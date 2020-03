+++ Coronavirus minuto a minuto: Más de 30.000 muertos en el mundo +++

20:27 Más de 30.000 muertos en el mundo, de ellos dos tercios en Europa

El nuevo coronavirus dejó más de 30.000 muertos en el mundo, según un recuento realizado por la AFP con datos oficiales el sábado a las 20:00 CET.

En total, al menos 30.003 personas han muerto por la COVID-19, de ellas más de dos tercios en Europa (21.334). Con 10.023 muertos, Italia es el país más afectado, por delante de España (5.690) y China (3.295), que fue epicentro de la pandemia, que surgió a finales de diciembre. Desde entonces, al menos 640.778 personas han resultado infectadas y diagnosticadas en el mundo.

20:11 Aplazan a junio la primaria demócrata en el estado de Nueva York

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el sábado el aplazamiento de la elección primaria demócrata en ese estado del 28 de abril al 23 de junio, para prevenir la expansión del nuevo coronavirus en el territorio más afectado de Estados Unidos. "No creo que sea prudente pedirle a mucha gente que vote en el mismo lugar", dijo Cuomo.

20:01 Venezuela recibe segundo cargamento de ayuda humanitaria china

Un segundo avión con ayuda humanitaria procedente de China llegó este sábado a Venezuela como parte de los esfuerzos para combatir el avance del nuevo coronavirus en el país petrolero, que suma 113 casos y dos muertes.

Desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, el embajador chino en Caracas, Li Baorong y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informaron del arribo de la aeronave con 55 toneladas de insumos que incluyen "500.000 kits de pruebas rápidas".

19:52 Ascienden a 608 los casos confirmados en Colombia, 264 en Bogotá

El Ministerio de Salud reportó este sábado 69 casos nuevos de coronavirus en Colombia, donde ya hay 608 personas contagiadas de las cuales 264 están en Bogotá, 83 en el departamento del Valle del Cauca (suroeste) y 67 en Antioquia (noroeste). Según el informe diario de las autoridades sanitarias, la cifra de fallecidos se mantuvo en seis y la de recuperados en 10.

19:44 Trump sopesa poner al estado de Nueva York en cuarentena

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que está considerando poner en cuarentena al estado de Nueva York, el más golpeado por la pandemia de coronavirus en el país, aunque evitó dar detalles de la eventual medida. "Hay una posibilidad de que hoy en algún momento hagamos una cuarentena, a corto plazo, dos semanas, en Nueva York, probablemente Nueva Jersey, algunas partes de Connecticut", dijo el mandatario al salir de la Casa Blanca.

Consultado al respecto, Cuomo se mostró muy sorprendido, señalando que el asunto no fue mencionado durante la llamada telefónica que tuvo con el presidente estadounidense. "No sé ni siquiera qué significa eso", dijo Cuomo en una conferencia de prensa. "No sé cómo eso pudiera implementarse desde un punto de vista legal. Y desde un punto de vista médico, no sé lo que lograría", afirmó. "Pero no me gusta cómo suena eso. Aún sin entenderlo, no me gusta cómo suena", añadió el gobernador.

19:38 Francia: 319 nuevos muertos y suma 2.314 fallecidos

Francia reportó este sábado 319 nuevos muertos en las últimas 24 horas con lo que el número de fallecidos por la COVID-19 se eleva a 2.314, según datos del gobierno. Según el último balance, el número de contagiados confirmados se eleva a 37.575, de los que 17.620 están hospitalizados (+1.888) y 4.273 en cuidados intensivos, 486 personas más en un solo día.

El país ha encargado "más de mil millones" de mascarillas a China para hacer frente a la epidemia COVID-19, anunció el sábado el ministro de Salud, Olivier Véran. "Se ha establecido un puente aéreo estrecho e intenso entre Francia y China para facilitar la entrada de mascarillas en nuestro territorio", declaró el ministro durante una conferencia de prensa, en la que recordó que el país necesita 40 millones de mascarillas por semana.

Por su parte, el primer ministro Edouard Philippe, advirtió a los franceses que "los primeros 15 días de abril serán todavía más difíciles que los 15 que acaban de pasar" en el combate contra la pandemia, "que no ha hecho más que comenzar".

19:06 España paraliza actividades no esenciales desde el lunes

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la paralización de todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, lo que se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario.

18:51 Más de 100 muertos por coronavirus en Turquía

Más de 100 personas han muerto a causa del nuevo coronavirus en Turquía, donde en 24 horas se registraron 1.704 nuevos casos, indicó hoy el ministro de Salud. Fahrettin Koca anunció los últimos balances en una imagen en Twitter, que indicaba que 16 personas murieron en las últimas 24 horas, llevando el total de fallecidos a 108. Con los nuevos casos confirmados de COVID-19, en Turquía hay, oficialmente, 7.402 personas infectadas con el virus.

18:50 Argentina: 18 muertes tras la de un hombre de 51 años sin patologías previas

Un hombre de 51 años sin patologías previas murió este sábado en Mar del Plata, localidad costera de la provincia de Buenos Aires, y se convirtió así en la decimoctava víctima mortal por coronavirus en Argentina, informaron fuentes del municipalidad de General Pureyrredón, a la que pertenece la ciudad.

El fallecido había viajado a España y Egipto recientemente y regresó al país sudamericano el pasado 14 de marzo, aunque desde el día 10 presentaba síntomatología que se relacionaba con la del COVID-19, confirmaron desde la intendencia a través de la secretaría de Salud marplatense.

18:39 Nueva York tiene ya 52.318 positivos de coronavirus y 728 fallecidos

El estado de Nueva York, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, había confirmado hasta este sábado 52.318 casos positivos y 728 fallecidos, con más de 200 muertes en las últimas 24 horas, según anunció el gobernador Andrew Cuomo.

En su actualización diaria, Cuomo explicó que desde el viernes se habían confirmado 7.681 nuevos casos en el estado, más de la mitad de ellos en la ciudad de Nueva York, la urbe más poblada y más afectada por la enfermedad en todo el país. De los enfermos, 7.328 están hospitalizados y 1.755 de ellos en cuidados intensivos, mientras que un total de 2.726 han sido dados de alta, casi 700 en las últimas 24 horas.

En medio de las duras cifras, Cuomo destacó una que podría suponer una señal positiva: el ritmo de nuevos ingresos hospitalarios se redujo entre el viernes y el sábado, con un aumento de 847, frente a los más de 1.100 y más de 1.200 de los dos días anteriores.

18:33 Ecuador solicita crédito rápido de 500 millones al Banco Mundial

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció este sábado que le solicitó al Banco Mundial (BM) un plan de financiación rápido por 500 millones de dólares para atender la difícil situación social provocada por el contagio del COVID-19 en el país.

El Gobierno de Ecuador prevé contar con entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de los organismos multilaterales para atender la emergencia por el coronavirus y proyectar la recuperación económica que demandará la pandemia.

18:32 Italia supera los 10.000 muertos, con tendencia a la baja de contagios

El número de fallecidos en Italia a causa del coronavirus alcanzó hoy los 10.023, al registrarse 889 muertos en las últimas 24 horas, pero continua la tendencia a la baja de los contagiados, informó Protección Civil.

El número total de personas infectadas desde la detección del virus en Italia el 20 de febrero fue hoy de 70.075, 3.651 enfermos más que ayer. Pero se mantiene así la tendencia a la baja de los casos positivos con un 5% más que ayer, pero menos del 7 % del viernes con cinco días de bajada de los infectados.

18:08 Aumenta a 48 número de muertos por COVID-19 en Ecuador

A 48 aumentó este sábado el número de fallecidos por coronavirus en Ecuador, con 1.823 pacientes positivos para el COVID-19 y 2.503 casos sospechosos, informó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), organismo que dirige la estrategia de atención de la epidemia en el país.

18:02 Londres anuncia medidas para empresas con dificultades

El ministro de Empresas del Reino Unido, Alok Sharma, indicó hoy que el Gobierno británico implementará nuevas medidas destinadas a ayudar a aquellas empresas que se han visto afectadas por la crisis de la COVID-19.

Sharma estuvo hoy a cargo de la rueda de prensa diaria que miembros del Ejecutivo ofrecen en Downing Street -despacho oficial del primer ministro- para informar sobre la situación actual en el país, después de el líder tory, Boris Johnson, anunciara ayer que ha dado positivo por coronavirus, al igual que el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Según explicó hoy el titular de Empresas, el Gobierno modificará el sistema de insolvencia actual, dando a las compañías que atraviesan problemas financieros a causa de esta situación "mucha más flexibilidad mientras afrontan la actual crisis" con el objetivo de que salgan de ella "intactas" y respaldadas.

"Es crucial que cuando esta crisis pase, que lo hará, estemos listos para recuperarnos", subrayó el ministro, al tiempo que explicó que las medidas "darán a esas empresas tiempo y espacio extra para sortear la tormenta y estar listas cuando termine la crisis, al tiempo que se asegura que los acreedores logran la mejor remuneración posible en estas circunstancias".

17:48 Cuba registra tercera muerte por coronavirus y 119 casos

Un hombre de 52 años se convirtió en la primera víctima local del coronavirus en Cuba, donde ya suman tres los fallecidos, se han confirmado 119 casos -39 más que el día anterior- y unas 2.000 personas están aisladas en hospitales, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública cubano (Minsap).

El paciente, diabético, hipertenso y con una neumopatía crónica, había regresado desde España y su evolución fue "accidentada" hasta que en la madrugada de este sábado tuvo un "brusco cuadro de distress respiratorio" que no superó, especifica el comunicado.

17:31 Bruselas pide a gigantes de internet combatir la desinformación

La comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, ha pedido a Facebook, Twitter, Google y otras plataformas que aporten pruebas de que las medidas que aplican contra la desinformación sobre el coronavirus están funcionando.

"Las plataformas deben intensificar los esfuerzos para hacer cumplir plenamente sus nuevas políticas y ofrecer más pruebas de que las medidas que han tomado están funcionando bien", escribió la comisaria en su cuenta en Twitter.

Jourová mantuvo el viernes la segunda reunión con las plataformas y otros firmantes del Código de Prácticas contra la Desinformación (Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Mozilla, EDiMA) para hablar de la propagación de noticias falsas durante el brote de la COVID-19. La comisaria agradeció los esfuerzos, pero subrayó que "se necesita hacer más, tanto por parte de las plataformas como de la de las autoridades".

17:18 El Vaticano: 6 positivos y 170 pruebas tras caso en residencia del papa

El Vaticano confirmó hoy la noticia de que un funcionario de la secretaria de Estado que reside en la casa Santa Marta, donde vive el papa Francisco, dio positivo y son así seis los casos registrados y que hasta ahora se han realizado otras 170 pruebas que han dado negativo.

El director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, agregó en un comunicado que "el papa y sus colaboradores más cercanos no están involucrados". "Los resultados confirmaron la ausencia de otros casos positivos entre los que residen en Casa Santa Marta", añadió.

17:08 Trump permite recurrir a militares en la reserva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que permite poner en activo a militares en la reserva para aumentar el número de efectivos castrenses movilizados frente a la crisis del coronavirus, según un comunicado del Pentágono.

Un portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Jonathan Hoffman, detalló en la nota que el mandatario firmó el viernes esa decisión que autoriza al titular de esa cartera, Mark Esper, "ordenar a unidades y miembros individuales en la Guardia Nacional y de la Reserva, y de la Reserva Individual Preparada ponerse en activo para aumentar las fuerzas para una respuesta efectiva al brote de coronavirus".

16:57 Rhode Island identificará y pondrá en cuarentena a neoyorquinos

El estado de Rhode Island, en el noreste de Estados Unidos, donde muchos neoyorquinos tienen su segunda residencia junto a la playa, va a tratar de identificar en su territorio a todas las personas llegadas de Nueva York para obligar a que hagan una cuarentena de dos semanas por el fuerte brote de coronavirus que se da en la Gran Manzana.

Desde hoy, la Policía y la Guardia Nacional de Rhode Island revisarán "casa por casa" comunidades costeras de este estado para preguntar a los residentes si han estado en Nueva York y recoger su información. La Policía, además, ha comenzado ya a vigilar autopistas y tiene instrucción de dar el alto a vehículos con matriculas del estado de Nueva York con la misma finalidad.

"Ahora mismo tenemos un riesgo determinado al que tenemos que responder y que tiene que tomarse muy en serio y ese riesgo se llama Nueva York", dijo la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, en una conferencia de prensa el viernes.

16:35 Un gurú indio podría haber contagiado a 15.000 personas

Entre 15.000 y 20.000 personas fueron puestas en cuarentena al norte de la India, potencialmente contagiadas por una sola persona, un gurú del sijismo, fallecido por COVID-19 y sospechoso de haber sido un "superpropagador" del coronavirus, según un responsable local.

Tras viajar por Italia, epicentro europeo de la pandemia, y Alemania, el gurú, de 70 años, Baldev Singh estuvo predicando en una quincena de pueblos del estado indio de Pundjab, de mayoría sijista, antes de caer enfermo y fallecer. En India el gobierno decretó alerta sanitaria el miércoles y el confinamiento de la población durante 21 días. En las zonas afectadas por la visita de Baldev Singh se tomaron medidas más estrictas de cuarentena, con entregas a domicilio de comida.

16:32 Chile roza los 2.000 casos con seis fallecimientos

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, informó hoy de 299 nuevos casos confirmados de contagios por coronavirus, lo que eleva la cifra total de afectados a 1.909, y anunció una nueva muerte a causa de la COVID-19, por lo que ascienden a 6 los fallecidos debido a la pandemia.

16:32 Sri Lanka, con más de cien casos, registra el primer muerto

Las autoridades de Sri Lanka informaron hoy del primer fallecido relacionado con el coronavirus en el país, que suma 110 casos positivos, tras la muerte de un hombre de 60 años con patologías previas.

El fallecido padecía de diabetes e hipertensión y había recibido años antes un trasplante de riñón, informó el director general de los Servicios de Salud de Sri Lanka, Anil Jasinghe, en un comunicado del Ministerio de Sanidad.

16:26 Ejército peruano recurre a los reservistas del servicio militar

El Ejército de Perú fue autorizado por el Gobierno para llamar a los licenciados del servicio militar voluntario, de los años 2018, 2019 y 2020, para apoyar en las labores de vigilancia e intervención durante la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en el país.

El decreto supremo que autoriza la convocatoria a los reservistas del servicio militar, durante el estado de emergencia nacional, precisó que las funciones de las fuerzas armadas están referidas al cumplimiento del aislamiento social obligatorio, con la intervención de personas, bienes, vehículos y establecimientos para comprobar la suspensión de actividades no permitidas.

16:11 Jueza impide a Bolsonaro promover campañas contra cuarentenas

Una jueza de Brasil ordenó hoy al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro "abstenerse" de promover "piezas publicitarias" que incentiven la vuelta al trabajo y sean contrarias a las medidas restrictivas impuestas por gobernadores regionales para contener la pandemia del coronavirus.

La magistrada hace referencia a un video que supuestamente formaba parte de una futura campaña oficial bautizada como "Brasil no puede parar", el cual ha circulado en las últimas horas por las redes sociales y fue compartido por el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente brasileño.

El video, en el que se animaba a los comerciantes a reabrir sus negocios y a los trabajadores autónomos a retomar sus actividades, se le atribuyó al Gobierno de Bolsonaro, aunque la Secretaría de Comunicación de la Presidencia lo negó de forma tajante. En un comunicado, la asesoría de prensa del Ejecutivo afirmó en una nota que el video era "experimental" y que no llegó a ser aprobado para su divulgación por los canales oficiales.

16:02 16:27 Paraguay extiende el confinamiento hasta el 12 de abril

Paraguay, con 56 casos de infectados por el coronavirus y tres fallecidos, decidió por segunda vez prolongar las medidas de confinamiento, que iban a estar vigentes inicialmente hasta el 20 de marzo. Las autoridades sanitarias paraguayas admitieron que solo alrededor del 10% de los infectados pueden ser confirmados, por lo cual que la cifra real de casos podría superar los 500. La política de aislamiento social comenzó el 16 de marzo y debía finalizar este sábado.



15:57 Los fallecidos suman 28 en República Dominicana, con 719 casos

El número de fallecidos por el coronavirus en República Dominicana llegó a 28 en las últimas 24 horas con ocho nuevas defunciones, mientras que los contagios subieron a 719, que suponen 138 nuevos casos desde ayer, informó este sábado 28.03.2020 el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

Con las nuevas cifras, la letalidad de la enfermedad se sitúa en el 4%, mientras que el número de contagios se incrementa en un 23,4%, apuntó el ministro. El país está en estado de emergencia desde el jueves de la semana pasada y el viernes se decretó el toque de queda, cuyo horario será ampliado hoy.

15:55 Rusia cierra totalmente sus fronteras a partir del lunes

Rusia cerrará totalmente sus fronteras a partir del lunes para luchar contra la expansión del nuevo coronavirus, anunciaron hoy las autoridades rusas. Según un decreto del gobierno, Rusia "restringirá temporalmente el tráfico" de entrada y salida en todos los pasos fronterizos por carretera, ferroviarios y marítimos a partir de las cero horas del lunes.

15:53 Los muertos por COVID-19 en el Reino Unido superan ya el millar

El número de fallecidos en el Reino Unido a consecuencia del coronavirus alcanza ya los 1.019, según divulgó hoy el Ministerio de Sanidad británico. De acuerdo con estos últimos datos oficiales, el número de muertos afectados por la COVID-19 aumentó, desde ayer, en 260 personas.

Un total de 120.776 personas han sido sometidas a la prueba para detectar el virus -hasta las 10:00 CET de hoy-, y de ellas, 17.089 han dado positivo. Los últimos datos se conocen después de que otro miembro del gabinete del primer ministro británico, Boris Johnson, el diputado escocés Alister Jack, anunciara hoy que se ha autoaislado tras haber detectado síntomas leves del virus.

15:41 Más de 20.000 muertos por coronavirus en Europa (recuento AFP)

El nuevo SARS-CoV-2 ya ha matado a 20.000 personas en Europa, según un recuento llevado a cabo por la agencia de noticias francesa AFP y cerrado este sábado (28.03.2020) a las 15:15 CET, con base en fuentes oficiales.

Europa suma ya 20.059 fallecimientos, con un total de 337.632 casos registrados. Es el continente más golpeado por la pandemia. Italia, con 9.134 muertes, y España, con 5.690, son los dos países europeos más castigados por el nuevo coronavirus.

(lgc)

