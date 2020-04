+++ Coronavirus minuto a minuto: Más un millón de casos en todo el mundo +++

Últimos datos:

Casos confirmados en todo el mundo:

1.002.159 contagios Estados Unidos........236.339 Italia..........................115.242 España.................... 110.238 Alemania....................84.600 Francia.......................59.929 Irán.............................50.468

51.485 fallecidos Italia...........................13.915 España.......................10.096 Francia.........................4.503 China............................3.199



22:30 Expresidente portugués: ancianos deben ofrecer su respirador a los jóvenes, llegado el caso

El expresidente portugués António Ramalho Eanes, de 85 años, consideró que los ancianos deben dar ejemplo y, en caso de acabar en el hospital, ofrecer los respiradores a personas más jóvenes si fuese necesario.

"Los viejos vamos a ser los primeros en dar ejemplo. No salimos de casa, recurrimos sistemáticamente a los cuidados que nos sean indicados y cuando lleguemos al hospital, si fuese necesario ofrecemos nuestro respirador al hombre que tiene mujer e hijos", dijo en una entrevista divulgada hoy en la web de la cadena RTP.

22:14 Colombia: 1.161 casos y 19 fallecidos

Colombia sumó 96 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas, con lo cual el total de contagiados llegó a 1.161, mientras que otras dos personas fallecieron y ya son 19 las víctimas mortales de la pandemia, informaron este jueves las autoridades.

La gran mayoría de los nuevos contagios se volvió a dar en Bogotá, con 70 casos, y el resto en los departamentos de Antioquia (20), Valle del Cauca (3), Norte de Santander (2) y Caldas (1), según el boletín diario del Ministerio de Salud.

La capital colombiana acumula también la mayor cantidad de enfermos, con 542, y le siguen los departamentos de Valle del Cauca (151), Antioquia (127), Cundinamarca y Bolívar, ambos con 42.

22:09 Ecuador reconoce que las cifras oficiales "se quedan cortas"

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reconoció este jueves que los datos de contagio y fallecimiento por el coronavirus pueden ser mayores que los constatados en las actas oficiales, porque la realidad "siempre supera el número de pruebas y la velocidad" con la que se realizan.

En un mensaje a la nación, el mandatario pidió a los ciudadanos "no minimizar" la gravedad de la crisis, en la que se han contagiado hasta ahora 3.163 personas, según cifras oficiales, y apuntó que los datos reales pueden ser mayores.

"Por favor no minimicen la gravedad de esta crisis -insistió-. Sabemos que tanto en número de contagios, como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos, la realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención".

21:29 Más de un millón de casos de COVID-19 oficialmente detectados en el mundo

La cifra simbólica de un millón de afectados por el nuevo coronavirus en el mundo fue superada este jueves a las 21:00 CET, según un conteo realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales. Al menos 1.000.036 casos de infección, de los cuales 51.718 decesos, han sido detectados en 188 países y territorios, en particular en Estados Unidos (234.462 casos, de los cuales 5.607 muertos), donde la pandemia avanza con rapidez.

Italia (115.242 casos) es el país más duramente golpeado por los decesos, con 13.915 muertos. En España hay 110.238 casos y 10.003 muertos y en China, donde brotó la pandemia, 81.589 casos con 3.318 muertos.

El número de casos diagnosticados solo refleja sin embargo una fracción del número real de contagios, ya que muchos países solo detectan los casos graves.

21:29 Perú permite salidas en días alternos de hombres y mujeres por separado

El presidente peruano, Martín Vizcarra, ordenó una nueva medida en su rueda de prensa diaria: los hombres podrán salir lunes, miércoles y viernes hasta las cinco de la tarde (las cuatro en algunas regiones); las mujeres, martes, jueves y sábados. Los domingos todos deberán permanecer en casa. "Tenemos que lograr que haya menos gente en las calles todos los días", dijo.

Después de confirmar que hay 1.414 contagios en el país, lo que representa 8,5% del total de pruebas tomadas, Vizcarra dijo que deben "lograr que esta curva baje un poco más" porque está "todavía en ascenso". "Los expertos dicen que hay que darle un segundo martillazo (a la curva) para que nuestra capacidad de respuesta sea igual al nivel de contagios que llegue la curva", añadió.

21:26 Autorizan al crucero "Zaandam" a atracar en Florida

El crucero "Zaandam", que transporta a cuatro fallecidos y decenas de pacientes con coronavirus, fue autorizado a atracar junto a su buque asistente "Rotterdam" en el puerto de Fort Lauderdale este jueves, poniendo fin a días de polémica sobre el destino de los pasajeros.

"El 'Zaandam' y el 'Rotterdam' acaban de recibir autorización para que ambos barcos vayan al Puerto Everglades", dijo el capitán Bas Van Dreumel por el altavoz del segundo buque, de acuerdo a una grabación enviada a la AFP por uno de los pasajeros a bordo. El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, confirmó en Twitter que las autoridades locales y federales habían alcanzado un acuerdo para permitir su ingreso a puerto.

21:00 República Dominicana extiende 15 días más el toque de queda

El presidente dominicano, Danilo Medina, decretó este jueves la extensión del toque de queda en vigor en el país por 15 días más a partir de mañana viernes, como medida de prevención por el coronavirus.

El toque de queda está en vigor desde el pasado 20 de marzo y actualmente tiene un horario de 17.00 a las 6.00 de la mañana, período en el que está prohibido salir a la calle.

El decreto publicado por Medina "exhorta" a la población "a observar las medidas de distanciamiento social y limitar salidas del hogar a diligencias estrictamente necesarias".

20:57 OPS: llamamiento para recaudar fondos para América Latina

La Organización Panamericana de la Salud busca obtener 94,8 millones de dólares para medidas sanitarias de urgencia que ayuden a los países de América Latina y el Caribe a enfrentarse a la pandemia.

"La propagación de la COVID-19 en la región se está acelerando y debemos intensificar las acciones para frenarla", afirmó la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne. "Este nuevo virus ha demostrado que puede sobrecargar los servicios de salud hasta en los países más desarrollados", indicó Etienne y agregó: "necesitamos invertir más para proteger los más vulnerables, incluidos los trabajadores de salud, y salvar vidas".

20:51 Investigan un fármaco en pruebas capaz de bloquear la COVID-19

Investigadores de varios países han participado en un estudio internacional que ha identificado un fármaco en fase clínica de pruebas que bloquea los efectos de la COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, en su etapa temprana de infección.

Expertos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), en España, junto con investigadores del Instituto Karolinska de Suecia, el Institute of Molecular Biotechnology de la Austrian Academy of Sciences y del Life Sciences Institute (LSI) de la Universidad of British Columbia, han identificado este fármaco, que ya se encuentra en fase clínica de pruebas, utilizando unos minirriñones generados en el laboratorio de Barcelona mediante técnicas de bioingeniería.

Los investigadores del IBEC, liderados por Núria Montserrat, han conseguido descifrar cómo el SARS-CoV-2 interacciona e infecta las células humanas del riñón y, a partir de ahí, han visto el potencial del fármaco, según publica hoy la revista Cell.

20:49 El turismo de Honduras calcula que perderá 1.050 millones

El sector turismo de Honduras estimó este jueves que perderá unos 26.000 millones de lempiras (1.050 millones de dólares) por el cierre de la actividad a causa de la emergencia por el coronavirus, que ya deja 14 muertos y 219 casos confirmados en el país centroamericano.

20:36 Italia: 46 millones en ayudas al alquiler

La ministra de Infraestructuras y Transportes, Paola De Micheli, firmó un decreto con el que se ordena el desembolso de 46 millones de euros (unos 50 millones de dólares) a los municipios para que repartan las ayudas, directamente o a las agencias de alquiler.

Es "una medida excepcional para aliviar las repercusiones negativas económicas y sociales" derivadas del coronavirus, que en Italia ya ha contagiado a 115.242 personas y ha causado la muerte a 13.915 personas desde el comienzo de la crisis, el 21 de febrero.

20:30 Egipto constata "resultados positivos" tras aislar pueblos

El Gobierno egipcio se mostró satisfecho por el resultado de algunas medidas frente a la expansión del coronavirus, como el aislamiento de pueblos y zonas rurales en el país de 100 millones de habitantes, donde se han registrado 850 contagios por COVID-19 y más de 50 muertes.

El primer ministro, Mustafa Madbuli, aseguró en una rueda de prensa retransmitida por televisión que medidas como el toque de queda o el cierre de algunos pueblos donde se registraron contagios "dio un resultado positivo".

20:28 Bank of America calcula una caída del 8% en PIB de México

La economía mexicana se contraería 8% este año debido al desplome de los precios del petróleo y la reducción de la actividad por el nuevo coronavirus, según un pronóstico del estadounidense Bank of America divulgado este jueves. Hasta ahora, el banco veía una contracción anual del 4,5% para la economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil.

Ver el video 03:30

20:23 Francia: 884 personas murieron en residencias para mayores

Francia informó este jueves por primera vez de que la cifra de fallecimientos en residencias de la tercera edad por la COVID-19 asciende hasta ahora a 884, que se suman a las 4.503 muertes registradas en hospitales.

El director general de Sanidad, Jérôme Salomon, indicó que en las últimas 24 horas murieron en los hospitales de todo el país 471 personas por problemas vinculados con el coronavirus.

20:20 Ecuador extiende teletrabajo obligatorio y suspensión de clases

Ecuador extenderá por otros diez días el teletrabajo obligatorio y mantendrá la suspensión de clases durante todo el mes de abril por la pandemia del coronavirus, informó este jueves el presidente Lenín Moreno.

La suspensión de la jornada laboral "se mantiene hasta el domingo 12 de abril", dijo Moreno en una cadena de radio y televisión, agregando que desde el día 13 se implementarán medidas de restricción de movilidad "distintas" para cada provincia. En un principio Ecuador había extendido el teletrabajo obligatorio hasta el 5 de abril.

20:14 Más de 50.000 muertos en el mundo por coronavirus

La pandemia del nuevo coronavirus causó al menos 50.000 muertos en el mundo, tres cuartas partes de los cuales en Europa, desde su aparición en diciembre en China, según conteo de la AFP a partir de datos oficiales el jueves a las 17h50 GMT.

En total se han contabilizado 51.364 fallecimientos, de los cuales 37.709 en Europa. Con 13.915 muertos, Italia es el país con más muertos, seguido de España (10.003), Francia (5.387) y Estados Unidos con 5.316.

20:11 El Banco Mundial destinará 160.000 a la lucha contra la pandemia

El Banco Mundial informó este jueves que dispondrá de un monto de hasta 160.000 millones de dólares durante los próximos 15 meses para apoyar la lucha sanitaria y económica contra la crisis del coronavirus.

Su directorio aprobó el jueves "un primer conjunto de operaciones de ayuda de emergencia para los países en desarrollo", explicó en un comunicado en el que da cuenta de un primer grupo de proyectos por 1.900 millones de dólares en 25 países.

20:08 Portugal cerrará todos sus aeropuertos en Semana Santa

El Gobierno portugués decidió este jueves cerrar todos los aeropuertos nacionales al tráfico de pasajeros durante cinco días en Semana Santa, entre el jueves 9 y el lunes 13 de abril, para combatir la pandemia del virus Covid-19.

20:04 Muertes por la pandemia superan las 5.300 en Francia

Los decesos por la pandemia de coronavirus superaron los 5.300 en Francia de acuerdo con cifras oficiales divulgadas la noche del jueves. En las últimas 24 horas fallecieron 471 personas en hospitales, llevando el balance a 4.503 muertos en los nosocomios. A ellos se suma un primer informe oficial sobre otros 884 ancianos que expiraron en geriátricos, que hasta ahora no habían sido contabilizados.

19:47 Nueva York suma 2.373 muertes con escasez de respiradores

El estado de Nueva York registró este jueves un total de 2.373 fallecidos por coronavirus (432 más ayer) y 92.381 contagiados (8.669 más que este miércoles), mientras busca alternativas para paliar la escasez de respiradores, que al ritmo actual de ingresados podrían agotarse en los próximos seis días, según el gobernador Andrew Cuomo.

Ver el video 01:53

En su rueda de prensa diaria, Cuomo detalló que el mayor número de contagiados del estado, epicentro mundial del COVID-19, siguen registrándose en la Ciudad de Nueva York, con 51.809 casos, 4.370 más que el día anterior.

19:40 El gobierno británico pide a los futbolistas que se bajen el sueldo

"Todo el mundo debe contribuir y eso significa que los jugadores de la Premier League también", afirmó en rueda de prensa el ministro de Sanidad Matt Hancock. Pueden "bajarse el sueldo y participar", agregó.

19:39 La OTAN se coordina ante el virus

Los ministros de Exteriores de la OTAN aseguraron hoy, tras reunirse por videoconferencia por primera vez a causa de la pandemia de coronavirus, que la Alianza sigue plenamente operativa para que esta crisis sanitaria no derive en una de seguridad.

"La primera responsabilidad de la OTAN es que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis de seguridad", indicó en una rueda de prensa virtual al término de la reunión el secretario general aliado, Jens Stoltenberg.

En su declaración conjunta, los ministros aliados también enfatizaron que trabajan para "garantizar el acceso público a una información transparente, oportuna y precisa", lo que es "crítico para superar esta pandemia y combatir la desinformación".

19:38 Cámara de Comercio de Bogotá dona 370.000 dólares a la Salud

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) donará 1.500 millones de pesos (unos 370.000 dólares) al sector salud para ampliar la dotación, implementos y pruebas de diagnóstico rápido de la COVID-19, de la que ya hay 1.065 casos confirmados en el país y 17 fallecidos.

19:36 Cuba: 21 nuevos casos (233) pero sin sumar más muertes

Según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap), ayer miércoles se aplicaron 18.849 test rápidos, de los que dieron positivo 15 personas, a las que a continuación se realizó una nueva prueba PCR para obtener resultados más concluyentes.

19:33 Suecia: 2.000 nuevos contagios y 172 muertos esta semana

Los datos difundidos hoy por la Agencia de Salud Pública constatan un total de 5.466 contagiados, casi 500 más que el miércoles, y 282 muertos, 43 más, en una población de 10,3 millones de habitantes.

"Desgraciadamente, creo que nos hemos situado en un nuevo nivel. La curva empieza a empinarse un poco, pero en conjunto pienso que sigue siendo bastante plana", dijo hoy el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, Anders Tegnell.

19:07 British Airways suspende 30.000 empleos durante dos meses

La aerolínea British Airways anunció hoy un acuerdo con los sindicatos para suspender temporalmente el empleo de más de 30.000 tripulantes de cabina y trabajadores de tierra durante abril y mayo por la crisis del COVID-19.

La empresa informó en un comunicado de que se acogerá a un esquema del Gobierno británico que garantiza que los empleados recibirán el 80% de su salario base y de ciertas asignaciones durante ese periodo.

18:42 El presidente del Parlamento de Irán, en tratamiento por coronavirus

El presidente del parlamento iraní, Ali Larijani, dio positivo por coronavirus, anunció este jueves la televisión de Estado de la República Islámica. Larijani "pasó un test para saber si tenía el coronavirus tras haber presentado cierto número de síntomas y el resultado fue positivo", indicó la televisión en su página web. "Actualmente está en cuarentena y bajo tratamiento", añadió.

18:41 Indígenas brasileños piden medidas de emergencia

"Dependemos de la voluntad y competencia políticas de los gobernantes para mitigar los daños de esta pandemia", advierte un manifiesto, difundido un día después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en una indígena del estado de Amazonas. Bajo el paraguas del Fórum Nacional Permanente en Defensa de la Amazonía, un total de 115 entidades representantes de pueblos indígenas se unieron para advertir a las autoridades de la "necesidad" de adoptar medidas de prevención y asistencia ante el "gravísimo escenario" de la crisis sanitaria del coronavirus.

18:33 Pospuesta la convención demócrata para elegir candidato

"Ante el clima actual de incertidumbre, creemos que la medida más inteligente es tomar tiempo adicional para monitorear cómo se desarrolla esta situación para que podamos posicionar mejor a nuestro partido para una convención segura y exitosa", dijo el jefe del Comité de la Convención Nacional Demócrata, Joe Solmonese, en un comunicado.

18:27 Ecuador: 22 fallecidos en un día (120) y extensión de restricciones

Los fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus en Ecuador se incrementaron hasta 120, 22 más que ayer miércoles, según las últimas cifras oficiales.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, se han reportado además 405 nuevos contagiados, lo que eleva a 3.163 el balance total hasta ahora, mientras que los casos sospechosos se sitúan en 3.302.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó este jueves de la extensión hasta el 12 de abril de la restricción de la jornada laboral en el país.

18:19 Condenado a un año de cárcel por venta ilegal de mascarillas en Francia

Un tribunal de París condenó a un año de cárcel y una multa de 10.000 euros a un hombre que vendía ilegalmente mascarillas, desafiando la orden del gobierno de reservar todas las disponibles para los trabajadores sanitarios.

18:18 Casi 14.000 fallecidos en Italia y 115.000 casos de coronavirus

Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron hoy los 13.915, tras registrarse 760 más en las últimas 24 horas, una cifra algo inferior a la del día anterior.

El numero de casos positivos desde que se detectó el virus en Italia el 20 de febrero es de 115.242, según los datos ofrecidos en la habitual conferencia de prensa del jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. De ellos, 18.278 ya se han curado (más de 1.400 el último día) y en la actualidad hay 83.049 casos positivos.

Los contagios de las últimas 24 horas fueron 2.477, una cifra algo menor de la del día anterior. Son ya varias jornadas en las que los nuevos casos diarios son inferiores a 3.000, lo que hace pensar a las autoridades italianas que se está aplanando la curva de la propagación del virus.

18:05 "Resistiré 2020", una versión que arrasa, con más de 3 millones de visualizaciones

Más de 3,4 millones de visualizaciones en poco más de 24 horas. Ese es el resultado del "Resistiré 2020" una nueva versión de la canción del Dúo Dinámico interpretada por cantantes como Vanesa Martín, Rozalén, David Bisbal, Melendi o Manuel Carrasco.

Más de cincuenta artistas participan en esta grabación impulsada por la radio Cadena 100 y producida por Pablo Cebrián, cuyos beneficios serán para Cáritas.

18:00 Grecia desembarca a los pasajeros sanos de ferry en cuarentena

Según anunció en rueda de prensa el viceministro de Protección Ciudadana, Nikos Jardaliás, encargado de la gestión de la epidemia, los contagiados permanecerán aislados en el barco, el ferry Eleftherios Venizelos (en cuarentena desde el pasado 21 de marzo con 119 personas contagiadas), mientras los demás pasajeros serán trasladados en las próximas 36 horas a hoteles, donde estarán en cuarentena durante 14 días, antes de ser repatriados a sus respectivos países.

17:59 París usa una nave del mercado central de alimentos para los ataúdes

El departamento de Policía de París dijo el jueves que había requisado uno de los almacenes del mercado central de alimentos frescos, para depositar un creciente número de ataúdes de víctimas del coronavirus debido a una falta de espacios en las funerarias. El jefe de la Policía, Didier Lallement, explicó que los funcionarios necesitaban un sitio lo suficientemente grande para manejar "las necesidades actuales y futuras", ya que la presión sobre las funerarias "es probable que persista durante varias semanas".

17:50 La India sobrepasa los 2.000 contagios y registra 53 muertes

La India sobrepasó este jueves los 2.000 casos confirmados de COVID-19, entre los que se cuentan 53 muertes, mientras las autoridades del país advirtieron de que el número de contagios podría dispararse debido a un evento religioso que se ha convertido en un foco en el país.

El Ministerio de Salud indio informó de que hasta la tarde de hoy había 2.015 personas que habían dado positivo por coronavirus y que 53 han muerto tras ser identificadas.

Según el jefe de Gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, 108 de los 219 casos registrados en la capital proceden del complejo religioso de Markaz, en el barrio capitalino de Nizamuddin, que albergó un evento del movimiento islámico "Tablighi Jamaat" al que acudieron centenares de peregrinos de la India y otros países. Numerosos estados de la India han reportado en los últimos días un goteo de casos en personas que participaron en ese evento, que comenzó en la capital a principios de mayo.

17:40 EE.UU. refuerza la seguridad de su experto en epidemias tras amenazas

El gobierno estadounidense reforzó la seguridad de su principal científico en la batalla contra la pandemia de coronavirus, Anthony Fauci, luego de que el epidemiólogo recibiera amenazas tras contradecir las dudosas interpretaciones y predicciones del presidente Donald Trump sobre la crisis.

Un portavoz de los US Marshals informó el jueves que a Fauci, el reconocido experto que es la cara de la respuesta oficial al virus, le fue concedida protección especial de seguridad por parte de agentes de esa unidad federal de fuerzas del orden que responde al Departamento de Justicia. Los agentes ya estaban al servicio del Departamento de Salud estadounidense, precisó.

17:18 Agencia estadounidense de emergencias pide 100.000 bolsas para cadáveres

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) solicitó al Departamento de Defensa 100.000 bolsas para cadáveres a medida que aumenta en el país el número de muertos por el coronavirus, dijo hoy el portavoz del Pentágono, el coronel Mike Andrews. El pedido se hace después de que expertos de la Casa Blanca dijeran el martes que las muertes por la enfermedad en Estados Unidos, actualmente más de 5.100, en última instancia podrían oscilar entre 100.000 y 240.000, incluso teniendo en cuenta los esfuerzos actuales de mitigación.

16:53 Bruselas propone un fondo contra el paro de 100.000 millones

La Comisión Europea (CE) propuso este jueves crear un fondo europeo dotado con 100.000 millones de euros que concederá préstamos a los países más afectados por el COVID-19, como España e Italia, para ayudarles a costear medidas destinadas a evitar los despidos por la pandemia.

La iniciativa, bautizada como "SURE", tendrá que ser aprobada por los países de la Unión Europea (UE), que la debatirán en la reunión del Eurogrupo del próximo 7 de abril, donde se espera que adopten más medidas ante una crisis que ha obligado a paralizar gran parte de la actividad económica y amenaza con disparar los niveles de paro, como revelan ya los indicadores de marzo.

16:43 López Obrador: la crisis es "pasajera"

"Se trata de una situación pasajera, si quisiéramos ser más profundos, diría una crisis transitoria de salud publica y económica", expresó el mandatario en rueda de prensa cuando el país cuenta con 1.378 contagios de COVID-19 y 37 fallecidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo así hoy que la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus será "pasajera" porque los mexicanos son "un pueblo trabajador". Y añadió: "Es una crisis transitoria, esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle porque son mucho más las fortalezas que nuestras debilidades y flaquezas".

16:32 La mitad de la humanidad, llamada a confinarse

Más de 3.900 millones de personas, la mitad de la población mundial, ya ha sido invitada u obligada a quedarse en sus hogares para luchar contra la propagación del COVID-19, según un conteo realizado el jueves (02.04.2020) a partir de una base de datos propia de la AFP.

Cierre de comercios en Afganistán por el brote de coronavirus.

Esas medidas, en forma de confinamientos obligatorios o recomendados, toques de queda o cuarentenas, afectan a más de 90 países o territorios. La instauración del toque de queda en Tailandia (en vigor a partir del viernes) es la medida que permitió alcanzar el umbral del 50% de la humanidad.

16:26 Amnistía Internacional pide liberar a los solicitantes de asilo en América

"Para combatir con eficacia la COVID-19 en las Américas e impedir miles de muertes evitables, los estados deben liberar rápidamente a las personas en detención migratoria y únicamente detener a las personas migrantes en circunstancias extraordinarias", señaló en un boletín Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI. Además, la representante de la ONG pidió garantizar que los migrantes "tengan acceso, sin discriminación, a atención médica para salvar sus vidas".

16:20 Putin declara abril mes de asueto con salario

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el jueves que los rusos deben abstenerse de ir al trabajo todo el mes de abril, que fue declarado periodo de asueto obligatorio con derecho a sueldo, para luchar contra el coronavirus.

"He tomado la decisión de extender el periodo de días no laborables hasta el 30 de abril", indicó Putin en un discurso, en el que explicó que cada región puede decidir qué tipo de confinamiento es el más adecuado.

16:16 Chile reporta dos muertes más y bajada de contagios en capital

Las autoridades sanitarias de Chile reportaron hoy dos muertes más, elevándose la cifra a 18, e informaron de una bajada de los nuevos contagios en la capital, uno de los principales focos del virus en el país y donde la mitad de la población está en cuarentena obligatoria. En las últimas 24 horas, el total de personas contagiadas ascendió a 3.404, tras registrarse 373 nuevos casos, y los pacientes ingresados en cuidados intensivos llegaron a 200, explicó en su rueda de prensa diaria el ministro chileno, Jaime Mañalich.

"La capacidad actual de ventiladores mecánicos públicos y privados es de 1.229, de estos hay 220 que no se están usando y que están dispuestos para usarse en caso que se necesite", agregó. El ministro indicó además que Santiago "tiene una cierta tendencia a la baja de los nuevos casos, lo que es una buena noticia", y expresó su preocupación por el incremento "significativo" en la región del Ñuble, a 400 kilómetros al sur de la capital.

16:12 Francia pide congelar la deuda de los países pobres afectados

El Ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, pidió hoy una moratoria de la deuda para los países en desarrollo para ayudarles a hacer frente a la crisis del coronavirus. "Tenemos la responsabilidad de evitar un drama en las naciones en desarrollo, especialmente en África", dijo Le Maire, días después de instar al grupo de naciones ricas del G20 a tomar medidas para ayudar a los países pobres afectados por la pandemia. "Apoyamos una moratoria en los próximos meses sobre la deuda de los países más pobres", dijo ante la prensa en París.

15:46 Boeing anuncia un plan de bajas voluntarias

"Estamos tomando medidas, incluyendo este plan de salida voluntaria, basándonos en nuestros conocimientos hasta la fecha. Estas medidas nos llevarán a la recuperación siempre que no nos enfrentemos a más desafíos", escribió el presidente de Boeing, Dave Calhoun, a todos los empleados del grupo.

El sector de la aeronáutica está entre las primeras víctimas económicas de la pandemia de COVID-19, y Boeing estaba envuelta ya en una crisis por su avión 737 MAX, que tuvo que dejar en tierra después de dos accidentes que provocaron la muerte de 346 personas.

15:41 China confina los 600.000 habitantes de Jia tras un positivo

Alrededor de 600.000 habitantes del departamento de Jia, a 800 km de Pekín, en el centro de China, fueron confinados tras el descubrimiento de un caso de COVID-19, en momentos en que el país teme una nueva ola de contaminación. China, cuna del nuevo coronavirus, parece haber frenado en gran medida la epidemia. Sin embargo, a las autoridades les preocupa que la enfermedad vuelva a su suelo, especialmente desde el extranjero.

15:32 Aprobación preliminar para desembarco de cruceros afectados en Florida

El plan presentado por la compañía de cruceros Cardinal para que puedan desembarcar en Port Everglades (Florida, Estados Unidos) dos de sus barcos, uno de ellos con enfermos de la COVID-19 a bordo, fue aprobado condicionalmente por un comité de expertos. Los cruceros Zandaam y Rotterdam, de la compañía Holland America Line, propiedad del grupo Carnival, se encuentran en aguas el Caribe a la espera de que se apruebe definitivamente el plan hoy mismo.

15:20 El tráfico aéreo registra su caída más fuerte desde atentados del 11-S

El tráfico aéreo mundial de pasajeros, muy afectado por la pandemia, se desplomó un 14,1% en febrero, en comparación anual, indicó hoy la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA): "Se trata de la baja más fuerte del tráfico desde el 11 de septiembre (de 2001), lo que refleja el derrumbamiento de los vuelos de cabotaje en China y la caída brutal de la demanda internacional con destino y procedente de la región Asia-Pacífico, a raíz de la propagación del coronavirus y restricciones impuestas por los gobiernos", dijo en un comunicado.

15:11 La prensa estadounidense pide ayudas al gobierno

La ya debilitada industria de la prensa estadounidense está sufriendo de lleno los efectos de la pandemia y presiona por ayudas del gobierno, mientras se esfuerza por seguir cubriendo la crisis del coronavirus. Los medios de comunicación han comenzado a despedir personal y a recortar salarios a pesar de que los lectores recurren cada vez más a ellos para obtener información fiable sobre el brote de coronavirus.

El mensaje, enviado al presidente Donald Trump y a los líderes del Congreso por parte de News Media Alliance y America's Newspapers (que representa a cientos de medios), reclama "una discusión sobre las acciones que el gobierno federal podría tomar para colaborar en el mantenimiento del ecosistema informativo".

15:10 Latam solo operará el 5% de sus vuelos de pasajeros en abril

La aerolínea Latam, una de las principales de Latinoamérica, informó hoy de que solo operará uno de cada de cada veinte vuelos de pasajeros en abril debido al cierre de fronteras en distintos países y a la menor demanda por la pandemia del nuevo coronavirus.

"La medida será evaluada permanentemente en función de las restricciones de viaje en los distintos países y de la demanda", aseguró la firma, que también anunció la toma de posesión de su nuevo CEO, Roberto Alvo, que hasta ahora era vicepresidente comercial.

14:56 China probará medicamento a base de bilis de oso

China dio luz verde a un medicamento a base de bilis de oso para tratar a pacientes víctimas de la covid-19, avivando la controversia sobre los plantígrados criados con este objetivo. El ministerio chino de Salud recomendó el mes pasado una inyección llamada "Tan Re Qing", compuesta de bilis de oso pero también de polvo de cuerno de cabra y de extractos de plantas, para los pacientes gravemente afectados.

14:56 Eurocámara cede espacio y vehículos a Bruselas ante el brote

El Parlamento Europeo cederá parte de sus instalaciones en Bruselas y hasta cien vehículos de su flota permanente a las autoridades de la ciudad para contribuir en la lucha contra el coronavirus, informó este jueves (02.04.2020) el presidente de la institución, David Sassoli.

En un comunicado, el político italiano afirmó que la Eurocámara "quiere hacer su parte" y "dar un pequeño ejemplo" de que Europa está mostrando "el poder de actuar unidos".

"Proveemos a las autoridades de Bruselas con parte de nuestro edificio para que lo puedan usar para el cuidado de pacientes, así como una flota de cien vehículos", señaló Sassoli, que ofreció también a Francia y Luxemburgo sus oficinas de Estrasburgo y Luxemburgo "si son necesarias".

