Se solicita también no acudir a reuniones grandes por días feriados, bodas y funerales, y se advierte que las actividades como los cantos o la recitación en grupo “niegan” los beneficios de seguridad que da el distanciamiento social.

01:49 Se registran numerosos contagios en maquila en Guatemala

Las autoridades de salud de Guatemala aseguran que una sola persona habría contagiado el coronavirus a otras 203 en una maquila donde trabajan en un poblado al sur de la capital del país centroamericano.

Los contagios en la empresa K.P Textil, S.A, ubicada en el municipio de San Miguel Petapa, habrían comenzado la primera semana de mayo, aunque no se ha dicho quién, ni cómo habría infectado el lugar donde laboran por los menos 900 personas.

Zulma Calderón, la defensora de la Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos, dijo que los primeros días de mayo conoció denuncias de trabajadores de esa empresa que pedían ayuda porque estaban trabajando sin protección. “Lo que pedimos entonces era que salud les hiciera los exámenes a todo el personal”, aseguró.

01:20 Crisis económica por virus genera ollas comunes en Perú

La crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus en Perú ha provocado que miles de peruanos de los barrios periféricos de Lima realicen ollas comunitarias para asegurar su alimentación.

Eso sucede por ejemplo en el distrito Villa María del Triunfo, donde mujeres y hombres que perdieron sus empleos preparan los alimentos usando leña en varias ollas de 50 litros de capacidad.

“La mayoría trabajamos del día a día y no encontramos una labor estable”, dijo María Estrella, de 28 años, que mantenía a sus dos pequeños hijos con su trabajo de mesera. El restaurante de comida china donde laboraba cerró el 16 de marzo, cuando empezó la cuarentena que detuvo todas las actividades a excepción de los bancos, mercados de alimentos y farmacias.

00:59 Estados Unidos adelanta prohibiciones para viajeros de Brasil

Estados Unidos adelantó para este martes la puesta en vigor de la prohibición de entrada de pasajeros procedentes de Brasil, que inicialmente empezaría el próximo jueves, según una enmienda a la decisión del presidente Donald Trump difundida este lunes (25.05.2020) por la Casa Blanca.

La decisión, firmada por Trump, modifica la fecha de vigencia de la "Suspensión de entrada como inmigrantes y no inmigrantes de ciertas personas adicionales que representan un riesgo de transmitir el nuevo coronavirus 2019", dada a conocer este domingo, así como otras disposiciones generales.

"Esta proclamación es efectiva a las 11.59 pm, hora del este, el 26 de mayo de 2020", señala la enmienda, que precisa que no aplica para las personas a bordo de un vuelo hacia Estados Unidos que haya partido de ese país antes de esa hora.

La medida afecta a los extranjeros que hayan estado en Brasil 14 días antes de solicitar su ingreso a territorio estadounidense. La prohibición no afecta a ciudadanos estadounidenses y a residentes permanentes legales en el país. Brasil es el país más golpeado de Latinoamérica por la pandemia, con 363.211 contagiados y 22.666 muertos.

00:35 Ortega defiende su plan ante la pandemia

El gobierno de Daniel Ortega, defendió como acertada su decisión de no cerrar Nicaragua para contener el COVID-19 y acusó a la oposición de pretender "debilitar" al gobierno con la pandemia, según un "libro blanco" divulgado este lunes (25.05.2020) por las autoridades. El documento fue calificado de "mentira" y "falaz" por médicos y opositores.

El libro señala que "la situación de la pandemia está bajo control", y rechazó críticas de expertos de salud y organismos internacionales por no establecer medidas de contención. El documento fue distribuido por la Presidencia una semana después de que se hiciera el anuncio de un incremento exponencial de 25 a 279 contagios y 17 fallecidos. Sin embargo, la ONG Observatorio Ciudadano, contabiliza 2.300 contagios, más de 400 muertos, con los hospitales colapsados.

"Critican al gobierno por no establecer cuarentena, no hacer cierre de fronteras, no prohibir el ingreso de extranjeros al territorio nacional ni suspender el ciclo escolar en colegios y universidades del sector público, todo con el propósito de debilitar la economía", señala el texto. "Nicaragua es el mismo ejemplo que Suecia, pero entre los países en desarrollo", que adoptaron una alternativa al cierre total de actividades, agrega el libro.

El epidemiólogo Álvaro Ramírez, manifestó que "el libro blanco es un montón de mentiras organizadas, que da una falsa imagen de que el gobierno hace algo, pero que no representa ningún beneficio, y el pueblo va ha pagar con sus muertos".

00:22 Gobierno de Ecuador critica protestas sin medidas de distanciamiento

El gobierno de Ecuador criticó este lunes (25.05.2020) las manifestaciones de protesta en su contra que se registraron hoy, por el riesgo de contagio del coronavirus que implica este tipo de manifestaciones en medio de la pandemia.

"Nos preocupa mucho el riesgo de contagio que este tipo de manifestaciones implica", dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien precisó que si bien enalgunas localidades las protestas cumplieron con las medidas sanitarias, en otras, como Quito, no se aplicaron. En la manifestación de Quito "no se respetó la distancia" de dos metros entre las personas y algunos manifestantes, en lugar de las mascarillas de uso obligatorio, se colocaron "pasamontañas para protegerse más de la policía".

Romo, quien calculó que unas 4.000 personas se movilizaron hoy en todo el país, de las cuales entre 600 y 700 en Quito, insistió en que este tipo de manifestaciones ponen en riesgo "los esfuerzos de los municipios" para frenar el contagio del coronavirus.

jc (efe, afp, ap)

