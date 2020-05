+++ Coronavirus, minuto a minuto: más de 40 millones de médicos exigen inversiones en salud pública +++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET).

Las regiones italianas se preparan para la llegada del turismo a partir del 3 de junio, con iniciativas como pasaportes sanitarios o pruebas gratuitas. "Nos gustaría ofrecer a todos los turistas que vienen una prueba gratis o un test serológico (que detecta si una persona ya ha desarrollado los anticuerpos contra la COVID-19)", dijo el presidente de la provincia autónoma de Bolzano (norte), Arno Kompatscher, en declaraciones a la radio pública RAI.

Es la propuesta de esta pequeña provincia, situada a los pies de los Alpes, que también estudia establecer "zonas libres de COVID-19" en hoteles y otros alojamientos, áreas a las que solo se podrá acceder si se ha realizado previamente una prueba sanitaria que demuestre que no se está infectado.

Las autoridades de la isla de Cerdeña analizan por su parte si será posible solicitar a los turistas un pasaporte sanitario o un certificado que demuestre que no tienen coronavirus.

El próximo 3 de junio, Italia abrirá sus fronteras a los ciudadanos de la UE como medida para incentivar el turismo, que representa casi el 13 % del producto interior bruto (PIB).

13:21 Israel prueba con éxito dos medicamentos contra el coronavirus

El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, informó hoy de que probó con éxito para el tratamiento de la COVID-19 dos medicamentos utilizados para combatir la enfermedad de Gaucher.

"El tratamiento de una nueva enfermedad como la COVID-19 utilizando una droga ya existente y aprobada puede ser una solución eficiente a corto plazo, considerando que uno de los principales desafíos de la lucha contra la pandemia es el tiempo que toman la investigación y aprobación de nuevas drogas", explicó el instituto en un comunicado.

El estudio, realizado en cultivos celulares, demostró que el tratamiento antiviral mediante el uso de los fármacos probados causó una importante reducción en la capacidad de replicarse del coronavirus y la destrucción de las células infectadas. El instituto identifica uno de ellos, análogo al Cerdelga, y explica que los dos compuestos están siendo aplicados actualmente a animales infectados con la enfermedad, para medir la efectividad de su tratamiento. La investigación, además, arrojó resultados alentadores sobre el potencial uso de estos fármacos para el tratamiento de otros virus, tanto existentes como que puedan aparecer en el futuro.

13:05 Carta abierta de más de 40 millones de médicos y profesonales sanitarios

Más de 40 millones de médicos, enfermeras y profesionales de la salud de 200 organizaciones pertenecientes a 90 países enviaron hoy una carta al G-20 para instar a los gobernantes a poner la salud pública y el cambio climático en el centro de los programas de recuperación e inversiones de la COVID-19. Es necesario "priorizar inversiones en salud pública, aire limpio, agua limpia y un clima estable en los paquetes de recuperación económica que se analizan actualmente", dicen los firmantes de la misiva, englobados en la #HealRecovery, "muchos de ellos en primera línea de la pandemia COVID-19".

La misiva la promueven y apoyan las organizaciones Global Climate and Health Alliance, Every Breath Matters y la Organización Mundial de la Salud (OMS), "al servicio de la comunidad médica y sanitaria mundial".

Es la mayor movilización sanitaria mundial desde la firma en 2015 del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y entre otras organizaciones firmantes están: la World Medical Association; International Council of Nurses; Commonwealth Nurses and Midwives Federation; World Organization of Family Doctors o la World Federation of Public Health Associations.



12:47 Francia da luz verde a una aplicación para rastrear casos de coronavirus

El organismo a cargo de velar por la protección de datos en Francia dio luz verde el martes a una aplicación para móvil, elaborada por el gobierno, que permitiría alertar a las personas que estuvieron en contacto con una persona infectada con COVID-19.

La Comisión nacional de informática y libertades (Cnil) estimó que la aplicación respeta las leyes relativas a la protección de la vida privada en Francia y proporciona suficientes salvaguardias para evitar abusos. La aplicación, llamada StopCovid, permitiría a los usuarios conservar un registro de los otros usuarios con los que se ha mantenido contacto durante las últimas dos semanas, a menos de un metro, durante al menos 15 minutos. Si el usuario descubre que tiene el virus puede informar a la plataforma que a su vez alertará a las personas con las que estuvo en contacto.

Aunque el uso de la aplicación sería de carácter voluntario, defensores de las libertades han expresado su temor de que la aplicación marque el primer paso hacia una sociedad bajo constante vigilancia a través de los smarthphones.

11:35 Irlanda no registra fallecimientos por COVID-19 por primera vez desde marzo

El Servicio de Sanidad irlandés (HSE) indicó que la pandemia de coronavirus ha causado 1.606 fallecimientos hasta este lunes, aunque destacó que no se registraron muertes en las 24 horas previas.

Así, el total de contagios desde el comienzo de la pandemia se situó en 24.698, de los cuales 2.032 siguen activos y 21.060 se han curado, unas cifras que, según el primer ministro en funciones, el democristiano Leo Varadkar, ofrecen "esperanzas".

Suscríbete acá a nuestro boletín especial sobre el coronavirus

11:04 Rusia registra casi 9.000 nuevos casos

"Durante la última jornada en Rusia fueron registrados 8.915 nuevos casos de COVID-19, que se detectaron en 83 (de las 85) regiones del país", dice el informe diario del gabinete de gestión de la crisis sanitaria.

Según este balance, el 41,1% de los nuevos enfermos no presentan síntomas de la enfermedad. Al mismo tiempo, pese a la leve disminución de los nuevos contagios, que ha permitido hablar de una estabilización de la situación en el país, en las últimas 24 horas fueron registradas 174 muertes por el coronavirus, frente a las 92 defunciones el día anterior.

Con los nuevos datos, Rusia suma ahora 362.342 casos de COVID-19, superada solo por Brasil y EE.UU., y 3.807 defunciones por la enfermedad. Moscú continúa siendo el principal foco de la infección en el país con 169.303 casos confirmados, 2.830 más que el lunes.

10:57 España y UE estudian medidas para reiniciar el turismo "seguro"

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, ha asegurado este martes que su país y la UE estudian medidas para que regrese el turismo a Europa, con actuaciones coordinadas que garanticen la "salud, seguridad y sostenibilidad" y asegurándose que solo se permite la entrada "desde países seguros".

Para ello, los ministros de Exteriores y Turismo de los países miembros están definiendo reglas comunes para retomar la libertad de movimientos y estableciendo parámetros sobre qué es un "país seguro", ha explicado la ministra en declaraciones a la Cadena Ser.

En la UE, ha asegurado, "tenemos fechas diferentes, pero queremos tener todos el mismo enfoque".

07:38 Mutación genética duplica el riesgo de padecer COVID-19 grave

Tener un gen "defectuoso" relacionado con la demencia duplica el riesgo de desarrollar COVID-19 grave, según un estudio a gran escala realizado por investigadores de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y la Universidad de Connecticut (Estados Unidos).

En concreto, los científicos encontraron un alto riesgo de infección grave por coronavirus entre aquellas personas de ascendencia europea que portaban dos copias defectuosas del gen APOE (denominado e4e4). Una de cada 36 personas de ascendencia europea tiene dos copias defectuosas de este gen, y se sabe que esto aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer hasta 14 veces.

Ahora, el equipo de investigación ha descubierto que ser portador de estas mutaciones genéticas duplica los riesgos de COVID-19, incluso en personas que no han desarrollado las citadas enfermedades; los resultados se publican en Journal of Gerontology: Medical Science.

er (efe, afp, reuters, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |