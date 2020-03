+++ Coronavirus, minuto a minuto: OPS advierte que en América el máximo de casos tardará "uno o dos meses" más +++

22:50 (CET). Muere por coronavirus un adolescente de 13 años en Reino Unido

Un adolescente británico de 13 años murió el lunes tras haber dado positivo al nuevo coronavirus, informaron este martes (31.03.2020) el hospital donde falleció y su familia, según la cual la víctima no padecía de ninguna otra dolencia. Se trata de la víctima más joven de COVID-19 conocida en el Reino Unido hasta ahora. La víctima más joven en un país europeo es una chica de 12 años, fallecida en Bélgica. (AFP)

22:36 (CET). Organización Panamericana de la Salud advierte: máximo de casos llegará en "uno o dos meses"

La situación por el coronavirus va a "escalar y empeorar" en América hasta llegar al máximo de contagios probablemente en "uno o dos meses", pero el continente aún tiene oportunidad de mitigar el impacto de esta "grave" pandemia, advirtió este martes (31.03.2020) la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "En las últimas semanas la pandemia en América se ha intensificado y tiende a escalar y empeorar, antes que mejorar, así como ha sucedido en otras regiones del mundo", afirmó la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, en una sesión informativa virtual sobre la evolución de la COVID-19 en la región.

Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, indicó que, pese a que algunos Gobiernos han fijado para mediados de abril como fecha para suspender o flexibilizar el distanciamiento social, es necesario hacer una evaluación de riesgo en cada país y tener en cuenta cómo se está comportando la enfermedad en otras regiones. "En países como Estados Unidos y otros en Latinoamérica están extendiendo ese periodo y creo que es una medida que tienen que contemplar para reducir la transmisión", resaltó. (AFP)

22:27 (CET). Costa Rica abre hospital exclusivo para pacientes con COVID-19

Costa Rica alcanzó este martes un total de 347 casos de COVID-19, 17 más en las últimas 24 horas, y abrió un hospital para atender exclusivamente a pacientes confirmados con el nuevo coronavirus. El presidente costarricense, Carlos Alvarado, inauguró el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO), sitio que permitirá brindar cuidado especial a 88 pacientes con complicaciones derivadas del COVID-19 de forma simultánea y que será operado por un equipo de cerca de 1.350 trabajadores.

Hace 11 días iniciaron las labores de transformación del Centro Nacional de Rehabilitación, que se dedicaba a rehabilitación física, hacia uno especializado para COVID-19 que incluye toda una nueva instalación eléctrica, un sistema nuevo de distribución de gases médicos, servicio de fibra óptica de telecomunicación, camas, equipos ventilares, rayos x y aspiradores que fueron comprados para atender la emergencia. (EFE)

22:10 (CET). Túnez extiende el confinamiento dos semanas en medio de protestas

El gobierno tunecino decidió prolongar dos semanas más la cuarentena nacional en su lucha contra el coronavirus y ordenó la puesta en libertad de 1.420 prisioneros para reducir la superpoblación carcelaria y evitar contagios. En un discurso al inicio del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente de la República, Kaïes Said admitió, además, el Estado ha cometido errores en la gestión de la crisis sanitaria y aseguró comprender a aquellos que protestan y no respetan la cuarentena "para buscar de qué vivir", por lo que instó a acelerar las ayudas sociales. "Hemos cometido errores desde el principio de la crisis, principalmente con las personas que han sido puestas en cuarentena y los tunecinos bloqueados en el extranjero", declaró el mandatario sobre la pandemia, que hasta la fecha ha segado oficialmente la vida de una decena de personas e infectado a 362. (EFE)

21:44 (CET). Obama critica a quienes "rechazaron advertencias" por el coronavirus

El expresidente estadounidense Barack Obama lanzó este martes (31.03.2020) un ataque velado contra su sucesor Donald Trump, denunciando a quienes "rechazaron las advertencias" sobre una pandemia del nuevo coronavirus y reprendiendo a quienes ignoran las consecuencias del cambio climático. "Todos hemos podido ver, de manera terrible, las consecuencias de quienes rechazaron las advertencias de una pandemia", escribió Obama en Twitter.

Obama tomó la palabra en redes sociales en reacción a un artículo que anunciaba que el gobierno de Trump acaba de anular las normas más exigentes sobre las emisiones de gas de efecto invernadero para los vehículos que el líder demócrata había implementado en 2012, cuando ocupaba la Casa Blanca. "No podemos permitirnos más consecuencias causadas por aquellos que niegan el cambio climático. Todos nosotros, especialmente los jóvenes, debemos pedir más de nuestro gobierno en cada nivel y votar en otoño", en las elecciones estadounidenses, añadió Obama.

El gobierno de Trump es objeto de duras críticas por haber desoído las primeras alarmas sobre el brote de coronavirus, cuando las cifras de muertos escalaban en países como China e Italia. (AFP)

21:42 (CET). Cárcel para médico francés por toser sobre policías

Un tribunal francés condenó a un médico a tres años de cárcel, uno de ellos en suspenso, por haber tosido "de forma exagerada" sobre unos gendarmes diciendo que tenía COVID-19. El hombre, de 66 años, ingresó en la cárcel tras la vista del juicio, indicó el martes a la AFP la fiscalía de Lille, en el norte de Francia. El sábado por la noche, los gendarmes detuvieron a este médico que ejerce en un hospital de las afueras de Lille en su domicilio por "violencia de género", afirmaron los gendarmes a la AFP. "Según dijo su esposa", este hombre "está de baja por sospechas de (padecer) covid-19", según las mismas fuentes.

Durante su traslado, el hombre, "equipado con una mascarilla y guantes por los gendarmes (...) consiguió sacarse la mascarilla y toser en el vehículo donde se encontraban los militares, declarando que tenía el covid-19 y que iban a contagiarse", informó la policía. "Tosió de manera exagerada" y dijo a los agentes que sabía que "tendrían miedo", precisaron los gendarmes. "A la detención inicial por violencia de género se sumó la detención por violencia voluntaria contra personas de la autoridad pública", agregaron.

Los agentes presentes en el vehículo están bajo control médico, precisaron. Juzgado el lunes, el médico también fue condenado a "seguir un tratamiento", "indemnizar a las partes civiles" y le fue prohibido "cualquier contacto con su esposa e ir a su domicilio", detalló a la AFP la fiscalía. (AFP)

20:42 (CET). África supera los 5.600 contagios y suma ya 190 muertes

África sigue siendo uno de los continentes menos afectados por la enfermedad COVID-19, pero el coronavirus no da tregua y se propaga a gran velocidad por el continente, que ya tiene más de 5.600 casos y más de 190 muertes. Desde el pasado 14 de febrero, cuando se declaró el primer contagio en el continente (un ciudadano chino en Egipto), África ha registrado 5.661 contagios y 194 fallecimientos, según el último recuento. Los últimos países en entrar en la lista fueron este martes (31.03.2020) Sierra Leona y Burundi. El presidente sierraleonés, Julius Maada Bio, confirmó el primer caso de este país de África occidental, correspondiente a un hombre de 37 años que viajó desde Francia el pasado día 16. Mientras que el ministro de Sanidad burundés, Thaddée Ndikumana, confirmó que dos de las personas aisladas en el hotel Bumerec por haber regresado al país recientemente han dado positivo. De momento, sólo cinco países africanos - de los 54 que hay en el continente - siguen sin anunciar contagios de coronavirus: Comoras, Lesoto, Malaui, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur. (EFE)

20:24 (CET). Volkswagen, Porsche y BMW paran la producción hasta el 19 de abril

Los fabricantes automovilísticos alemanes Volkswagen, Porsche y BMW van a prolongar la interrupción de la producción en Alemania diez días, hasta el 19 de abril, por la pandemia del COVID-19. Volkswagen ha solicitado la reducción de la jornada de trabajo para unos 10.000 empleados en Alemania y BMW para unos 20.000. La paralización de la producción en muchas partes del mundo ha creado cuellos de botella en la cadena de suministro, que impiden una producción normalizada. Además, la demanda de automóviles ha bajado y muchos concesionarios en Europa han cerrado. (EFE)

20:10 (CET). Italia permitirá a los niños salir a dar un paseo con uno de sus progenitores

El Ministerio del Interior de Italia precisó este martes (31.03.2020) que los niños pueden salir a dar un paseo y acompañados de un solo progenitor y en las proximidades de sus casas, después de las peticiones de conceder que los menores pudieran salir a pesar de las medidas de aislamiento debido a la pandemia del coronavirus. La ministra de Igualdad de Oportunidades y la Familia, Elena Bonetti; la subsecretaria de Salud con responsabilidad en medicina para niños y adolescentes, Sandra Zampa, y el presidente de la Sociedad Italiana de Pediatría (SIP), Alberto Villani, habían escrito justo hoy una carta al ministro de Sanidad, Roberto Speranza presentando el problema de no permitir salir de casa a los niños. "Hemos compartido con el ministro Speranza la necesidad de permitir que todos las personas en edad de desarrollo, es decir, menores de entre 0 y 18 años, puedan realizar actividades físicas y recreativas al aire libre, pero siempre acompañados por un miembro de la familia, respetando la distancia social". Aunque asume que el respeto de las reglas de aislamiento ha salvado muchas vidas, también agrega que hay que "proponer reglas que los acompañen gradualmente en este momento, protegiendo sus derechos fundamentales junto con su salud y la de la comunidad". (EFE)

20:04 (CET). Agencia europea afirma que una vacuna contra el coronavirus tardará al menos un año

La puesta a punto de una vacuna contra el nuevo coronavirus tomará al menos un año, indicó la Agencia Europea del Medicamento este martes (31.03.2020). Los científicos se hallan sumidos en una carrera contrarreloj para encontrar una vacuna contra el COVID-19 que apareció en China a finales del año pasado. Pero, según la Agencia Europea del Medicamento, podría pasar "al menos un año antes de que una vacuna contra COVID-19 esté lista para su aprobación y de que hayan cantidades suficientes que permitan un uso extendido". La agencia, con sede en Ámsterdam, se basó en los datos actuales y en el tiempo que llevó el desarrollo de otras vacunas, explicó. Además, añadió que dos vacunas entraron ya en la primera fase de ensayos clínicos, que se estaba realizando con voluntarios sanos. Pero, en general, "los plazos para el desarrollo de productos medicinales son difíciles de prever", matizó la agencia. (AFP)

19:31 (CET). Coronavirus podría obligar a suspender torneo de Wimbledon

Ante una situación inédita como la crisis del nuevo coronavirus, con una gran parte de la población confinada para evitar la propagación de la pandemia, la edición 2020 del legendario torneo de tenis de Wimbledon tiene muchas opciones de ser anulada este miércoles. "No son rumores. Van a anunciar la anulación", aseguró el lunes el vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis Dirk Hordorff, añadiendo que publicarán la decisión el miércoles. Este escenario parece "inevitable", señaló la BBC este martes (31.03.2020). La decisión la debe tomar el All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizador del prestigioso torneo sobre hierba. Tras reuniones con la federación inglesa (Lawn Tennis Association), la ATP (circuito masculino) y la WTA (femenino), la decisión parece tomada. (AFP)





19:20 (CET). Estados Unidos supera a China en cantidad de fallecidos por COVID-19

El número de personas muertas en Estados Unidos con coronavirus superó este martes (31.03.2020) las reportadas oficialmente por China, origen de la epidemia en diciembre, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins. En Estados Unidos se han registrado hasta el momento 3.415 muertes de pacientes con la COVID-19 mientras que China cuenta 3.309. La universidad informó también que en Estados Unidos hay 175.067 casos confirmados de coronavirus. (AFP)

19:03 (CET). Coronavirus ya deja más de 40.000 muertos en todo el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus causó más de 40.000 muertos en el mundo y ya afecta a 800.000 personas desde su aparición en diciembre en China, según un conteo establecido por la AFP a partir de fuentes oficiales. De los 40.057 decesos oficialmente contabilizados, tres cuartas partes, un total de 29.305, se registraron en Europa, el continente más afectado. Con 12.428 muertos, Italia es el país con más fallecimientos a causa del COVID-19, seguido de España, con 8.189, y China con 3.305.

Desde el inicio de la pandemia han sido detectados oficialmente 803.645 casos en el mundo, más de la mitad de los cuales en Europa (440.928), 172.071 en Estados Unidos y Canadá (3.243 decesos entre ambos países) y 108.421 casos en Asia (3.882 muertes).

18:15 (CET). Italia suma 837 nuevos fallecidos por coronavirus

Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron este martes (31.03.2020) los 12.428, después de registrarse 837 las últimas 24 horas, según los datos de Protección Civil. Los contagios nuevos son 2.107, un crecimiento algo superior que el lunes, pero que sigue estando en torno a la mitad de los registrados los días anteriores. En la actualidad los casos positivos son 77.635. Desde que el pasado 20 de febrero se detectó el primer caso en Italia, el número total de contagiados es de 105.792, de los que 15.729 ya han sido dados de alta, según informó en conferencia de prensa el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. (AFP)

17:58 (CET). República Dominicana registra un total de 51 muertos por el nuevo coronavirus

La República Dominicana registra 51 muertos y 1.109 contagiados por el coronavirus, lo que supone un aumento de 208 nuevos pacientes en las últimas 24 horas, según informó este martes (31.03.2020) el Ministerio de Salud Pública. El número de fallecimientos aumentó en 9 casos en las últimas 24 horas y la tasa de letalidad se sitúa en el 5 por ciento, según el boletín presentado por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en una rueda de prensa virtual. De los contagiados, 127 se encuentran hospitalizados y 926 en aislamiento domiciliario, mientras que otras 5 personas han recibido el alta médica tras superar la enfermedad. El 55 por ciento de los casos se concentra en el gran Santo Domingo y también hay un gran número de contagios en las provincias septentrionales de Santiago y Duarte. (EFE)

17:55 (CET). Reino Unido registra nuevo récord de muertos en un solo día

El Reino Unido registró un nuevo récord de enfermos de coronavirus muertos en un solo día, con 381 personas, que eleva a 1.789 víctimas mortales el balance de la pandemia en el país, anunciaron el martes (31.03.2020) las autoridades. Este recuento duplica las cifras del día anterior (180 muertos), marcando una fuerte aceleración en la mortalidad del virus. Los pacientes tenían entre 19 y 98 años y todos salvo 28 sufrían problemas de salud previos, informó el Servicio de Sanidad en un comunicado. (AFP)

17:15 (CET). Chile suma 4 nuevos fallecidos y total de positivos asciende a 2.738

El Ministerio de Salud de Chile informó este martes (31.03.2020) que se han producido cuatro nuevas muertes por coronavirus en el país, sumando un total de 12 hasta la fecha, y que el número de contagios ascendió hasta las 2.738 personas. De acuerdo a las autoridades, los cuatro fallecidos en las últimas 24 horas corresponden a adultos mayores que ya contaban con otras enfermedades base. En cuanto al número de contagios, se registraron 289 nuevos casos dando un total de 2.738, desde el 3 de marzo que se confirmara el primer positivo. De todos ellos, 138 pacientes se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de los cuales 108 están con ventilación mecánica y 13 de ellos se encuentran en estado crítico. (EFE)

17:07 (CET). Confinamiento ha salvado 60.000 vidas en Europa, dice estudio

El confinamiento y otras medidas tomadas para frenar el avance de la pandemia de la COVID-19 salvaron la vida de 59.000 personas en 11 países europeos, una cifra muy superior a los muertos actuales, según un estudio británico. "Con las medidas aplicadas hasta ahora (...) estimamos que estas medidas habrán evitado la muerte de 59.000 personas en 11 países hasta el 31 de marzo", según el estudio realizado por investigadores del Imperial College de Londres, reputada universidad en el ámbito médico. Estos profesores universitarios especializados en epidemiología y matemáticas crearon un modelo sobre la dinámica de la pandemia en Europa y estimaron cómo se frenó el contagio con las diferentes medidas aplicadas. Las iniciativas tomadas en cuenta son la cuarentena de los enfermos, el cierre de escuelas y universidades, la prohibición de reuniones, las medidas de distanciamiento social y el confinamiento general. (AFP)

17:00 (CET). Ministro neerlandés reconoce no haber mostrado empatía con países del sur de Europa

El ministro de Finanzas de los Países Bajos, Wopke Hoekstra, admitió este martes (31.03.2020) no haber "mostrado la suficiente empatía" con los países del sur de Europa cuando pedían más solidaridad financiera con la emisión de coronabonos y acceso a fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). "Deberíamos haber dejado claro la semana pasada, incluyéndome a mí, que queremos ayudar. No empatizamos eso lo suficiente. Lo expresamos de tal manera que provocó resistencia", admitió Hoekstra. Sin embargo, el ministro neerlandés sigue sin considerar éste "un buen momento para tener un debate europeo" sobre la financiación conjunta de la deuda a través de los coronabonos porque estos "proporcionan más riesgo, en lugar de menos, y eso es un error en este momento".

16:46 (CET). Coronavirus aumentará el desempleo en Alemania

El ministro alemán de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil, aseguró este martes (31.03.2020) que el desempleo en Alemania subirá como consecuencia de la crisis del coronavirus y que, pese a que se podrán salvar muchos puestos de trabajo, no se podrán mantener todos los actuales. "El desempleo volverá a subir por primera vez en muchos años en Alemania", advirtió Heil en conferencia de prensa. Las cifras presentadas esta jornada no muestran aún las repercusiones de la crisis. Con 2,3 millones de personas sin trabajo -60.000 menos que en febrero y 34.000 más que en marzo de 2019, la cuota de desempleo bajó 0,2 puntos para situarse en el 5,1 por ciento. Pero los efectos para el mercado laboral, según Heil, están por venir y hay que hacer frente a las consecuencias sociales de los mismos. (EFE)

16:34 (CET). Italia asegura haber llegado al máximo de contagios

El presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS), Silvio Brusaferro, aseguró este martes (31.03.2020) que se ha llegado "al pico" en la curva de los contagios y que se mantendrá la tendencia aún en plano durante algunos días para después empezar a bajar. Durante una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica en Italia, Brusaferro dijo que sólo bajará "si se mantienen la atención" y "las medidas" y que "por ahora es difícil imaginar un reinicio de las actividades en poco tiempo". El presidente del ISS también admitió que puede haberse subestimado la cifra de los fallecidos porque se cuentan aquellos que han dado positivo a una prueba, pero ha habido muchos fallecimientos por neumonía sin que se haya realizado.

"Ha habido fallecidos en sus casas donde no hay un informe médico, o todos aquellos que han muerto en las residencias. Es una estimación que deberemos hacer de manera más precisa", agregó.

También advirtió que son importantes las decisiones que se tomen hasta ahora para evitar "que la curva vuelva a subir o conduzca a una situación de descontrol de la epidemia". En la jornada de ayer, Italia registró 1.648 nuevos contagios con coronavirus, la cifra más baja de los últimos veinte días, si bien los muertos ascendieron a 11.591, con 812 más respecto al domingo. De todos los 75.528 enfermos positivos actualmente, la mayoría, el 58 por ciento, están recuperándose aislados en sus casas, con síntomas leves o sin síntomas, mientras que 3.981 están en cuidados intensivos. (EFE)

16:30 (CET). 470.000 empresas piden reducción de jornada subvencionada en Alemania

Un total de 470.000 empresas alemanas han solicitado reduccción de jornada subvencionada de parte de su plantilla, informaron este martes (31.03.2020) el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, y el director de la Agencia Federal de Empleo, Detlev Scheele. Con la solicitud, las empresas empiezan el proceso formal para que sus trabajadores puedan recibir las compensaciones de la Agencia Federal de Empleo por la reducción de jornada. Según Heil, las solicitudes proceden prácticamente de todos los sectores. El ministro subrayó que la herramienta permite mantener el puesto de trabajo al cual el empleado puede volver una vez termine la crisis.

A lo largo de 2019, un promedio mensual de 1.300 empresas habían presentado solicitudes de reducción de jornada y en febrero de este año habían sido 1.900, lo que muestra el salto que han dado las cifras en las últimas semanas con la crisis del coronavirus. Una empresa puede reducir la jornada de parte de sus trabajadores, tras un acuerdo con el comité de empresa o directamente con ellos en donde no haya comité de empresa, y presentar, para que se apruebe la medida, una solicitud a la Agencia Federal de Empleo. La agencia, tras aprobar la solicitud, asume la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social. "Les ayudamos a las empresas a mantener sus trabajadores y a los trabajadores a mantener sus puestos de trabajo. Con ello, la Agencia Federal de Empleo es un bastión importante para la economía y para el estado social", dijo Scheele. (EFE)

Protsenko saludando a Putin el pasado martes 24 de marzo.

16:17 (CET). Director de hospital visitado por Putin, contagiado con el coronavirus

Denis Protsenko, el director del hospital Nº 40 de Kommunarka, en las afueras de Moscú, que trata a enfermos de COVID-19 y que fue visitado hace una semana por el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado positivo por coronavirus, informó este martes (31.03.2020) el canal de televisión Rossía 24. "El estado de Protsenko es normal. Se encuentra aquí, en Kommunarka", dijo por su parte un médico del hospital citado por la agencia Interfax. Más tarde, el propio director del centro médico confirmó en Facebook su contagio. "Sí, he dado positivo por Cov, pero me siento bien. Me he aislado en mi despacho, donde tengo todas las condiciones para trabajar de manera remota, dirigir (el hospital) y dar consultas médicas de forma telemática", escribió Protsenko en la red social. El doctor expresó su confianza en que las defensas que ha desarrollado en este mes "hagan su trabajo".

Protsenko se reunió con Putin el martes de la semana pasada, cuando el presidente ruso visitó el hospital de Kommunarka. En las imágenes de esa visita se observa que el director del centro hospitalario y el jefe del Kremlin departieron sin que ninguno de los dos usaran mascarillas. "Putin se somete a test de manera regular. Todo está bien", aseguró a la agencia Interfax el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, poco después de que se informara del positivo del director del hospital. (EFE)

16:08 (CET). Critican a ministerio malasio por consejos sexistas para la cuarentena

"Maquíllate y no molestes a tu marido", es uno de los consejos que las autoridades de Malasia dan a sus ciudadanas para mantener la armonía del hogar durante el confinamiento, lo cual les ha generado un aluvión de críticas. Este país del sureste asiático ordenó a sus ciudadanos que se quedaran en casa para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El ministerio malasio encargado de las mujeres quiso orientar a las ciudadanas en este periodo difícil y publicó en la red social Facebook algunos consejos sobre cómo comportarse.

En una de las ilustraciones divulgadas se ve a una pareja tendiendo la ropa recién lavada. El pie de foto aconseja a las mujeres que "eviten molestar" a sus maridos y se dirijan a él con una voz suave. Este mensaje fue suprimido después de que recibiera una lluvia de críticas en las que se tachó al gobierno de sexista. En otro mensaje se recomendó a las mujeres que se maquillaran y se vistieran con esmero, aún para quedarse en casa.

"Y ¿por qué el hecho de vestirse bien y maquillarse alejaría al covid-19?", se pregunta un internauta. "Estamos en 2020. Avancen y dedíquense a temas importantes en lo referente a las mujeres", pide otra usuaria. Los expertos temen un aumento de la violencia contra las mujeres en numerosos países, debido al confinamiento. (AFP)

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Hanks, contagiado en Australia El actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, fueron de las primeras estrellas en dar positivo por el nuevo coronavirus. Ambos se encontraban en Australia cuando se presentaron los síntomas. "Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo", escribió Hanks el 11 de marzo. Tras la cuarentena de rigor, ambos regresaron a EE.UU. el 27 de marzo.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Johnson, confinado con síntomas leves El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció el viernes 27 de marzo a través de sus redes sociales que había contraído el nuevo coronavirus y que se confinaría en su casa hasta superar la enfermedad. El 'premier' aseguró tener solo síntomas leves y que desde su encierro dirigiría, a distancia, la lucha contra el virus. Su ministro de Salud, Matt Hancock, también está infectado.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Garzón, mucha fiebre e insuficiencia respiratoria El exjuez español Baltasar Garzón estuvo varios días con fiebre y dolor de pecho en su casa, con dificultades para respirar. Cuando la situación se agravó, fue ingresado el martes 24 de marzo en la clínica Rúber Internacional de Madrid, donde se le aplicaron los protocolos para COVID-19, enfermedad de la que luego dio positivo. Sus cercanos aseguraron que se encuentra "bien, aunque cansado".

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Fellaini, contagiado en China El 22 de marzo, la liga china de fútbol informó de su primer caso positivo de coronavirus. Se trató nada menos que de la estrella belga Marouane Fellaini, quien milita en el Shandong Luneng. "Está en observación y sigue un tratamiento en un centro médico designado", anunció el club. El propio jugador, de 32 años, tranquilizó a sus fans: "Puedo asegurarles que todo va bien", escribió en Instagram.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Sepúlveda, semanas hospitalizado El escritor chileno Luis Sepúlveda, autor de libros como "El viejo que leía novelas de amor", empezó a sentirse mal el 25 de febrero, tras un viaje a Oporto (Portugal). Al regresar a su hogar en España, los malestares lo obligaron a internarse en el Hospital Universitario Central de Asturias. Allí lleva varias semanas en una sala aislada, sedado y diagnosticado como portador del nuevo coronavirus.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Domingo: tos, fiebre y positivo El 22 de marzo el tenor español Plácido Domingo anunció que portaba el nuevo coronavirus. El artista destacó que tanto él como su familia estaban aislados y en buen estado de salud. "Yo presenté síntomas de tos y de fiebre, decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo", añadió Domingo, que pidió a todos respetar las normas de distanciamiento social y quedarse en casa siempre que puedan.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Carlos no sabe quién lo contagió El 25 de marzo se confirmó que el príncipe Carlos, de 71 años, había dado positivo por coronavirus y que presentaba síntomas leves. Tanto él como su esposa, Camila, que no está contagiada, se encuentran aislados en la residencia real de Balmoral, en Escocia. No se supo quién infectó al príncipe "debido a la gran cantidad de compromisos que realizó en las últimas semanas", informó la Casa Real.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Weinstein, preso y con coronavirus El otrora poderoso exproductor hollywoodense Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por delitos sexuales, fue uno de los dos reos de la Wende Correctional Facility de Nueva York que dio positivo por la enfermedad. Weinstein, de 68 años, se habría contagiado cuando ingresó al sistema penitenciario, el 18 de marzo. El portal TMZ aseguró que se encuentra aislado. Autor: Diego Zúñiga



