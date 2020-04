+++ Coronavirus minuto a minuto: Más de un 50 % de las muertes por COVID en Europa fueron en geriátricos +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

13:37 Trece detenidos tras una nueva noche de disturbios en la periferia de París

Trece personas fueron detenidas durante la noche del miércoles al jueves tras nuevos disturbios de baja intensidad, registrados por quinto día consecutivo, en varias localidades de los suburbios de París, informaron fuentes policiales. El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, relativizó la importancia de estos altercados en una entrevista con "BFMTV" y los atribuyó en parte a la dureza de las condiciones que se viven por el confinamiento. (efe).

13:04 OMS: más de un 50 % de las muertes por COVID en Europa fueron en geriátricos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó este jueves (23.04.2020) que más de la mitad de las 110.000 muertes por COVID-19 registradas en Europa eran personas que vivían en residencias para mayores, una "tragedia humana inimaginable" que en el futuro podría evitarse con sensibles mejoras en ese tipo de centros. Los casos en residencias gerontológicas y otros centros similares han mostrado que el cuidado a los mayores "ha sido olvidado en Europa durante largo tiempo", lamentó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, en su semanal rueda de prensa virtual. Europa, y también otras regiones del planeta, deben mejorar la formación del personal que trabaja en los centros de tercera edad, cambiar su modo de operación y construir sistemas de cuidado a los mayores que den prioridad a sus necesidades, añadió el experto belga. "Heredamos los valores europeos y nuestras oportunidades de esas generaciones pasadas, por lo que debemos cuidar de ellas, es nuestro deber y no podemos dejar a nadie atrás", requirió. (efe).

12:45 El Instituto Cervantes prevé una caída de ingresos de 28 millones de euros

El Instituto Cervantes estima que la caída de ingresos debido a la pandemia del coronavirus podría alcanzar los 28 millones de euros después de que se hayan tenido que suspender las clases y actividades en los centros que tiene todo el mundo, que se prevé que recuperen la normalidad a partir de otoño. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha traslado esta estimación a los reyes en la videoconferencia que han mantenido con motivo de la celebración del Día del Libro, cuyos actos se van a celebrar de forma telemática debido a la crisis sanitaria. (efe).

12:31 OMS ve "alentadora" la tendencia a la baja en España, pero pide cautela

El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, subrayó este jueves (23.04.2020) que la segunda misión de este organismo en España ha confirmado una "alentadora tendencia a la baja de los casos de COVID-19" en el país, pero pidió cautela en la fase de alivio de restricciones. (efe).

12:12 Gobierno alemán aprueba ayudas por otros 10.000 millones de euros

El Gobierno alemán aprobó anoche ayudas por otros 10.000 millones de euros para financiar la jornada reducida, ampliar el subsidio de desempleo, apoyar al sector de la gastronomía y también a la educación, con el fin de contrarrestar el impacto del coronavirus, según informan hoy los medios. (efe).

12:04 Johnson fue "un paciente más", dicen los enfermeros de cuidados intensivos

Los enfermeros que velaron por el primer ministro británico, Boris Johnson, cuando ingresó en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19, admitieron este jueves (23.04.2020) que haberse ocupado del líder conservador fue "surrealista" si bien lo trataron como a "cualquier otro" paciente. El dirigente tory, que resultó infectado de coronavirus y tuvo que ser hospitalizado al agravarse sus síntomas, pasó varias noches en la UCI del hospital londinense de St Thomas, donde fue atendido por la enfermera neozelandesa Jenny McGee y por el enfermero portugués Luis Pitarma, cuyo trabajo el político elogió de manera particular. (efe).

11:54 Caída récord de la actividad económica en el Reino Unido debido a la pandemia

La actividad económica en el Reino Unido registró una "caída récord" en abril, según el índice Flash PMI, que este jueves (23.04.2020) tocó su mínimo histórico debido al freno en la industria manufacturera y los servicios por la crisis del coronavirus. Este índice de producción cayó a 12,9 en abril, su nivel más bajo desde su creación, frente a 36,0 en marzo, informó hoy el centro de investigación IHS Markit, que lo elabora. (afp).

Un niño con mascarilla en un balcón en Valdemoro, España.

11:39 Niños podrán salir en España una hora al día, a 1 kilómetro de casa y con sus juguetes

Por otra parte, los niños en España podrán, a partir de hoy, salir una hora al día, a 1 kilómetro de casa y con sus juguetes. Los niños de hasta catorce años podrán salir una hora diaria a la calle, desde las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche, a partir del próximo domingo, acompañados de una adulto, a un máximo de un kilómetro de sus casas y con sus propios juguetes, pero no podrán ir al parque. (efe).

11.14 España supera 22.000 fallecimientos por coronavirus con nueva alza en muertes diarias

España reportó este jueves (23.04.2020) 440 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, tercer día de repunte de ese dato, y superó la barrera de los 22.000 muertos en total, según el balance del Ministerio de Sanidad. Los nuevos casos fueron 4.635, para un total de 213.024, con un repunte diario del 2,2 por ciento. También siguen subiendo las altas hospitalarias, con 3.335 pacientes curados en 24 horas, hasta un total de 89.250, lo que supone el 41,8 % de todos los casos registrados. (afp, efe).

Cinta de luto en un homenaje a las víctimas mortales de COVID-19 en Madrid. (23.04.2020).

11:13 La actividad empresarial de eurozona sigue su caída histórica en abril

La actividad empresarial en la zona del euro ha vuelto a registrar en abril la mayor caída desde que se comenzaron a recopilar datos comparables en julio de 1998, de acuerdo con el indicador adelantado que publica la consultora IHS Markit este jueves (23.04.2020). El flash del índice PMI compuesto para la zona del euro se ha desplomado en abril a 13,5 puntos, por debajo de los 29,7 puntos registrados en marzo, lo que supone el mayor declive mensual de la actividad en sus más de dos décadas de historia y el segundo consecutivo. Hasta ahora el mínimo histórico eran los 36,2 puntos que marcó en febrero de 2009, nivel registrado en lo peor de la crisis financiera mundial. (efe).

10:47 Los Juegos de Tokio no podrán ser aplazados de nuevo

Los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a julio y agosto de 2021 debido a la pandemia del COVID-19, no podrán ser de nuevo aplazados más allá de esa fecha, previno este jueves el presidente del comité de organización de la competición en una entrevista. El presidente Yoshiro Mori estimó que no había "ninguna" posibilidad de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos puedan ser aplazados más allá de esa fecha del año que viene, con una apertura el 23 de julio de 2021, según las palabras recogidas por la agencia de prensa japonesa Kyodo News. (afp).

10:23 China aportará 30 millones de dólares adicionales a la OMS por coronavirus

China anunció este jueves (23.04.2020) que aportará 30 millones de dólares adicionales a la Organización Mundial de la Salud (OMS), pocos días después de que Estados Unidos resolviese suspender su contribución a la institución. "Esto servirá para la prevención y control de la epidemia de COVID-19 y para apoyar el desarrollo de los sistemas de salud" en los países menos ricos, declaró Geng Shuang, portavoz de la diplomacia china. Estados Unidos suspendió la semana pasada su financiamiento de la OMS acusándola de ser demasiado benévola con China. (afp).

10:21 El coronavirus paraliza la lucha contra la tuberculosis y el VIH en la India

La irrupción del coronavirus en la India seguida del mayor confinamiento del planeta ha puesto patas arriba la lucha contra el VIH y la tuberculosis, la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo y con el país asiático en cabeza: 480.000 muertos al año, unos 1.400 al día. La pandemia ha colocado a los afectados por ambas enfermedades, que acarrean un fuerte estigma social relacionado con la pobreza o la drogadicción, en una difícil situación, al limitar su acceso a medicamentos fundamentales para sobrevivir. (efe).

9:50 Dos migrantes heridos de bala en isla griega de Lesbos

Dos solicitantes de asilo resultaron heridos de bala en la isla griega de Lesbos este jueves (23.04.2020) tras haber violado, aparentemente,las reglas del estricto confinamiento impuesto para luchar contra la pandemia del coronavirus, indicaron las autoridades. Los dos hombres, un iraní y un afgano, acudieron el miércoles en la noche a la enfermería del campo de migrantes de Moria con heridas de cartucho de escopeta, según fuentes del lugar, que no precisaron el origen de los disparos. (afp).

Un voluntario ayuda a un refugiado a colocarse un barbijo en el campamento de Moria, en Lesbos.

9:47 Cientos de niños son evacuados de las calles de Nigeria debido a pandemia

Para frenar la propagación del coronavirus las autoridades locales han decidido evacuar a unos 250.000 niños de la ciudad de Kano, en el norte de Nigeria, de cuatro millones de habitantes. Centenares de niños son enviarlos de vuelta a sus aldeas este jueves (23.04.2020). Después de anotar sus nombres y tomar su temperatura, las autoridades los llevarán fuera esta ciudad del norte de Nigeria para protegerlos del nuevo coronavirus. La mayoría de ellos son estudiantes de escuelas coránicas, rodeadas de controversia, y suelen ser vistos mendigando en las calles del norte del país, mayoritariamente musulmán.(afp).

9:34 Alemania, dispuesta a contribuir "claramente más" al presupuesto europeo

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que Alemania está dispuesta temporalmente a hacer aportes más elevados al presupuesto europeo para ayudar a los socios más afectados por la pandemia de coronavirus. "Alemania está dispuesta, en el espíritu de la solidaridad y de forma temporal, a hacer contribuciones claramente más elevadas al presupuesto comunitario" para ayudar a los socios más afectados por el Sars-Cov2, aseguró en una declaración de gobierno ante el Bundestag (Cámara Baja), este jueves (23.04.2020). Merkel reiteró que emitir deuda común europea -como los coronabonos- implicaría reformar los tratados comunitarios y la ratificación de los parlamentos nacionales, una opción que tardaría mucho tiempo en poder ponerse en práctica, cuando la crisis de la COVID-19 requiere ayudas financieras urgentes. Por eso abogó por "instrumentos rápidos".

No se refirió a la propuesta española de crear un fondo europeo con deuda perpetua de 1,5 billones de euros, una iniciativa que pretende atraer a los socios más contrarios a los coronabonos y a su principal defensor, Italia. La canciller advirtió de que la videoconferencia de esta tarde de los 27 jefes de Estado y Gobierno de la UE no cerrará todos los detalles de la respuesta comunitaria ni su alcance financiero, pero pretende sentar las bases del programa coyuntural comunitario. Europa, afirmó Merkel, es una "comunidad de destino", y esta pandemia es el momento de demostrarlo.

Angela Merkel durante su discurso a la nación en el Bundestag. (23.04.2020).

"Europa no es Europa si no se entiende como tal. Europa no es Europa si en un momento de emergencia no actúa de forma conjunta", subrayó la canciller. Está por ver "cómo quiere ser Europa", algo que se evidenciará en la respuesta conjunta a la crisis del coronavirus. "Lo que pasa en Europa es importante para nosotros", destacó la canciller, que repitió su mantra de que "a la larga a Alemania sólo le ira bien si a Europa le va bien", apelando, no sólo a la solidaridad, sino también al interés.

En su discurso a la nación ante la Cámara Baja del Bundestag, la canciller Angela Merkel dijo que Alemania se verá obligada a enfrentar la pandemia de coronavirus durante mucho tiempo. "No estamos viviendo en la fase final de la pandemia", dijo. "Estamos justo al principio". Merkel dijo que la decisión de imponer restricciones a la vida pública fue una de las más difíciles que enfrentó durante su gobierno. "No podemos volver a la vida antes de la pandemia", dijo. "Nuestra vida cotidiana será diferente".

Angela Merkel señaló que Alemania no ha superado el pico en la lucha contra el virus, y que aún cuando la velocidad de propagación del virus se desaceleró, el país está todavía caminando sobre la "capa más delgada de hielo", según lo que demuestran las estadísticas de los últimos 10 días. Merkel dijo, asimismo, que le preocupaba que algunos de los 16 estados del país pudieran estar levantando las restricciones de distanciamiento social demasiado rápido. "Siento que debo advertir a todos que no confíen en el principio de la esperanza", dijo.

Ver el video 02:17 Compartir Alemania reanuda algunas actividades con cautela Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3bC01 Merkel: "todavía queda mucho camino por delante".

"No corramos el riesgo de una recaída y de perder lo que hemos ganado. Sería una pena terrible si nuestra esperanza nos castigara". Merkel agregó que el objetivo del gobierno es que el sistema de salud no se vea sobrepasado y colapse, como ha sucedido en otros países. También dijo que su objetivo era poner a disposición 500 millones de euros en fondos de rescate para junio.

"La pandemia ha demostrado que no es bueno que todo el equipamiento médico provenga del extranjero", indicó la canciller, y agregó que Alemania y la Unión Europea tomarán medidas para poder ser más independientes en la producción de equipo de protección del personal médico. Antes de la cumbre de líderes de la UE, que tendrá lugar por videoconferencia este jueves, Merkel dijo que alguna forma de deuda conjunta jugará un papel en las discusiones europeas. "En esta crisis, tenemos que demostrar quiénes somos y quiénes queremos ser en Europa", dijo Merkel, y añadió que Alemania consideraría una mayor contribución al presupuesto del bloque. (efe, afp, dpa).

9:28 Las bolsas europeas comienzan la sesión con pequeñas ganancias

Las bolsas europeas han comenzado este jueves con pequeñas ganancias animadas por el cierre alcista de Wall Street en la víspera y por el repunte del precio del petróleo, según datos del mercado. A las 9.15 horas, Milán avanzaba el 0,76 %; París el 0,67 %; Madrid el 0,52 %; el índice Euro Stoxx 50 el 0,19 %; Fráncfort el 0,14 %; Londres el 0,02 % y Zúrich el 0,01 %. El miércoles, el índice Dow Jones de Industriales ganó el 1,99 %, el S&P 500 subió el 2,29 % y el Nasdaq el 2,81 %. Tokio se revalorizó el 1,52 % esta madrugada. La cotización del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía a esta hora más del 5 % y se cambiaba a cerca de 21,5 dólares, avance condicionado en parte por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha dado orden de atacar a los barcos iraníes que molestan a las naves estadounidenses en el Golfo Pérsico. (efe).

9:27 Bélgica recibe un nuevo lote de mascarillas chinas inservibles

Bélgica ha recibido un nuevo lote de mascarillas del tipo KN95, equivalentes a las FFP2, de un proveedor chino que no han pasado las pruebas de calidad realizadas al llegar a su destino, informó la agencia Belga. Así se lo ha transmitido este jueves (23.04.2020) el Gobierno Federal, que había hecho el pedido centralizado, a la agencia encargada de los aprovisionamientos en la región sur de Valonia, Aviqu, que también había recibido "cientos de miles" de mascarillas del mismo proveedor. Esa agencia ha pedido a sus servicios médicos que no las utilicen hasta que no tengan los resultados de un triple control adicional que se esperan para este fin de semana. (efe).

8:48 El virus propina el mayor golpe al PIB surcoreano desde la crisis de 2008

El PIB surcoreano se contrajo en enero-marzo un 1,4 % respecto al trimestre anterior, lo que supone el mayor retroceso desde la crisis de 2008 y un nuevo anticipo de los efectos que la pandemia de coronavirus está teniendo sobre las economías del planeta. Aunque la cifra es mejor de lo previsto, se trata del peor dato desde que la cuarta economía de Asia se contrajera un 3,3 % en el cuarto trimestre de 2008 por efecto de la crisis financiera global iniciada con la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers. Además, según mostraron los datos publicados hoy por el Banco de Corea (BoK), con respecto al mismo trimestre del año anterior la economía surcoreana creció un 1,3 %, lo que viene a suponer el dato más débil desde el tercer trimestre de 2009, cuando el PIB avanzó apenas un 0,9 % con perspectiva interanual. (efe).

Una avión vuela sobre la Gran Barrera de Coral, en Australia.

8:46 Suben precios del petróleo en Asia a más del 13%

Los precios del petróleo subían en Asia este jueves por la mañana, debido al aumento de la tensión entre Irán y Estados Unidos, que eclipsó por un momento las dificultades vinculadas al nuevo coronavirus que hundieron al mercado esta semana. Hacia las 05H45 GMT, el barril WTI de referencia estadounidense, para entrega en junio subía 2,04 dólares, es decir, un 14,8% y se situaba en 15,82 dólares. El barril de Brent, referencia europea, para entrega en junio, ganaba 2,65%, es decir un 13,01% y se vendía a 23,02 dólares. (afp).

8:35 Australia prohibirá viajes internacionales al menos durante 3 meses más

Australia mantendrá la prohibición de los viajes internacionales por la COVID-19 al menos durante tres o cuatro meses más, al considerar que sería "arriesgado" relajar estas medidas , dijo este jueves el jefe de la oficina médica gubernamental, Brendan Murphy.

"Acabamos de recomendar al Gabinete Nacional que se mantengan las estrictas prohibiciones que impiden a los australianos abandonar el país, a menos que haya circunstancias excepcionales, o la entrada de que aquellos que no sean ciudadanos australianos", dijo Murphy.

El jefe médico del gobierno recalcó a un comité del Senado que investiga la respuesta de Australia a la pandemia que "la situación internacional actual es tal que cualquier medida para relajar las fronteras sería de gran riesgo". (efe).

CP (efe, afp, dpa)

