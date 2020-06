+++ Coronavirus minuto a minuto: Moscú pondrá fin al confinamiento en la ciudad el 9 de junio +++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

14:30 Italia prevé una caída de 8,3% del PIB en 2020

Italia, fuertemente afectada por el impacto de la epidemia de coronavirus, prevé una caída en su Producto Interno Bruto (PIB) del 8,3% en 2020, seguida de un repunte del 4,6% el año sucesivo, según una estimación divulgada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (Istat). La tercera economía de la eurozona prevé sufrir este año la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, debido a las estrictas medidas de confinamiento decididas por el coronavirus que paralizaron el aparato productivo. El Banco de Italia calculó una caída del PIB de entre 9,2% y 13,1%, según la gravedad de los escenarios. La Comisión Europea por su parte calculó una caída del PIB de un 9,5%, al igual que la agencia de calificación Fitch y la principal organización de empresarios italianos, Confindustria, 9,6%. El banco estadounidense Goldman Sachs contempla una caída más severa, con decrecimiento del 14%. Istat reconoció que sus pronósticos pueden variar. "Cuantificar el impacto de un evento sin precedentes que está afectando a la economía es un ejercicio marcado por la incertidumbre", explicó la entidad. (afp).

14:18 Brasil rectifica últimos números de COVID-19

Brasil rectificó los últimos datos oficiales de la COVID-19 respecto al balance diario divulgado el domingo y amaneció este lunes (8.06.2020) con 857 muertes menos y 6.331 casos confirmados más de los reportados inicialmente, aumentando así la polémica provocada por el cambio de metodología de recuento. Después de haber informado la noche del domingo, en su balance de las últimas 24 horas, de un total de 1.382 fallecimientos y 12.581 contagios, el Ministerio de Salud, que está en el ojo del huracán por las divergencias de datos desde el viernes, corrigió y reportó esta madrugada 525 decesos y 18.912 nuevos infectados.

Así, el total de casos confirmados pasó de los 685.427 contabilizados en un primer momento a los 691.758, mientras que los fallecimientos registrados de manera oficial bajaron de 37.312 a 36.455. El retraso y la falta de datos consolidados sobre la pandemia en Brasil levantaron voces de protesta entre la clase política, el poder judicial y las asociaciones de prensa contra el nuevo método de registro de muertes y contagios implementado por el Gobierno desde el pasado viernes. (efe).

Un hombre en las calles de Sao Paulo, Brasil, en plena crisis del coronavirus.

13:52 La pandemia sigue agravándose en América Latina

Siete millones de personas han resultado contagiadas por el nuevo coronavirus en el mundo, según un recuento de la agencia afp de este lunes (8.06.2020), aunque las cifras reales son sin duda muy superiores, y la pandemia hace estragos en América Latina.

En total, más de 400.000 personas han muerto de COVID-19 en el mundo, de las cuales cerca de la mitad fallecieron en Europa. Hoy, sin embargo, el epicentro de la pandemia se encuentra en América Latina, que suma más de 1,3 millones de casos y 65.000 muertos.

Brasil es el país más castigado en la región y ocupa ya el tercer puesto en el mundo en número de muertes, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, y el segundo en número de contagios.

El ministerio de Salud brasileño volvió a divulgar el domingo cifras totales de afectados, tras ser acusado de "invisibilizar" los fallecidos por covid-19 y no suministrar datos transparentes. Además, difundió números diferentes en dos informes publicados con pocas horas de diferencia. En un primer balance anunció 1.382 decesos en 24 horas, y en un segundo, 525 fallecidos.

Si se considera como válido el segundo balance, el gigante sudamericano tendría 691.758 casos confirmados y 36.455 muertes desde el inicio de la pandemia.

Mujeres peruanas durante la pandemia de COVID-19, en Lima.

13:51 Moscú pondrá fin al confinamiento en la ciudad el 9 de junio

Moscú, la zona de Rusia más afectada por la pandemia del nuevo coronavirus, pondrá fin el 9 de junio al confinamiento impuesto a la población desde finales de marzo, informó este lunes (9.06.2020) el alcalde de la ciudad. "A partir de mañana (martes) el confinamiento y el sistema de salvoconductos se levantarán", dijo el alcalde de la ciudad, Serguei Sobianin, en un video difundido en Facebook, en el que se felicita porque "Moscú ha encontrado su ritmo de vida habitual". El responsable dijo que los lugares públicos y de ocio de la ciudad abrirán por fases hasta finales de junio. (afp).

Empleados desinfectan las estanterías de puestos de libros durante el Festival del Libro de Moscú. (6.06.2020).

13:51 La Semana de la Moda de Berlín se celebrará en Fráncfort a partir de 2021

a Semana de la Moda de Berlín se celebrará en Fráncfort a partir del verano de 2021 y en las siguientes ediciones dos veces al año, en enero y en julio, informó hoy la compañía organizadora Premium Group. De este modo la "Berlin Fashion Week" se transformará el próximo año en la "Frankfurt Fashion Week". El alcalde de Fráncfort, el socialdemócrata Peter Feldmann, calcula una rentabilidad de unos 200 millones de euros anuales. La Feria de la Moda puede ser una importante fuente de ingresos para Fráncfort, tras la decisión de celebrar el Salón del Automóvil en Múnich. (efe).

13:32 Banco de España eleva al 15,1 % la caída del PIB en 2020 en el peor escenario

El Banco de España ha publicado sus proyecciones para la economía española en las que prevé una caída del PIB del 15,1 % este año, en el denominado escenario de riesgo, descenso que sería del 9 % en el de recuperación temprana y del 11,6 % en un tercero más gradual. En la actualización de las proyecciones macroeconómicas hasta 2022, publicadas este lunes (8.06.2020), y marcadas por el impacto del COVID-19, la entidad sitúa la tasa de paro de 2020 en el 18,1 % -frente al 14,1 % de 2019- en el escenario más benigno, para elevarla al 19,6 % en el intermedio y al 23,6 % en el de riesgo.

En cuanto a la deuda, las proyecciones señalan a niveles muy elevados: el 114,5 % del PIB para este año en el mejor escenario y el 119,3 % en el intermedio, tras haber cerrado 2019 en el 95,5 %. Junto a las proyecciones anuales, el Banco de España también recoge que, tras un mes de abril en el que, según los indicadores, se ha producido una parálisis "prácticamente total en algunos sectores", el PIB se contraerá en el segundo trimestre alrededor de un 16 % en el escenario más benigno y un 21,8 % en el de recuperación gradual. (efe).

12.52 Rusia anuncia la reapertura parcial de sus fronteras

Rusia anunció este lunes (8.06.2020) una reapertura parcial de sus fronteras, cerradas desde marzo debido a la pandemia de la covid-19, anunció el primer ministro ruso Mijail Mishustin, que firmó el decreto en la mañana. Los rusos podrán salir del territorio nacional por razones médicas o profesionales, dijo el primer ministro. Por su parte, los extranjeros podrán venir a Rusia para seguir tratamientos médicos o ocuparse de familiares, agregó. (afp).

11:54 Pakistán supera 100.000 casos del virus

Pakistán superó este lunes los 100.000 contagios del coronavirus y suma más de 2.000 muertes a causa de la COVID-19, entre rumores que ponen en duda la pandemia y difunden que los médicos cobran por declarar a pacientes víctimas del virus. El país de 207 millones de habitantes alcanzó hoy los 103.620 casos y las 2.067 muertes, 65 de ellas en las últimas 24 horas, según los últimos datos del Gobierno paquistaní.

El aumento de los contagios se debe en parte a que ha crecido el número de test diarios que se realizan, 22.650 en las últimas 24 horas, lo que suman un total 705.833 desde que comenzó la crisis, una cifra baja en comparación con otros países. Así, el número de contagios subió hasta una media de 4.458 diarios la semana pasada, el doble que la anterior. Al mismo tiempo, el número de muertos sumó una media diaria de 77 la semana pasada, en comparación con los 55 en cada jornada de los siete días anteriores. (efe).

11:53 Irlanda emprende el camino de un desconfinamiento acelerado

Los comercios y otros lugares de trabajo reabrieron sus puertas este lunes (8.06.2020) en Irlanda que, ante la positiva evolución de la pandemia, decidió levantar numerosas restricciones del confinamiento contra el coronavirus antes de lo previsto. Todas las tiendas pueden reanudar su actividad esta semana y las limitaciones de viaje se ampliaron de 5km a 20 km. También se alentó a quienes trabajen en lugares donde se pueda respetar el distanciamiento social a que regresaran a sus puestos. Irlanda impuso el confinamiento el 28 de marzo. Acelerando de forma espectacular sus planes, el gobierno decidió el viernes avanzar una flexibilización que tenía prevista para el verano. (efe).

Panorama de una calle de Dublín, Irlanda, durante la pandemia.

11:05 China suspende a jugadores por quebrantar reglas de la pandemia

Seis jugadores chinos de la selección sub-19 de su país fueron suspendidos seis meses y obligados a escribir un texto autocrítico después de romper las reglas de prevención del coronavirus al salir una noche de su lugar de concentración. La Chinese Football Association (CFA) suspendió a los seis jugadores hasta finales de noviembre. Además, los futbolistas fueron multados por sus clubes después de ser descubiertos dejando el lugar de concentración de su selección en Shanghái el 30 de mayo sin permiso. "Fue una grave violación de las reglas de control de la epidemia en la selección y afectó negativamente a todo el equipo", afirmó la CFA, en un texto recogido por la agencia china de noticias, Xinhua. Los futbolistas fueron suspendidos para todos los partidos organizados por la CFA hasta el 30 de noviembre y no podrán jugar en selecciones nacionales de cualquier nivel hasta esa fecha. (afp).

11:02 El fútbol belga vuelve a los entrenamientos

Con el inicio este lunes de una nueva fase de desconfinamiento en Bélgica, los clubes de fútbol van retomando los entrenamientos, con la perspectiva de iniciar la temporada 2020/21 a inicios del próximo mes de agosto. Hay equipos como el Saint-Trond que han vuelto este lunes el trabajo, tras someter a sus jugadores a una batería de pruebas médicas que incluye test para detectar si están infectados de coronavirus, mientras que otros como el Amberes, Charleroi, Anderlecht o Brujas volverán a entrenar la próxima semana. Los clubes dudan todavía si organizar concentraciones en Holanda o Alemania a partir de julio para preparar la próxima temporada. La liga belga de fútbol ProLeague, por su parte, quiere someter a todos los profesionales de primera y segunda división a pruebas de diagnóstico de Sars-CoV-2 antes del próximo 1 de julio. (afp).

Estadio Jan Breydel, en Brujas, Bélgica.

10:52 Madrid no contempla pedir ya el paso a la fase 3 pero quizá flexibilizar la 2

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que su Gobierno no se plantea pedir ya el paso de la región a la fase 3 de desescalada porque hay que analizar cómo evoluciona la recién estrenada fase 2, pero sí estudiará si se puede pedir "flexibilizar algo".

"Vamos poco a poco", ha asegurado Ayuso en declaraciones en Esradio al ser preguntada por si Madrid podría pedir pasar a la fase 3 el próximo lunes a pesar de que ha entrado en la fase 2 este lunes (8.06.2020).

Ayuso ha reconocido que no está de acuerdo con cómo están diseñadas las fases, y "como no hay transparencia" no se sabe "en qué cuarto oscuro de la Moncloa alguien ha decidido" qué se puede hacer y qué no en cada una de las fases.

Y como ejemplo, ha dicho que no le parece tan importante que pueda haber 20 personas en una misma casa como que se pueda volver pronto al trabajo. "Hay partes de las fases 2 y 3 que se podían haber aplicado antes", ha afirmado. (efe).

Madrid, en fase 2 de flexibilización de las medidas contra COVID-19.

10:07 India inicia primera fase de reapertura pese al repunte de casos de COVID-19

La India comenzó este lunes formalmente la primera fase de su plan de desescalada después de más de dos meses bajo un riguroso confinamiento para contener la propagación del coronavirus, pese al constante aumento del número de casos.

La etapa que entra en vigor hoy y que ha sido puesta en marcha en buena parte del país, permite por primera vez la reapertura de templos, centros comerciales y restaurantes. Esta mañana, con un tráfico considerablemente alto en comparación a los dos últimos meses, Nueva Delhi impulsó también la reactivación de sus actividades en tiendas y oficinas.

En este país conservador y religioso, muchos ansiaban la reapertura hoy de templos y centros de oración, aunque los fieles no podrán tocar las imágenes de los dioses o los libros sagrados, ni compartir alimentos dentro de los recintos. (efe).

Una mujer camina con mascarilla en Calcuta.

9:59 Crece el debate por ayudas por la pandemia en España

Media España comienza este lunes (8.06.2020) la última fase del confinamiento por la pandemia de coronavirus, y la otra mitad avanza también en la desescalada, al estar la enfermedad en claro retroceso, pero mientras, aumentan las discrepancias entre los distintos gobiernos regionales por el reparto de las ayudas del Ejecutivo central para paliar sus efectos.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció este domingo que el Ejecutivo aprobará el 16 de junio un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las regiones (9.000 millones para sanidad), aunque la mayoría de ellas discrepan de los criterios de reparto.

España es un Estado muy descentralizado, con diecisiete Comunidades Autónomas con amplias competencias, entre ellas las de Sanidad.

Una parte de ese dinero se repartirá en función del gasto sanitario que ha generado la pandemia, lo que beneficiará a las regiones más afectadas, como la Comunidad de Madrid y Cataluña, pero en el reparto de otra parte influirá el volumen de población, lo que perjudica a las más despobladas. (efe).

9:30 Entra en vigor en Reino Unido polémica cuarentena

Cualquier persona que llegue a Reino Unido desde el extranjero tiene que mantener a partir de este lunes (8.06.2020) una cuarentena de 14 días para evitar la importación de nuevos casos de coronavirus en el país, una medida cuya eficacia se pone en entredicho y que disgusta al sector aéreo y del turismo.

Esta cuarentena, que será revisada por el gobierno británico cada tres semanas, concierne todas las llegadas por tierra, mar y aire, tanto para los viajeros que residan en Reino Unido como los que no.

"Introducimos esta cuarentena porque el número de nuevas infecciones disminuye (en Reino Unido), pero la proporción de infecciones procedentes del extranjero aumenta", explicó el ministro de Sanidad, Matt Hancock, en el canal de noticias Sky News.

"Espero realmente que la gente pueda tomar un avión e irse de vacaciones este verano, pero tenemos que empezar por adoptar una perspectiva prudente", añadió.

Está previsto que se apliquen controles aleatorios, y los que infrinjan la medida serán multados con 1.000 libras (1.122 euros, 1.266 dólares). Los transportistas, el personal sanitario, los jornaleros agrícolas y las personas procedentes de Irlanda estarán exentos.

Reino Unido, uno de los países más castigados por la pandemia, registró hasta la fecha 40.542 muertos por coronavirus y 287.000 casos de contagio.

"Creo que tendríamos realmente que seguir bajando de forma significativa el nivel (de contagios) en este país antes de que la cuarentena empiece a ser una medida eficaz", declaró recientemente a la BBC el profesor Robert Dingwall, miembro de un subgrupo del comité científico que aconseja al gobierno sobre la pandemia.

El consejero científico del gobierno, Patrick Vallance, admitió por su parte ante la prensa que la decisión de imponer esta cuarentena ahora era más una decisión política que científica.

Los profesionales del sector de la aviación y del turismo, golpeados de lleno por la pandemia, se oponen a esta medida que frena la reanudación de sus actividades.

Las compañías aéreas British Airways, easyJet y Ryanair denunciaron el domingo, en un comunicado común, un dispositivo "desproporcionado" e "injusto".

CP (afp, efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.