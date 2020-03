+++ Coronavirus minuto a minuto: llega a Nueva York buque hospital +++

17:41 (CET). Usar mascarilla en supermercados austríacos será obligatorio

Los clientes de los supermercados austríacos tendrán que llevar obligatoriamente mascarilla, como medida para frenar la propagación del nuevo coronavirus, anunció el gobierno el lunes (30.03.2020). Austria ordenó el confinamiento de su población hace dos semanas, y hasta la fecha ha registrado 9.000 infecciones y 108 muertes. Pero el jefe de gobierno, Sebastian Kurz, afirmó que es necesario tomar más medidas para atajar la expansión de la pandemia, y que los supermercados repartirán mascarillas para los clientes. "Me gustaría decir que habrá mascarillas disponibles para todo el mundo a partir del miércoles, pero en algunos sectores esto podría tomar uno o dos días más", declaró Kurz durante una rueda de prensa retransmitida por televisión. "A partir de ese momento, será obligatorio llevarla en los supermercados", añadió. (AP)

17:05 (CET). Putin pide a moscovitas que respeten confinamiento

El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió el lunes (30.03.2020) a los habitantes de Moscú que se tomen "en serio" el confinamiento para frenar el avance de la pandemia del coronavirus. "Pido a los moscovitas y a los habitantes de la región que se tomen estas medidas (...) con seriedad y con responsabilidad", dijo Putin, durante una reunión por videoconferencia con responsables políticos, coincidiendo con el primer día de confinamiento en la capital. Putin ordenó a los responsables de su gobierno "que informen de manera constante y objetiva" a los rusos de la evolución de la epidemia para frenar "rumores, provocaciones y especulaciones malintencionadas". Por último, ordenó que se aumente el número de camas disponibles en los hospitales, se habiliten centros donde se realicen pruebas de diagnóstico y se forme una reserva de respiradores artificiales y medicamentos. (AFP)

16:58 (CET). Llega a Nueva York buque hospital para aliviar hospitales saturados por el coronavirus

Un buque hospital militar de 1.000 camas, el "USNS Comfort", arribó este lunes al puerto de Nueva York para ayudar a aliviar los hospitales de la ciudad, saturados por la permanente afluencia de pacientes con coronavirus. El buque, equipado con 12 quirófanos y un equipo de 1.200 trabajadores sanitarios, recibirá a pacientes que requieren cuidados intensivos no relacionados con el virus para permitir así que los hospitales se centren en los enfermos de covid-19. El alcalde Bill de Blasio saludó la llegada de la embarcación, prevista desde el 18 de marzo. "El hecho de que la marina esté acá, que el ejército esté acá para ayudar a Nueva York en un momento en el que nuestra ciudad lo necesita, es muy importante", dijo de Blasio a CNN, cuando el barco entraba en el puerto de Manhattan. "Para la población de la ciudad que atravesó por muchas cosas estas últimas semanas, esto sube la moral. Es muy emotivo para todos nosotros, necesitamos ayuda", añadió. (AFP)

16:35 (CET). Presidente de Argentina, preocupado por reacción de Bolsonaro

El presidente argentino, Alberto Fernández, consideró este lunes (30.03.2020) que la estrategia de su par de Brasil, Jair Bolsonaro, frente a la pandemia del nuevo coronavirus puede llevar a su principal socio comercial a una espiral de contagios. "Complica y lamento mucho que no se entienda la dimensión del problema", dijo a Radio con Vos al ser consultado sobre el pedido de Bolsonaro a los brasileños para que retomen sus actividades normalmente pese al avance de la pandemia en Brasil, donde se registran más de 4.000 casos y 130 muertes. "Brasil es el 70% del Producto Bruto sudamericano y es nuestro principal socio económico", remarcó Fernández. "Uno teme que con esta lógica (Brasil) entre en el mismo espiral (de contagios) en el que entró España, Italia o Estados Unidos, que cuando declararon la cuarentena ya era tarde", dijo el mandatario. (AFP)

16:26 (CET). Neoyorkinos aprueban la gestión de su gobernador en la crisis del coronavirus

Un 87 por ciento de los residentes del estado de Nueva York (EE.UU.) aprueba la forma en que el gobernador Andrew Cuomo está enfrentando la crisis del coronavirus, que ha contagiado a cerca de 60.000 personas y causado la muerte de un millar. Los resultados de una encuesta de la Universidad Siena de Nueva York dada a conocer este lunes (30.03.2020) indica además que en el área metropolitana de la Gran Manzana, epicentro de la pandemia en el estado y en todo el país, un 82 por ciento aprueba su trabajo, en que ha tenido que tomar decisiones drásticas como ordenar el cierre de negocios no esenciales y que la mayoría de la personas trabajen desde casa para evitar la propagación del virus. Solo un 13 por ciento desaprueba sus acciones en la zona metropolitana, donde la respuesta al COVID-19 del alcalde Bill de Blasio recibe el respaldo del 61 por ciento, en comparación con el 31 por ciento que no lo hizo, señala por su parte The New York Post. (EFE)

16:11 (CET). Chile tiene casi 2.500 casos y registra octava muerte

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este lunes (30.03.2020) que en las últimas 24 horas se dieron 310 nuevos contagios de coronavirus, lo que eleva la cifra total a 2.449 casos, y confirmaron la muerte de una octava persona. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó en rueda de prensa que 128 de los nuevos casos se registraron en Santiago, donde siete comunas y 1,3 millones de personas se encuentran en cuarentena obligatoria desde la semana pasada por acumular la mayoría de los contagios del país. La octava persona fallecida es una mujer de 44 años de la región del Maule, 270 kilómetros al sur de la capital, "en situación de calle que llegó grave al Hospital de Curicó", agregó Daza. El Gobierno chileno ha descartado hasta el momento decretar la cuarentena obligatoria en todo el territorio, como han hecho otros países vecinos con menos casos como Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, que ya llevan varios días con la población confinada en sus casas. (EFE)

15:49 (CET). Llegan millones de mascarillas a Francia

Un avión de carga procedente de China aterrizó en Francia con decenas de millones de mascarillas a bordo para paliar la escasez de este producto en el país europeo en plena pandemia del COVID-19. Este vuelo, realizado por un avión Antonov-124 de la compañía Volga, es en primero de una serie de viajes fletados por la empresa Geodis en nombre del Estado francés, dijo a la AFP Eric Martin-Neuville, director de transporte internacional de carga de Geodis. Se espera una nueva entrega el miércoles y otras 16 están previstas a lo largo de abril, según la dirección del aeropuerto Paris-Vatry, ubicado al noreste de la capital francesa. (AFP)

15:29 (CET). Portugal suma 140 muertos y se prepara para "mes crítico"

Portugal alcanzó este lunes (30.03.2020) 140 víctimas mortales por coronavirus y 6.408 casos positivos y se prepara para "un mes crítico", en palabras del primer ministro, António Costa. Las autoridades sanitarias lusas subrayaron que la curva de contagios se desaceleró ligeramente en las últimas 24 horas, con un crecimiento del 7,5 por ciento, aunque los fallecidos aumentaron un 17,6 por ciento. "El país va a entrar en un mes crítico", dijo Costa, quien anunció que, previsiblemente, se prorrogará el estado de emergencia que entró en vigor el pasado día 19. (EFE)

15:18 (CET). ELN anuncia tregua por el coronavirus

El ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, anunció un alto al fuego por un mes ante la pandemia del nuevo coronavirus, según un comunicado difundido este lunes (30.03.2020) por varios senadores que promueven un proceso de paz con ese grupo. Los rebeldes dijeron que suspenderán unilateralmente sus acciones militares "a partir del 1 hasta el 30 de abril", como "un gesto humanitario (...) con el pueblo colombiano, que padece la devastación" de la COVID-19. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) evocó en su declaración el llamado de la ONU a un cese al fuego en los conflictos del mundo y el pedido que, "en esa misma dirección", formularon "organizaciones sociales y políticas de Colombia". (AFP)

DZC

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Taza de té para esperar En tiempos de enorme incertidumbre, si alguien desea relajar un ambiente cargado de tensión podría recurrir al alemán y decir "Abwarten und Teetrinken" (literalmente "esperar y tomar té") para calmar los ánimos propios y ajenos. El objetivo es no perder los estribos. El té llegó a Alemania desde China en torno al siglo XVII, mientras que la frase surgió a mediados del siglo XIX.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Ante todo, tranquilidad Confinamiento, distanciamiento social, ciudades y calles solitarias... "Immer mit der Ruhe", literalmente "siempre con calma", es una frase absolutamente aplicable en estos días. Podría servir para decirla en esos supermercados abarrotados de compradores desesperados: "Oigan, tranquilos, relájense", sería el mensaje. Otra: "In der Ruhe liegt die Kraft", es decir "la fuerza reside en la calma".

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Orejas en alto En español se dice "frente en alto", pero en alemán son las orejas: "Halt die Ohren steif" ("mantén firmes las orejas") quiere decir "no te rindas, no pierdas la fuerza". O, cuando se usa en una despedida, es "buena suerte". El idioma replica una imagen del reino animal: algunos animales levantan las orejas cuando están atentos.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Hierba mala nunca muere Cuando se les pregunta a las personas mayores por su salud en Alemania, muchos responden con un guiño, una sonrisa y dicen "Unkraut vergeht nicht", lo que en español conocemos como "hierba mala nunca muere". Quieren decir que todavía tienen la fuerza suficiente para enfrentar todos los desafíos que se vienen por delante.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Optimismo a prueba de balas Una popular frase en el dialecto colonés dice "Et hätt noch immer joot jejange", con lo que se quiere decir que, al final, las cosas siempre salen bien. Se trata de un giro idiomático que busca mostrar que, incluso en tiempos complicados, hay espacio para la confianza imperturbable. Digamos que es una manera de ver la luz al final del túnel.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis La luz al final del túnel Y ya que estamos, en español y en alemán se dice igual: "Licht am Ende des Tunnels sehen" es "ver la luz al final del túnel", por lo que nos encontramos ante una imagen bastante universal que sirve para expresar esperanza en medio de una situación difícil. El rayo de luz representa el optimismo frente a un escenario desafiante.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis ¿Qué culpa tiene el sastre? Una vez que uno está "aus dem Schneider", literalmente "fuera del sastre", es porque finalmente hemos atravesado y salido de una dificultad mayúscula, una frase que esperamos poder usar a la brevedad ante la crisis del coronavirus que en tantos apuros nos ha puesto. Autor: Dagmar Breitenbach



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |