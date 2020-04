+++ Coronavirus, minuto a minuto: OMS reporta 1,91 millones de afectados en el mundo +++

Todas las actualizaciones en Central European Time (CET).

07:20 OMS reporta 1.91 millones de afectados en el mundo

El número de casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) asciende ya a 1,914.916 millones, tras registrarse 71.500 nuevos contagios en las últimas 24 horas, se informó este jueves en Ginebra.

En tanto, la cifra de muertes es de 123.010, un ascenso diario de 5.389, similar al de la víspera, lo que apunta a que continúa la tendencia a una disminución de los decesos. Europa se mantiene como la región más afectada, con más de 977.000 contagios, seguida de América, con más de 673.000, mientras que África, la zona por ahora con menos casos, ya tiene 11.367 infectados.

Estados Unidos, España, Italia, Alemania y Francia son, en este orden, los países más afectados por número de casos y muertos a nivel mundial.

07:00 Brian Allen dio positivo al coronavirus

El centro de los Rams de Los Ángeles, Brian Allen, dijo que dio positivo por coronavirus el mes pasado y que ahora no presenta síntomas, informaron medios de prensa este miércoles.

Allen, de 24 años, se convirtió en el primer jugador activo en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en decir públicamente que ha dado positivo por el virus que desarrolla la mortal enfermedad del COVID-19.

El deportista dijo que perdió todo el olfato y el gusto, pero que ha mejorado desde la primera prueba positiva hace tres semanas y espera recibir el alta médica esta semana.

06:28 Destilerías de Japón se unen contra escasez de desinfectantes

Las destilerías japonesas están aumentando la producción de bebidas altamente alcohólicas (superior al 70%), para su uso como desinfectante en caso de extrema necesidad, ante la escasez de geles antisépticos por la pandemia de coronavirus.

La destilería de sake Kikisui Sake, con sede en Kochi (oeste), sacó a la venta el pasado viernes una bebida con un contenido de alcohol del 77 % y ya ha recibido más de 10.000 pedidos y consultas sobre el producto, según indicó su presidente, Kazuki Haruta, en declaraciones a la agencia de noticias Kyodo publicadas este jueves.

Ver el video 01:45 Compartir ¿Vendrá el confinamiento obligatorio en Japón? Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3aH3U ¿Vendrá el confinamiento obligatorio en Japón?

06:16 India autoriza reanudación parcial de actividades bajo confinamiento

Parte de los indios podrán retomar sus trabajos a pesar del confinamiento tras el anuncio por parte de Nueva Delhi, este miércoles, de nuevas reglas que enmarcan una reanudación parcial de las actividades económicas a partir de la semana próxima, en medio de la pandemia de COVID-19.

"Para atenuar las dificultades que sufre el pueblo, serán autorizadas actividades económicas suplementarias" a partir del 20 de abril, señala una directiva del ministerio del Interior.

El confinamiento nacional se encuentra en vigor hasta el 3 de mayo en este país con 1.300 millones de habitantes.

06:07 AIE prevé una caída histórica de la demanda de petróleo en 2020

La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronosticó este miércoles una caída histórica de la demanda mundial de petróleo en 2020, de -9,3 millones de barriles por día (mbd), debido a la parálisis económica mundial generada por la pandemia de COVID-19.

Esta caída "histórica", consecuencia de las medidas de confinamiento impuestas en casi todo el mundo por el coronavirus, hará que el consumo mundial vuelva a su nivel de 2012, hasta los 90,6 mbd, según los cálculos de la agencia con sede en París.

Sólo en abril, la AIE predice una caída de la demanda de 29 millones de barriles por día en comparación con 2019, unas cifras inéditas en un cuarto de siglo.

06:00 Queiróz reducirá su salario como DT de la selección Colombia por pandemia

El entrenador de la selección colombiana de fútbol, el portugués Carlos Queiroz, reducirá temporalmente su salario deido a la pandemia de coronavirus, anunció este miércoles el ente rector del balompié cafetero.

En un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aseguró haber analizado la propuesta del adiestrador luso de 67 años y su cuerpo técnico "quienes ofrecieron al Comité Ejecutivo reducir su salario por unos meses, en vista de la difícil situación que vive el país". Se desconocen los detalles sobre el monto de dicha reducción.

05:44 Asia-Pacífico tendrá el menor crecimiento desde los '60s, según FMI

Las economías de la región Asia-Pacífico experimentarán en 2020 un crecimiento cero, el peor dato registrado desde los años 1960, debido a la pandemia de la COVID-19, aunque remontarán el año que viene, indicó este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El director del Departamento de Asia-Pacifico del FMI, Chang Yong Rhee, afirmó en un artículo en la web de la institución que el crecimiento será menor que durante la crisis financiera asiática de 1998 (4,7%) y la crisis global de 2008 (1,3%).

05:18 China reporta 46 casos nuevos de coronavirus

China reportó 46 casos nuevos de coronavirus el jueves, 34 de ellos en personas que llegaron del extranjero. Sin embargo, no informó ningún deceso a causa del brote.

De los casos domésticos, tres se registraron en la capital, Beijing, que ha aplicado estrictas medidas de cuarentena y distanciamiento social. Otros cuatro se reportaron en la provincia de Heilongjiang, en el noreste del país, donde las autoridades están tomando medidas para contener un nuevo brote entre los ciudadanos chinos que cruzan la frontera desde Rusia.

Hasta ahora, China ha reportado un total de 3.342 muertes a causa del nuevo coronavirus entre 82.341 casos. Alrededor de 3.000 personas siguen hospitalizadas con COVID-19 o se encuentran en aislamiento y bajo supervisión por haber presentado síntomas de la enfermedad o dar positivo a ella, pero no desarrollaron síntomas.

05:11 Moreno admite que Ecuador no estuvo preparado para encarar pandemia

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reconoció este miércoles que su país no estuvo preparado para enfrentar la pandemia de coronavirus, que deja en esa nación casi 7.900 infectados.

"He leído y he escuchado varios comentarios que señalan que no estuvimos preparados. Claro que no estuvimos preparados. Nadie lo estuvo", dijo Moreno en una cadena de radio y televisión local.

Ecuador es uno de los países de América Latina más afectados por el coronavirus, con 7.858 casos, incluidos 388 muertos.

04:58 Honduras suma 35 muertos y 426 casos positivos con coronavirus

El coronavirus ha cobrado cuatro nuevas víctimas mortales en Honduras, con las que suman 35 las desde marzo pasado, mientras que los casos positivos aumentaron a 426, informó este miércoles el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en cadena nacional de radio y televisión.

El informe oficial señala que luego de 44 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología, de las que enfatizó que "no son suficientes" y se necesita "hacer más", en alianza con el sector privado, se comprobó que siete dieron positivos, con los que los contagiados ya suman 426, y los muertos 35.

Ver el video 01:06 Compartir Un brasileño de 99 años sobrevive al coronavirus Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3ayXl Un brasileño de 99 años sobrevive al coronavirus

04:41 México clausurará empresas que se niegan a cerrar

El gobierno de México advirtió este miércoles que las empresas con actividades consideradas no esenciales que mantengan operaciones durante la emergencia sanitaria por COVID-19 serán sancionadas, investigadas y clausuradas por poner en riesgo la salud y la vida de la población y sus trabajadores.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el 15 % de compañías de la industria automotriz, de comercio y distribución de productos no esenciales, maderera, textil, construcción y tabacalera, no ha detenido sus actividades.

También se anunció que será obligatorio el uso de barbijos o tapabocas para los pasajeros que utilicen el servicio del Metro en la capital mexicana.

04:25 Senado brasileño aprueba en primera instancia "presupuesto de guerra"

El Senado de Brasil aprobó este miércoles en primera instancia el "presupuesto de guerra" para combatir la pandemia del coronavirus, que ha dejado hasta ahora en el país 28.320 casos confirmados y 1.736 muertos, en un día en que la Corte Suprema ratificó las decisiones regionales de cuarentena.

La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, fue aprobada con 58 votos a favor y 21 en contra en una sesión virtual del plenario del Senado, que deberá votar el próximo viernes en segunda instancia.

04:07 EE.UU. flexibiliza contratación de obreros con visado agrícola

Estados Unidos anunció este miércoles que permitirá que los trabajadores con visados agrícolas que ya se encuentren en el país sean contratados por otros empleadores y que extiendan su estadía más allá de los tres años permitidos, como una medida para proteger la cadena de suministro de alimentos durante la pandemia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y el Departamento de Agricultura (USDA) dieron a conocer cambios temporales en los requisitos para el visado H-2A, bajo el cual se contratan obreros inmigrantes para labores agrícolas, aunque aclararon que esa flexibilización no supone debilitar o eliminar las protecciones para los trabajadores estadounidenses.

04:00 Paraguay procesa 379 muestras en 24 horas, la cifra más alta de la emergencia

Paraguay procesó este miércoles un total de 379 muestras en 24 horas, la mas alta de la emergencia sanitaria por el COVID-19, aunque la cifra es todavía baja con relación a las 1.000 pruebas diarias que se proponen las autoridades.

De los 13 positivos de la fecha, 11 guardan relación con casos confirmados con anterioridad y 2 no tienen nexo, mientras que el número de pacientes hospitalizados es de cuatro, informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

Ver el video 01:17 Compartir Dinamarca reabre sus escuelas Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3ay1U Dinamarca reabre guarderías y escuelas primarias

03:48 Moody´s mantiene calificación Baa1 con perspectiva estable de Panamá

La calificadora de riesgo Moody´s mantuvo la calificación "estable Baa1" a Panamá, y calculó que la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus provocará una contracción del 1 % del producto interno bruto (PIB) del país este año, informó este miércoles el gobierno panameño.

"En opinión de Moody´s, la perspectiva estable de Panamá refleja que el crecimiento económico seguirá apoyando el perfil crediticio del país y que será más fuerte que el de sus pares, en medio de un entorno de bajo crecimiento para la región causado por el COVID-19", indicó un comunicado oficial.

03:37 Errores afectan la respuesta de Puerto Rico al coronavirus

Puerto Rico tiene muchos menos casos de COVID-19 que ciertos estados de Estados Unidos, prueba de que las autoridades locales están conteniendo exitosamente la propagación, afirman funcionarios de la isla, pero una serie de errores ha incrementado la preocupación de que la epidemia podría ser más extensa de lo que se cree.

El territorio se prepara para alcanzar el pico de casos a principios de mayo, mientras las autoridades federales investigan un contrato por 38 millones de dólares para adquirir equipos para pruebas que, según los expertos, se necesitan con urgencia, pero que jamás llegaron.

03:25 Parten de Uruguay a EE.UU. últimos pasajeros de crucero contaminado

Los últimos 15 pasajeros de un crucero australiano anclado desde hace dos semanas en aguas uruguayas por estar infectado con coronavirus partieron el miércoles del aeropuerto internacional de Montevideo en un vuelo médico de evacuación hacia Estados Unidos, informaron autoridades.

"El corredor humanitario termina con esta evacuación de los últimos pasajeros", dijo Ernesto Talvi, canciller de Uruguay, a la prensa en el puerto de Montevideo, donde el crucero Greg Mortimer atracó cerca del mediodía, con más de 200 personas a bordo.

03:11 ONG exigen a México respetar derechos humanos de migrantes

Un centenar de ONG internacionales y mexicanas de derechos humanos exigieron este miércoles al gobierno de México proteger la salud y seguridad de los migrantes indocumentados detenidos en estaciones migratorias en medio de la pandemia de COVID-19.

La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) y otras organizaciones condenaron las detenciones de centenares de centroamericanos por agentes del Instituto Nacional de Migración de México (INM), en operativos realizados durante abril en la frontera de México con Guatemala.

02:50 Récord de casi 2.600 muertes en 24 horas en EE.UU., según Johns Hopkins

Estados Unidos registró este miércoles un nuevo récord sombrío con casi 2.600 muertes ligadas al nuevo coronavirus en 24 horas, el peor balance diario para un país en todo el mundo, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos lamentó la muerte de 2.569 personas entre las 20H30 locales del miércoles y la víspera a la misma hora, según las cifras de la universidad actualizadas continuamente. De esa manera, la primera potencia mundial suma en total 28.325 muertes por la pandemia.

02:23 América rompe barrera de 725.000 contagios

El coronavirus sigue cada día sumando más infectados en América, donde hay ya 725.000 contagiados, en medio de la preocupación por las pocas pruebas que tienen hasta el momento la mayoría de los países y las tensiones políticas en Estados Unidos y Brasil.

En los conteos, recogidos por la universidad estadounidense de Johns Hopkins, se apunta este miércoles la cifra de 725.753 casos, mientras que el número de muertes confirmadas, según la Organización Mundial de la Salud, asciende a 27.336.

02:00 Ortega reaparece en público y minimiza impacto de COVID-19 en Nicaragua

Luego de 34 días de estar ausente y desatar especulaciones sobre su salud y el manejo de su gobierno ante el nuevo coronavirus, el presidente nicaragüense Daniel Ortega reapareció el miércoles en público y aseguró que el país lucha “con paciencia” contra el COVID-19, aunque las autoridades sanitarias regionales han criticado a su administración por negarse a tomar medidas restrictivas para enfrentar la pandemia.

Vestido con una chaqueta negra sobre una camisa blanca y una gorra azul con el escudo de Nicaragua, el ex guerrillero de 74 años compareció por cadena nacional de televisión junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y varios de sus ministros. Ninguno usaba barbijos.

Ortega dijo que del 11 de marzo, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en Nicaragua, al 15 de abril, en el país han muerto 1.237 personas pero sólo una por coronavirus. Las demás fallecieron “por tumores malignos, diabetes, enfermedades renales, infartos y accidentes de tránsito”, afirmó.

01:29 EE.UU. comienza a realizar los pagos directos a ciudadanos

Millones de estadounidenses comenzaron a recibir este miércoles las transferencias directas de efectivo que son parte del paquete de estímulo fiscal aprobado por el Congreso para compensar el impacto económico de la pandemia del coronavirus.

Los pagos ascienden a 1.200 dólares por persona con ingresos menores de 75.000 dólares al año, 2.400 en el caso de matrimonio, más 500 dólares adicionales por hijos menores de 17 años. Las transferencias forman parte en el paquete de estímulo fiscal aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente Donald Trump a finales de marzo.

01:13 Guatemala ve posible crecimiento económico pese al COVID-19

El gobierno de Guatemala aseguró este miércoles que ve posible un crecimiento de su economía durante 2020 pese a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

El ministro de Economía guatemalteco, Antonio Malouf, detalló en un comunicado de prensa que su cartera analiza programas y planes para que "hacia finales de año" el "país alcance una tasa de crecimiento positivo".

Ver el video 03:10 Compartir Miedo al coronavirus Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3axXL Miedo al coronavirus

01:01: Fundación Bill y Melina Gates pide sumar esfuerzos para crear vacuna

La fundación que dirigen Bill y Melinda Gates pidió el miércoles la colaboración internacional para fabricar una vacuna contra la Covid-19 y distribuirla en el mundo entero, y anunció una contribución de 150 millones de dólares para ayudar a los países pobres a combatir la pandemia.

"Cuando se lucha contra un nuevo patógeno como el Covid-19 y se identifica una vacuna que funciona, se necesitan miles de millones de dosis", dijo a la prensa Mark Suzman, director ejecutivo de la fundación.

00:49 Trump afirma que EEUU probablemente "pasó el pico" de contagios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el país probablemente ha "pasado el pico" de nuevos casos de coronavirus, y agregó que esta "situación alentadora" le permitirá anunciar el jueves "directivas" para reabrir la economía.

"La batalla continúa, pero los datos sugieren que en todo el país hemos pasado el pico de nuevos casos", dijo el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia de la COVID-19, con 27.850 muertes y más de 630.000 casos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

00:38 G20 avala suspensión temporal del pago de la deuda para los países pobres

El G20 dio su aval a una propuesta del G7 para suspender el servicio de la deuda de más de 70 países pobres por un año, para contribuir a liberar fondos para la lucha contra el coronavirus, una decisión que beneficia a Honduras, Haití y Nicaragua, entre otros.

Las 20 principales economías del planeta señalaron este miércoles que el acuerdo fue "aprobado por el Club de París" de grandes acreedores. "Todos los acreedores oficiales bilaterales participarán de esta iniciativa", añadió el G20, que exhortó a los acreedores privados a unirse.

En rueda de prensa virtual, el ministro saudita de Finanzas, Mohamed al Jadan, dijo que esta iniciativa aportaría una liquidez inmediata de cerca de 20.000 millones de dólares que los países pueden usar para sus sistemas de salud y para apoyar a las personas afectadas por el COVID-19.

00:26 Pau Gasol: "Esto es una pesadilla de grandes dimensiones"

El internacional español de baloncesto Pau Gasol declaró que "lo más duro" de la pandemia global de coronavirus que está sufriendo todo el planeta es que "se muera un familiar y no poder despedirle" y que hace de esta situación "una pesadilla de grandes dimensiones".

Gasol se encuentra, "con cierta tranquilidad", confinado en la Costa del Pacífico con la familia de su mujer. "Aquí no se puede salir de casa si no es por una actividad esencial y hay que salir con máscara".

El deportista catalán desveló que tiene "amigos y familiares" afectados por esta situación. "Lo más duro es que un familiar se te pueda morir sin darle un último abrazo y sin despedirle. Esto es una pesadilla de grandes dimensiones y habla de la dureza de este momento".

00:21 México urge a médicos incorporarse al sector público

El gobierno de México volvió el miércoles a hacer un llamado a los médicos para que apoyen al sector público al menos durante seis meses ante el eventual pico de la epidemia del nuevo coronavirus.

Según el presidente Andrés López Obrador, en los últimos días se inscribieron unos 14.000 sanitarios y ya han sido contratados 3.700, pero se necesitan más para paliar el déficit de profesionales de la salud.

Con 4.993 contagiados y 406 fallecidos, la tensión se situó el martes por la noche en una cárcel del norte de la capital que, como ocurre en muchas del país y de Latinoamérica, está superpoblada, con 1.500 internos donde caben 350.

Ver el video 02:20 Compartir Personal sanitario desprotegido Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3auaT Personal sanitario desprotegido

En el penal de Cuautitlán, un interno y dos guardias resultaron heridos después de que un grupo de unos 130 reos protagonizó una protesta por la decisión de las autoridades de suspender las visitas para evitar contagios. En el exterior, los familiares arremetieron contra policías antidisturbios arrojándoles basura.

00:15 Funerarias elevan a 7.097 cifra de muertos en Cataluña por virus

El número de víctimas por coronavirus en Cataluña desde el comienzo de la pandemia se eleva a 7.097 según un nuevo sistema de recuento adoptado por el Departamento de Salud de la Generalitat, basado en información aportada por las empresas funerarias.

Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 1.810 han muerto en una residencia de mayores, 62 en un centro sociosanitario y 456 en un domicilio, mientras que los restantes han muerto en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

00:04 Postergan Feria Internacional del Libro de Lima

La cultura es también una víctima colateral del nuevo coronavirus con la postergación de la Feria Internacional del Libro de Lima, que celebraría sus 25 años en julio, anunciaron el miércoles los organizadores.

"Nos vemos en la obligación de comunicar a los expositores, a los visitantes y a la opinión pública en general que, debido a esta situación (de emergencia sanitaria) y en estricto acatamiento de las disposiciones del gobierno, la 25ª Feria Internacional del Libro de Lima no podrá celebrarse de la manera acostumbrada", señaló la Cámara Peruana del Libro en un comunicado.

00:02 El Tour de Francia, al final del verano

Inicio el 29 de agosto en Niza y final el 20 de septiembre en París: nunca en su historia el Tour de Francia había comenzado tan tarde en el calendario, con una conclusión al término del verano europeo, siguiendo las nuevas fechas oficializadas este miércoles por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La decisión cayó tras la reunión de ASO, organizador de la prueba centenaria y cumbre de la temporada ciclista, con la UCI y los representantes de las familias del ciclismo, equipos y corredores, muchos confinados debido a la pandemia de coronavirus.

gs (ap, efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |